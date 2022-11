Le boom de la rénovation se poursuit même si les coûts du projet augmentent et que les taux d’intérêt augmentent

Susan Lambertis est en train de faire rénover toute sa maison et espère qu’elle sera terminée au début de l’année prochaine.

“Nous sommes dans une rénovation jusqu’aux genoux”, a-t-elle déclaré.

Après avoir examiné les plans avec un architecte l’année dernière, obtenu les approbations nécessaires et quelques retards liés à la pandémie, le projet a officiellement démarré au printemps dernier.

Lambert a déclaré qu’elle et son mari étaient motivés pour moderniser leur maison après avoir réalisé que de nombreuses petites réparations étaient nécessaires.

« Nous avions besoin de nouvelles fenêtres, nous avions besoin d’un nouveau toit. Notre cuisine était en train de s’effondrer – les armoires étaient toutes cassées, notre réfrigérateur était cassé, notre cuisinière. Nous avions donc en quelque sorte besoin de faire un tas de choses », a-t-elle déclaré.

L’industrie de la rénovation a connu un véritable essor au cours des deux premières années de la pandémie, les gens passant plus de temps chez eux, et cet élan s’est poursuivi malgré des coûts plus élevés et des taux d’intérêt en hausse.

Dave Kenney, qui dirige BroLaws Construction avec son beau-frère, a déclaré qu’une rénovation de cuisine pourrait coûter entre 15 000 $ et 20 000 $ de plus qu’il y a quelques années à peine.

“Un emploi il y a deux ans et un emploi maintenant ne sont pas comparables, ce qui est un peu difficile en tant que propriétaire d’entreprise lorsque vous recevez des rappels pour d’autres emplois pour lesquels les gens vous ont utilisé auparavant”, a-t-il déclaré.

Jordy Fagan, cofondatrice de la firme de design d’intérieur Collective Studio basée à Toronto, a déclaré que les projets sont globalement plus chers en ce moment, ce qu’elle attribue en grande partie aux coûts de main-d’œuvre. Elle a déclaré que les prix des matériaux, tels que le bois, se sont quelque peu stabilisés par rapport aux fortes fluctuations des deux dernières années, mais restent toujours supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie.

“Il est plus facile de donner un devis maintenant, et de ne pas se dire : ‘OK, ce devis n’est valable que pendant cinq jours, car tout peut arriver en cinq jours.’ Au moins, maintenant, c’est un peu plus stable, et c’est un peu plus confortable de plonger dans une rénovation », a-t-elle déclaré.

Au sortir du premier confinement, Collective Studio a vu la demande monter en flèche à l’été 2020.

« Cet été-là s’est senti un peu plus normal même si nous étions pré-vaccinés. J’ai l’impression que cela a suscité l’intérêt de se préparer pour la prochaine vague d’automne en termes de mise en place de situations de travail à domicile et de compréhension que les enfants ne retourneraient pas nécessairement à l’école en septembre », a déclaré Fagan.

“Le volume a commencé à devenir incroyablement important, ce qui était incroyable.”

Avance rapide jusqu’en 2022 et la baisse de la confiance des consommateurs a eu un impact sur une partie de ce volume, mais la demande est toujours là, a déclaré Fagan.

“Je pense que les gens ont économisé de l’argent maintenant”, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, Kenney de BroLaws a déclaré que l’un des défis de ces deux dernières années concernait la qualité de la main-d’œuvre, d’autant plus que la demande reste élevée et que les travailleurs sont sollicités.

Il a déclaré que son entreprise s’efforçait de susciter l’intérêt pour les métiers et de donner aux jeunes la formation et l’expérience appropriées.

“Je pense que nous avons besoin de plus de défenseurs ou de personnes qui peuvent montrer que les métiers peuvent être un bon endroit pour travailler et que vous pouvez avoir autant de succès que n’importe quel autre travail”, a-t-il déclaré.

Kenney a ajouté qu’il avait augmenté les salaires de ses employés à mesure que le coût de la vie augmentait et qu’il avait par conséquent augmenté les prix afin de maintenir cela.

En septembre, le salaire horaire moyen des travailleurs de la construction a augmenté de 7,5 % d’une année à l’autre, soit une augmentation de 2,36 $ pour atteindre 33,79 $, selon Statistique Canada.

Bien que Kenney ait pu répondre à la demande, il a déclaré que l’obtention de projets à 100% était toujours un problème, parfois en raison de retards persistants.

“Nous avons donc terminé une cuisine, par exemple, mais ils n’ont pas eu leur poêle pendant encore deux mois, car le poêle était en rupture de stock et leur expédition a été retardée”, a-t-il déclaré. “Ou nous avons terminé d’autres projets et nous attendions un comptoir qui est maintenant en rupture de stock simplement à cause de la demande de l’étranger.

Les propriétaires ont dépensé en moyenne environ 13 000 $ entre mars 2021 et février 2022 pour rénover l’intérieur de leur maison, tandis qu’une moyenne de 6 600 $ a été dépensée pour des projets extérieurs, selon les données de l’entreprise de rénovation domiciliaire HomeStars.

HomeStars a également constaté que les propriétaires s’attendent à dépenser en moyenne plus de 25 000 $ pour des rénovations domiciliaires de mars 2022 à février 2023.

Alors, qu’est-ce que les gens ont demandé cette année ? Des espaces dédiés au travail des enfants, des bureaux à domicile et des espaces de divertissement, a déclaré Fagan.

Kenney a déclaré qu’il y avait aussi beaucoup de demandes de révisions de cuisine, de projets extérieurs et d’améliorations de la qualité de l’air intérieur.

Dans la perspective de 2023, certains experts de l’industrie disent qu’il pourrait y avoir un peu de temps de recharge en cours.

Kevin Lee, PDG de l’Association canadienne des constructeurs d’habitations, a déjà constaté un léger ralentissement de la demande au second semestre 2022.

« Beaucoup de gens, lorsqu’ils font des rénovations particulièrement importantes, les financent grâce à des choses comme leurs marges de crédit. Ainsi, alors que le coût des emprunts augmente aussi rapidement qu’il l’a fait, beaucoup de gens reportent maintenant certaines de leurs rénovations », a-t-il déclaré.

Cependant, RénoAssistance, une entreprise d’entrepreneur général qui fait partie de Desjardins, voit le marché de la rénovation demeurer vigoureux l’an prochain.

En effet, de plus en plus de propriétaires choisissent de rester dans leur propriété actuelle et de l’améliorer plutôt que d’essayer de trouver une nouvelle propriété dans un marché du logement en baisse, a-t-il déclaré.

Lambert a déclaré que le processus de rénovation a été stressant, car elle et son mari équilibrent les paiements hypothécaires, le loyer et le financement de la rénovation elle-même, mais a noté que le fait d’avoir un bon entrepreneur et architecte a fait une grande différence.

«Je suis allé en m’attendant à ce que ce soit, bien sûr, la chose la plus stressante que nous ayons faite. C’est ce que tout le monde dit. J’ai l’impression qu’on s’en sort plutôt bien. »

Adena Ali, La Presse canadienne

