Le boom de l’embauche pandémique de la technologie continue de s’effondrer alors que Plaid ajoute aux licenciements

La société Fintech Plaid licencie environ 260 employés, s’ajoutant à une récente vague de coupes dans les entreprises technologiques privées. Le PDG Zach Perret a annoncé les licenciements dans une note envoyée au personnel mercredi matincitant les défis macroéconomiques tout au long de l’année écoulée.

La société compte actuellement plus de 1 250 membres d’équipe dans sept bureaux dans le monde, selon le site Web de Plaid.

La plate-forme de Plaid permet aux utilisateurs de lier leurs comptes bancaires à des applications fintech telles que Venmo, Robinhood et Coinbase. La société a connu une croissance constante depuis son lancement en 2013, avec plus de 12 000 institutions financières désormais soutenues par Plaid et plus de 7 000 fintechs basées sur le service.

La société a connu une augmentation rapide de l’utilisation de sa plate-forme par les clients nouveaux et existants pendant la pandémie et a embauché de manière agressive pour répondre à cette demande des consommateurs, a déclaré Perret. Avec une croissance plus lente que prévu dans l’ensemble du secteur en 2022, les coûts ont dépassé la croissance des revenus de Plaid. Perret a également déclaré dans la note de service que le nombre de clients Plaid avait augmenté d’environ 50 % au cours de l’année écoulée, les consommateurs utilisant la plate-forme augmentant à un rythme rapide.

La croissance de Plaid avait conduit à une valorisation de plus de 13 milliards de dollars en 2021, et avant cela, un accord annoncé par Visa pour acquérir la société, mais cette acquisition a été abandonnée après que le ministère de la Justice a intenté une action en justice pour la bloquer.

“Les changements d’aujourd’hui étaient incroyablement difficiles, mais ils étaient également nécessaires”, a déclaré Perret dans le mémo. “Ils nous permettront de continuer à fonctionner en position de force afin que nous puissions mieux soutenir nos clients et les millions de consommateurs que nous servons conjointement à long terme.”

L’annonce intervient au milieu d’une série de licenciements parmi les entreprises technologiques, notamment Meta, Twitter, Lyft et Coinbase, entre autres. Au moins un tiers des entreprises CNBC Disruptor 50 ont annoncé des licenciements au cours de la dernière année.

Stripe, une société de paiement en ligne qui concurrence directement Plaid, a licencié 14 % de ses effectifs le mois dernier, tandis qu’une autre société de technologie financière, Chime, a également supprimé 12 % de ses employés le mois dernier.

Au total, les licenciements dans le secteur de la technologie ont presque doublé d’octobre à novembre, et il y a des signes de la Silicon Valley que des réductions plus importantes sont encore à venir.

Plaid s’est classé n ° 47 sur la liste CNBC Disruptor 50 2022.

Dans un e-mail à CNBC, la porte-parole de Plaid, Freya Petersen, a déclaré que les équipes de l’entreprise seront affectées par les licenciements, bien que des domaines tels que le recrutement puissent être plus touchés en raison des objectifs de réduction des effectifs d’ici 2023. Les employés concernés se verront offrir 16 semaines de salaire, avec semaines supplémentaires payées pour les employés qui sont dans l’entreprise depuis plus d’un an. Les attributions d’actions aux employés de l’entreprise depuis plus d’un an seront accélérées jusqu’à une date d’acquisition en février.