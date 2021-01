Les chiffres de la dernière année ne seront publiés qu’en février, mais les chiffres jusqu’à présent montrent une baisse pour les races les moins connues de Grande-Bretagne.

Paul Keevil, membre fondateur du comité des races vulnérables du Kennel Club, a déclaré: «Lockdown a vu une demande fantastique de chiots, et les gens qui élèvent pour le profit y ont vu une formidable opportunité commerciale.

« Ils ont réduit leurs programmes d’élevage et doublé voire triplé leurs prix. Mais ceux d’entre nous qui gardent des races plus rares, le verrouillage a été un peu un désastre. Nous ne sommes pas motivés par le profit mais par une passion et un amour pour le race.

« Lockdown a posé des problèmes de logistique. Pour moi et mon Dandie Dinmont, en utilisant un étalon, je devrais probablement parcourir quelques centaines de kilomètres pour trouver un chien, puis il y a le vétérinaire après les soins et comment interviewer les futurs propriétaires en lock-out? Logistiquement, c’était un cauchemar, donc la plupart des gens ont tout mis en attente cette année. «

Le Glen of Imaal Terrier de l’éleveuse Caz Martel, Fern, a récemment donné naissance à sa première portée de sept chiots. Bien qu’elle ait des propriétaires prêts à emmener tous les chiots car il y avait une liste d’attente, aucun d’entre eux n’a pu voir les chiens de maman ou de papa ou rencontrer son futur membre de la famille.

Mme Martel ne sait pas encore comment ni quand ils pourront récupérer leurs chiots, car les nouveaux propriétaires potentiels sont basés dans tout le pays.

«Je voulais m’assurer que ma fille était une championne avant de l’élever, mais l’un des problèmes avec Covid est qu’il n’y avait pas de spectacles», a-t-elle déclaré. « Crufts [held in March] était la dernière opportunité, et elle était à un point d’être championne.

« Si nous n’avions pas réussi à la mettre enceinte lorsque nous avons rencontré le chien mâle, j’aurais dû le laisser cette année car il n’y avait pas d’autres chiens près de moi et nous aurions raté sa saison et avons dû attendre huit autres. mois.

« Idéalement, vous voulez toujours que les acheteurs voient les deux parents, mais je n’ai pas été en mesure de leur montrer la mère ou le père. Normalement, j’inviterais les nouveaux propriétaires à venir voir les chiots à l’âge de cinq semaines, mais je ne peux pas le faire. en ce moment.

« J’ai créé un groupe Whatsapp et je leur ai envoyé des photos et des vidéos. Mais ils n’ont pas été en mesure de choisir leurs chiots. Nous devons attendre qu’ils commencent à développer leur propre personnalité, puis nous devrons essayer de les associer avec des gens.

« L’autre difficulté pour beaucoup d’éleveurs est le vétérinaire. Nous avons eu de la chance que mon vétérinaire soit juste en bas de la rue et nous ait permis de prendre des rendez-vous, mais je sais que certains s’ils ont eu un problème avec un chiot, ils sont seulement offert une consultation téléphonique.

« Le Glen of Imaal est un chien adorable – ils sont très dociles et un excellent chien de famille polyvalent, mais les gens ne le savent tout simplement pas. »