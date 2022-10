Le boom de l’embauche pandémique à Ottawa ajoute des milliards à la masse salariale fédérale

Selon une analyse de CBC News, une frénésie d’embauche alimentée par la pandémie a fait croître la fonction publique fédérale de plus de 35 000 personnes depuis avril 2020, ce qui a contribué à ajouter des milliards aux coûts salariaux d’Ottawa.

Les chiffres fournis par le Conseil du Trésor et d’autres ministères et départements montrent que le gouvernement fédéral a créé 19 151 emplois au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2021 et 16 356 autres postes au cours de l’exercice 2022. Au total, le gouvernement fédéral emploie maintenant 335 957 personnes à travers le pays : un 12 % d’augmentation par rapport à l’époque pré-COVID et le plus grand nombre de fonctionnaires de l’histoire du Canada.

28 176 bureaucrates supplémentaires étaient en congé de longue durée en 2022, ne recevant pas l’intégralité de leur salaire, mais nombre d’entre eux restent éligibles à des compléments, des prestations, des assurances et des cotisations de retraite financés par les contribuables.

Au cours de l’exercice 2021, Ottawa a dépensé 59,623 milliards de dollars en frais de personnel, y compris les salaires, les pensions, les avantages sociaux et les heures supplémentaires, soit une augmentation de 4,438 milliards de dollars par rapport à l’exercice précédent. Les coûts salariaux pour 2022 ont probablement augmenté d’un montant similaire, bien que le chiffre final ne soit pas disponible avant la publication des Comptes publics en décembre.

Le taux de croissance survolté pendant la pandémie surprend même l’ancien directeur parlementaire du budget.

“C’est une augmentation substantielle”, a déclaré Kevin Page, un économiste qui dirige maintenant l’Institut d’études fiscales et de la démocratie à l’Université d’Ottawa. “Il croît bien au-delà de cinq pour cent par an, ce qui est beaucoup, beaucoup plus rapide que le secteur privé et plus rapide que le taux de croissance de l’économie réelle.”

La majeure partie de l’embauche à l’époque de la pandémie s’est produite dans seulement quatre ministères :

L’Agence du revenu du Canada (ARC) – chargée d’administrer la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et d’autres mesures de soutien liées à la COVID-19 – a augmenté de 9 900 employés au cours des deux exercices.

Emploi et Développement social Canada (EDSC), qui est responsable du traitement des passeports et des bureaux de Service Canada, a ajouté 8 500 postes.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui a dû faire face aux crises en Afghanistan et en Ukraine – ainsi qu’à un énorme arriéré de demandes de visa – a embauché 1 750 personnes.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), qui a coordonné la réponse nationale à la pandémie, a comblé 1 900 emplois.

Dans des déclarations envoyées par courriel, l’ASPC et EDSC ont tous deux déclaré que plus de la moitié de leurs nouvelles embauches étaient des postes non permanents, tandis que l’ARC a noté que son effectif augmente et diminue avec la saison des impôts.

Dans l’ensemble, 82,2% des employés fédéraux occupaient des postes permanents, tandis que 12,4% occupaient des emplois temporaires et 5,4% étaient qualifiés de “travailleurs occasionnels”, selon un document produit par le gouvernement en 2021 “ instantané” de la fonction publique .

Augmenté de près d’un tiers depuis 2015

L’analyse de CBC News montre que la taille de la fonction publique n’a cessé de croître depuis 2015, lorsque le Parti libéral a pris le pouvoir. En huit exercices, Ottawa a embauché 79 000 employés supplémentaires, augmentant ainsi l’effectif fédéral de près de 31 %. Et le nombre d’employés a augmenté dans 79 des 84 ministères et organismes gouvernementaux qui ont fonctionné de façon continue au cours de cette période.

Les données de la fonction publique n’incluent pas les membres de l’armée canadienne, ni les employés civils ou en uniforme de la GRC. Selon les derniers chiffres disponibles le ministère de la Défense nationale comptait 93 252 employés au cours de l’exercice 2019, tandis que la GRC en employait 31 119.

REGARDER | Les coûts salariaux fédéraux ont grimpé de 8 milliards de dollars pendant la pandémie : Le boom de l’embauche pandémique à Ottawa ajoute des milliards à la masse salariale fédérale Une analyse de CBC News révèle que la fonction publique fédérale a augmenté de plus de 35 000 personnes au cours de la pandémie de COVID-19 de deux ans – une augmentation de 12%, quatre ministères représentant la part du lion des nouveaux emplois.

Cela ne reflète pas non plus les travailleurs des sociétés d’État telles que Postes Canada, VIA Rail ou CBC/Radio-Canada.

Le fonctionnement du gouvernement a rendu l’expansion rapide de la bureaucratie fédérale difficile à suivre, dit Page.

“L’image globale de ce qui arrive à la fonction publique – combien d’employés? Quelle est la masse salariale? – C’est à peu près enterré”, a déclaré Page. “Personne ne surveille vraiment cela.”

En 2012, lorsque Page travaillait encore pour le Parlement, il a préparé un rapport qui a révélé que le fonctionnaire moyen coûtait aux contribuables plus de 114 000 $ par année en rémunération totale. La croissance des salaires et des avantages sociaux fédéraux a dépassé à la fois l’inflation et celle des autres employeurs privés et publics pendant 13 années consécutives.

Kevin Page comparaît devant le comité des finances de la Chambre des communes sur la colline du Parlement à Ottawa en avril 2012. L’ancien directeur parlementaire du budget se demande si le gouvernement fédéral a un plan en ce qui concerne l’embauche de la fonction publique. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Le chiffre le plus récent disponible auprès du Bureau du directeur parlementaire du budget, pour l’exercice 2019, met le coût moyen à 121 000 $ .

Page pense que le public mérite plus de transparence.

“Vous savez, il n’y a pas de plan stratégique des ressources humaines pour le gouvernement du Canada”, a-t-il déclaré. “Il n’y a aucune preuve que nous ayons pris ou non de très bonnes décisions d’embauche avec l’augmentation significative de l’effectif de la fonction publique.”

La croissance de la fonction publique, tant en taille qu’en coût, préoccupe également les groupes de pression du secteur privé comme la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. Dan Kelly, président et chef de la direction de l’organisation, a déclaré qu’une augmentation temporaire pour répondre aux défis de COVID-19 et de l’effondrement de l’économie mondiale avait du sens, mais il s’inquiète maintenant de la durabilité à long terme.

“Nous nous dirigeons potentiellement vers une récession. Une fonction publique géante ne va pas nous aider à rester suffisamment maigre pour pouvoir répondre aux défis et empêcher de nouvelles augmentations d’impôts pour tout payer”, a déclaré Kelly.

Il se demande pourquoi la réponse d’Ottawa à chaque problème semble augmenter le nombre de personnes.

“Le gouvernement fédéral aime parler, vous savez, de l’évolution des modèles commerciaux et donne des leçons aux entreprises sur la nécessité d’aller en ligne et de numériser leurs services”, a déclaré Kelly. “Pendant ce temps, il y a très peu de choses qui se passent au sein du gouvernement lui-même.”

Mona Fortier, la ministre fédérale qui est présidente du Conseil du Trésor, a refusé une demande d’entrevue à CBC News, mais dans un communiqué, elle a défendu le dossier d’embauche du gouvernement, affirmant qu’Ottawa surveillait de près les coûts pendant les négociations en cours avec les syndicats de la fonction publique.

“Notre gouvernement se concentre sur la fourniture d’un soutien aux Canadiens qui en ont le plus besoin tout en gérant de manière responsable les fonds publics”, indique le communiqué. « Le gouvernement s’est engagé à négocier de bonne foi et à conclure des ententes équitables pour les employés et raisonnables pour les Canadiens.

Que couperiez-vous à la place, demande l’économiste

L’Alliance de la Fonction publique du Canada, le plus grand syndicat de la fonction publique, demande une hausse de 13,5 % sur trois ans. La dernière offre du gouvernement est huit pour cent sur quatre ans .

La fonction publique a diminué à plusieurs reprises – plus récemment au cours des cinq dernières années du gouvernement de Stephen Harper, lorsque la bureaucratie fédérale a été réduite de près de 26 000 postes entre 2010 et 2015.

Armine Yalnizyan, économiste et boursière Atkinson pour l’avenir du travail, affirme que les bureaucrates fédéraux sont faciles à critiquer, mais difficiles à remplacer lorsqu’il s’agit des services que les Canadiens veulent et dont ils ont besoin. (Christian Patry/Radio-Canada)

Mais comme le note l’économiste Armine Yalnizyan, sa taille proportionnelle à la croissance de la population et de la main-d’œuvre globale du Canada est restée relativement petite et stable – 0,87 % et 2 %, respectivement, en 2022.

“Je suppose que vous pourriez vous plaindre de la croissance des coûts à mesure que de nouvelles personnes s’ajoutent. Mais ensuite, je vous demanderais de vous demander ce que vous réduiriez si vous ne vouliez pas ajouter ce coût ? Quel type de services ne voudriez-vous pas ? Peut-être moins de soutien du revenu en réponse à la pandémie d’urgence, peut-être moins de subventions salariales, peut-être moins de travailleurs étrangers temporaires, peut-être moins de formation ou d’assurance-emploi ? » a demandé Yalnizyan, un boursier Atkinson pour l’avenir des travailleurs.

“Vous savez, toutes ces choses ont un prix.”

Yalnizyan dit que les bureaucrates sont toujours une cible facile et une distraction utile des problèmes systémiques plus importants d’inégalité dans l’économie.

“Nous sommes vraiment dans une guerre de travailleur contre travailleur, secteur public contre secteur privé, travailleur syndiqué contre travailleur non syndiqué comme si c’était maintenant la faute des travailleurs. C’est la faute du gouvernement. Tout le monde a un chien de paille à botter”, a-t-elle dit.

“Mais ce ne sont pas les travailleurs qui sont à blâmer. C’est toute une série de facteurs qui sont en fait difficiles à traiter car ils ne viennent pas de quelqu’un qui fait la mauvaise chose.”