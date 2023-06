Le boom des dépenses en IA générative s’étend bien au-delà des grandes entreprises technologiques

Dans l’ensemble, près des deux tiers déclarent que leurs investissements dans l’IA s’accélèrent, et il s’agit d’un plus gros morceau dans un gâteau global plus petit : un peu plus de la moitié des dirigeants de la technologie (53 %) déclarent que la hausse des taux d’intérêt les a amenés à ralentir leurs dépenses globales. Pourtant, alors que l’IA a explosé en 2023 et que les actions technologiques ont mené le marché à la hausse, il y a également eu une forte baisse depuis la dernière fois que les membres du TEC ont été interrogés – la seconde moitié de 2022 – chez les dirigeants de la technologie disant que les pressions de réduction des coûts dues aux craintes d’une récession étaient leur principal défi technologique au cours de l’année suivante. Ce chiffre est passé de plus de 30 % l’an dernier à 16 % aujourd’hui, et il y a eu une forte augmentation du nombre de répondants au sondage qui ont déclaré que le plus grand défi technologique était désormais de répondre à la demande des clients pour des produits et solutions axés sur la technologie, passant de 9 % à 26 %.

C’est selon la dernière enquête semestrielle du CNBC Technology Executive Council, qui comprend les réponses des principaux dirigeants de la technologie dans des entreprises au-delà du secteur de la technologie lui-même, y compris les directeurs de l’information, les directeurs de la technologie et les directeurs de la sécurité de l’information des domaines de l’économie, y compris le marketing, pharmaceutiques, télécoms et services publics, et d’entités du secteur public.

Signe de la rapidité et de l’ampleur du boom de l’intelligence artificielle, près de la moitié des entreprises (47%) interrogées par CNBC déclarent que l’IA est leur priorité absolue pour les dépenses technologiques au cours de l’année prochaine, et les budgets de l’IA sont plus du double le deuxième domaine de dépenses en technologie, le cloud computing, à 21 %.

« Il est difficile de penser à un domaine que cela ne pourrait pas aider », a déclaré Diogo Rau, Eli Lily directeur de l’information et du numérique.

Il a déclaré que Lilly utilise déjà l’IA générative pour rédiger des rapports sur la sécurité des patients et des récits cliniques, et qu’en fin de compte, cela jouera un rôle dans la découverte de médicaments. « Ce qui me passionne, c’est ce que les machines peuvent proposer qu’aucun humain n’aurait pu imaginer, comme de nouvelles molécules pour les médicaments », a déclaré Rau.

L’une des utilisations les plus attendues de l’IA générative est la gestion de la relation client, et cela se produit dans de plus en plus d’entreprises. Eddie Fox, directeur de la technologie de la société de télécommunications MetTel, a déclaré avoir intégré une fonctionnalité d’IA dans son centre de soins pour lire les e-mails entrants des clients, interpréter l’intention, puis agir. Il a déclaré que cela rend les employés beaucoup plus productifs et efficaces personnellement, et fournit un service plus rapidement aux clients. « Cela a eu un impact énorme sur les tâches liées aux incidents et a donné à notre équipe environ 380 heures supplémentaires (pour vraiment se concentrer sur les soins) par mois », a déclaré Fox.

D’autres membres du TEC ont indiqué qu’ils utilisent l’IA générative pour éliminer les biais des descriptions de poste, créer des images pour le marketing, gérer les médias sociaux, ainsi que les tickets informatiques et RH. Il est également considéré comme un outil pour fournir plus rapidement des informations d’experts aux jeunes employés. D’autres ont noté que leurs entreprises en étaient aux premiers jours du déploiement d’outils de génération de code utilisant l’IA de génération, ainsi que de « copilotes » d’IA dans de nombreux rôles, et d’utilisation de l’IA générative pour aider à prendre des décisions d’investissement.

Certains ont décrit leurs efforts comme encore préliminaires. « Nous n’en sommes qu’à la phase d’apprentissage et d’exploration », a déclaré Nicole Coughlin, directrice de l’information de la ville de Cary, en Caroline du Nord, un centre de démarrage technologique qui compte des entreprises telles que le fabricant de Fortnite, Epic Games.

Même si les entreprises de l’ensemble de l’économie dépensent davantage en IA, bon nombre de leurs objectifs technologiques stratégiques ne sont pas possibles avec l’infrastructure de cloud computing déjà construite et en cours d’amélioration. Le cloud computing reste le domaine technologique le plus critique pour la plupart des entreprises, avec 63 % des membres du TEC citant le cloud comme étant d’une importance cruciale pour la stratégie technologique de leur entreprise au cours des 12 prochains mois, mais il a à peine devancé les 58 % des répondants qui ont cité l’IA. La cybersécurité continue également d’être une menace majeure, 42 % des personnes interrogées affirmant que les ransomwares sont une plus grande préoccupation aujourd’hui qu’il y a un an.

Les dernières avancées de l’IA sont appliquées au paysage difficile de la cybersécurité. Jim Richberg, vice-président de la sécurité de l’information chez Fortinet et son directeur de la sécurité de l’information sur le terrain, a déclaré que son entreprise utilise l’IA depuis plus d’une décennie, non seulement pour améliorer les grands modèles d’IA génératifs (plusieurs milliards de nœuds), mais aussi pour identifier le sous-ensemble du modèle qui génère la majeure partie de sa puissance prédictive. . « Lorsque vous examinez de manière cumulative des billions de données, une grande partie de la précision provient d’une fraction des données », a-t-il déclaré.

Le volume de données et les relations complexes rendent actuellement difficile la gestion et la personnalisation de la cyberdéfense. « La plupart des organisations réagissent lorsqu’un problème devient suffisamment grave pour être remarqué, ou elles s’appuient sur la mise en œuvre des meilleures pratiques/la mise en œuvre des pratiques requises. L’IA générative pourrait permettre une posture plus personnalisée et pro-sécurité pour les organisations », a-t-il déclaré.

L’une des raisons pour lesquelles l’IA doit être déployée plus largement dans la cybersécurité est qu’elle est déjà utilisée par les pirates et qu’ils peuvent en tirer un avantage précoce. Au moins à court terme, a déclaré Richberg, l’IA générative augmentera la capacité des acteurs malveillants à créer du contenu d’ingénierie sociale qui rendra plus difficile pour les utilisateurs de le distinguer des données légitimes. Un acteur malveillant peut voler le trafic des e-mails ainsi que le carnet d’adresses d’une victime, permettant des messages de harponnage qui se concentrent sur le contenu des conversations récentes de la victime avec chacun de ses contacts, et utilise le langage et la syntaxe de chacun.

« Un e-mail à votre patron par rapport à votre mère parlerait de choses différentes et utiliserait un langage et un ton différents. Cela rendra plus difficile la distinction des contenus malveillants en fonction d’indices tels qu’un langage ou des sujets maladroits », a-t-il déclaré. De même, l’IA générative permettra aux télécopies vocales et même vidéo de devenir plus difficiles à distinguer des copies légitimes. « La plupart des gens trouvent déjà plus difficile d’appliquer les mêmes filtres cognitifs à l’interaction en temps réel qu’ils peuvent utiliser pour évaluer les e-mails. L’effet cumulatif sera de rendre plus difficile le recours à la formation des utilisateurs pour détecter les leurres malveillants et éviter les compromis », Richberg a dit.

Joe Levy, président du groupe technologique de la société de cybersécurité Sophos, a déclaré qu’il développait de grands modèles de langage et des IA d’apprentissage en profondeur depuis de nombreuses années, et qu’il est désormais capable d’utiliser l’IA pour détecter les logiciels malveillants, arrêter les e-mails de compromission des e-mails professionnels (BEC) et le phishing. tentatives, et prévoir et interrompre les attaques de rançongiciels naissantes.

« Ce qui est le plus excitant dans cette nouvelle génération d’IA génératives, c’est sa capacité à rendre chaque employé de notre entreprise plus efficace dans son travail », a-t-il déclaré. Cela inclut des « chasse aux menaces » plus efficaces, mais va au-delà du travail de cybersécurité de base pour améliorer la réponse du service client et l’examen des contrats en matière juridique. « Les avancées technologiques ont toujours aidé les organisations à évoluer, mais n’ont jamais vraiment déchargé ou augmenté l’intelligence humaine. Cette fois, ce n’est pas seulement une avancée technologique, mais une intelligence avec laquelle nous pouvons nous associer à un large éventail de tâches, dans de nombreux domaines de connaissances, « , a déclaré Lévy.

De nombreux dirigeants technologiques ont adopté la position selon laquelle l’IA ne détruira pas plus d’emplois qu’elle n’en créera. Dans l’enquête TEC, 47 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient que les technologies d’IA créeraient plus d’emplois qu’elles n’en détruiraient. Mais 26% supplémentaires ont déclaré qu’il détruirait plus d’emplois qu’il n’en créerait, tandis que 26% ont déclaré qu’il était trop tôt pour le savoir.

« Nous sous-estimons toujours l’impact social de toute nouvelle technologie. Pouvez-vous penser à une technologie qui n’a pas changé la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres ? De la voiture à la radio en passant par Internet et le téléphone, ce qui a vraiment changé, c’est l’interaction sociale, » a dit Rau. Mais il s’inquiète davantage des entreprises qui hésitent à utiliser l’IA en raison de leurs craintes. « Peut-être que je dois créer un fonds qui court-circuite les entreprises qui interdisent l’utilisation de ChatGPT et achètent celles qui l’encouragent », a-t-il déclaré.

Levy a déclaré qu’il y avait de bonnes raisons de s’inquiéter davantage cette fois. « Bien que nous ayons des générations de précédents historiques pour les progrès technologiques et les impacts positifs et négatifs qu’ils ont eu sur la société, nous n’avons pas de véritable précédent pour une technologie qui est effectivement une intelligence extraterrestre, donc il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas prédire sur le impacts de l’IA générative. Cela ne signifie pas que nous devons paniquer, mais cela signifie que nous devons être prudents lorsqu’il s’agit de considérations telles que sa capacité à halluciner, les préoccupations émergentes en matière de propriété intellectuelle, les futures actions législatives visant à protéger contre l’inévitable « double- use’ abus, et les effets que cela aura sur la composition future de la main-d’œuvre », a-t-il déclaré.

Mais il a ajouté: « Ce n’est pas tant une inquiétude qu’un optimisme prudent. »