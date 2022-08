Le boom des soins de santé virtuels alimenté par la pandémie ne montre aucun signe de ralentissement, selon les experts

Pendant des années, Scott Lear a tenté de convaincre les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique d’adopter une programme de réadaptation cardiaque virtuelle il a développé pour les patients qui se remettent de conditions telles que les crises cardiaques.

Les participants étaient surveillés depuis leur domicile pendant qu’ils faisaient de l’exercice et consultaient des spécialistes en ligne. Des essais pilotes prometteurs du programme ont montré qu’ils faisaient moins de voyages à l’hôpital et avaient un risque réduit de décès prématuré.

Mais malgré les résultats, trouver un financement à long terme a toujours été un défi.

“La réponse très courante sur plusieurs années était qu’il s’agit d’un excellent programme – nous n’avons tout simplement pas d’argent pour cela”, a déclaré Lear, professeur de sciences de la santé et chercheur en prévention cardiovasculaire à l’Université Simon Fraser.

Puis, la pandémie de COVID-19 a frappé. De nombreux médecins ont cessé de voir les patients en personne et les admissions à l’hôpital ont chuté. Les prestataires de soins de santé se bousculent adopter des modèles virtuels. C’est à ce moment-là que Lear a déclaré que son programme avait été rapidement repris par la Fraser Health Authority – où il fonctionne toujours.

“La pandémie a frappé, et il nous a fallu deux semaines pour la redémarrer”, a-t-il déclaré.

Les soins de santé virtuels ont connu une croissance substantielle depuis le début de la pandémie, avec une augmentation des investissements et de l’émergence d’infrastructures dans toute la province et partout au Canada.

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, entre avril 2020 et mars 2021, les médecins ont fourni en moyenne 152 services virtuels par mois, comparativement à 39 services virtuels par mois l’année précédente.

Inforoute Santé du Canada indique que 33% de toutes les visites signalées par les patients entre janvier 2021 et mars 2022 étaient virtuelles.

Les chercheurs et les intervenants en soins virtuels affirment que tous les signes indiquent un avenir où davantage de Canadiens recevront des soins à domicile, tandis que les améliorations technologiques ouvrent la porte à une surveillance de la santé plus avancée à distance.

Une cérémonie d’inauguration des travaux du nouveau centre de recherche de Masimo s’est tenue près du site du futur hôpital St. Paul. (Masimo)

Surveillance à domicile

Selon la Provincial Health Services Authority, avant la pandémie, quelques centaines de patients en Colombie-Britannique étaient surveillés à distance chaque année. Aujourd’hui, environ 20 000 patients sont suivis.

Les appareils sont couramment utilisés pour mesurer la biométrie des patients, y compris la fréquence cardiaque et la température et même le suivi de la condition physique.

On s’attend à ce que ces technologies se développent et deviennent plus sophistiquées.

Lundi, la société des sciences de la vie Masimo a inauguré une nouvelle installation de recherche et développement à Vancouver. L’entreprise est spécialisée dans la technologie de surveillance à domicile.

“Ces 100 dernières années, nous avons eu un thermomètre à la maison”, a déclaré le PDG Joe Kiani. “Et si nous allions maintenant au-delà du thermomètre, vous aidions à mieux vous diagnostiquer, et ainsi à mieux réduire les visites d’urgence inutiles.”

L’entreprise est l’un des nombreux acteurs du marché de la télésurveillance qui devrait atteindre 152 milliards de dollars américains d’ici 2027.

“Les hôpitaux sont une technologie assez ancienne en soi”, a déclaré Angela Chapman, présidente et chef de la direction de la VGH et de la UBC Hospital Foundation. “Nous en avons besoin … mais il n’y a aucun doute, la technologie pour aider les gens à bien vieillir à la maison et à rester en bonne santé à la maison, être surveillée peut-être à distance, tout cela est la façon dont nous avançons.”

Un organigramme PHSA décrit comment les données des patients sont transmises à distance aux médecins (Autorité provinciale des services de santé)

Le balancier oscillant et les hôpitaux virtuels

Pourtant, des experts de la santé comme Lear, le chercheur principal du BC Alliance on Telehealth Policy and Researchnote que la santé virtuelle ne doit pas être considérée comme un substitut aux soins en personne, mais plutôt comme un complément à ceux-ci.

“Nous voulons tirer le meilleur parti de ce que nous avons appris au cours des dernières années et le fusionner avec ce que nous faisions auparavant”, a-t-il déclaré.

“Il y a certainement de la valeur en face à face”, a-t-il ajouté, notant que certaines mesures ne peuvent être effectuées qu’en personne et que de nombreux patients apprécient les interactions sociales. Et certains patients doivent simplement être hospitalisés ou consulter un médecin pour être diagnostiqués.

Mais Lear dit qu’il s’attend à ce que des hôpitaux virtuels voient bientôt le jour en Colombie-Britannique, où davantage de patients seront renvoyés chez eux grâce à la technologie de surveillance.

“Du point de vue du coût, c’est beaucoup moins cher que de prendre un lit dans un hôpital de briques et de mortier”, a-t-il déclaré.

Lear dit que l’apparition de médecins sur l’ordinateur ou la tablette de quelqu’un marque une incarnation moderne des visites à domicile qui ont défini les soins de santé pendant une grande partie du 20e siècle.

“Les soins à distance et virtuels existent depuis l’invention du téléphone, et il y a encore des infirmières communautaires qui font des visites à domicile”, a-t-il déclaré. “Une grande partie de cela revient simplement à l’avenir.”