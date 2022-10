Le boom de la Big Tech est terminé et Wall Street le sait

Je ne parlerai pas d’Elon Musk et de Twitter dans celui-ci.

D’accord, juste un peu : Elon et Twitter font la une des journaux aujourd’hui, mais ce n’est pas l’histoire la plus importante dans le secteur de la technologie.*

L’histoire qui compte vraiment pour la technologie et les affaires est celle-ci : les entreprises géantes de consommation qui ont propulsé l’industrie technologique pendant des années ne disparaissent pas, mais leurs jours de fusée semblent toucher à leur fin. Et les investisseurs de Wall Street qui voulaient cette course s’en tirent, ce qui signifie que ces entreprises et leurs employés doivent apprendre à vivre avec moins.





Nous avons observé ce jeu pendant la majeure partie de l’année alors que les actions technologiques chutaient, mais cela a été mis au point cette semaine lorsque Alphabet, Meta et Amazon ont tous vu leurs actions se faire marteler et que le secteur a collectivement perdu 400 milliards de dollars en valeur.

Tous les gars de la technologie ont des raisons différentes d’inquiéter les investisseurs, mais je dirais qu’ils ont tous le même problème sous-jacent : ce sont des entreprises matures qui ne vont plus impressionner Wall Street avec une croissance folle de leurs activités principales, et aucun d’entre eux ne semble avoir de nouvelles entreprises géantes à venir. Alphabet, par exemple, vient d’afficher une croissance de ses revenus de 6 %, son trimestre le plus faible depuis une décennie.

Donc, dans Big Tech maintenant, ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Tout comme Coca-Cola ou Walgreens : personne ne s’attend plus à ce que les ventes de Coke explosent en flèche, quelle que soit la qualité de la nouvelle version de Coke Zero.

Les gros joueurs essaient toujours de convaincre les investisseurs du contraire, bien sûr. C’est un élément central de l’histoire des lunettes / lunettes métavers / VR / AR avec laquelle Meta, Apple et Microsoft jouent tous – qu’il va y avoir une nouvelle révolution dans l’informatique qui va générer une tonne d’activité économique et ils seront au centre de celui-ci.

Peut-être! Mais ces choses sont très coûteuses et très spéculatives, et en attendant, ces entreprises se concentrent toutes sur l’extraction de revenus et de bénéfices supplémentaires de leurs activités existantes. Pour Apple et Amazon, cela se concentre de plus en plus sur la transformation de leur immobilier numérique en entreprises publicitaires. Chez Meta, c’est un effort pour transformer ses propriétés Facebook et Instagram vieillissantes en clones TikTok. Et chez Alphabet, où 60% des revenus proviennent toujours de la même entreprise de publicité de recherche qu’elle a créée il y a 22 ans, il s’agit d’une tentative de mettre en avant YouTube, qui lui-même a près de deux décennies.

Ce ne sont pas du tout des préoccupations nouvelles. Les gens se demandaient quand Apple allait créer un autre produit révolutionnaire à l’échelle de l’iPhone depuis 15 ans (réponse : jamais).

Mais ils ont été faciles à ignorer pendant de nombreuses années, en particulier depuis la Grande Récession de 2008, lorsque le gouvernement américain a abaissé les taux de prêt à zéro ou près de celui-ci et les a maintenus là jusqu’à tout récemment, ce qui n’est pas une coïncidence lorsque les actions technologiques ont commencé à plonger. Si l’argent est essentiellement gratuit, les investisseurs recherchent des paris plus spéculatifs, ce qui augmente la valeur des entreprises sur lesquelles ils parient, ce qui convainc davantage d’investisseurs de se lancer dans la même chose et de répéter.

Maintenant, tout le monde est dégrisé, c’est pourquoi des trucs super fantaisistes comme la crypto sont hors de propos. Et pourquoi les grandes entreprises technologiques qui sont vraiment grandes et vraiment rentables ne disparaissent pas, mais leurs valorisations baissent. Une façon approximative de mesurer l’enthousiasme des investisseurs consiste à utiliser le ratio qui compare le cours des actions d’une entreprise à la valeur de ses bénéfices. Meta, par exemple, avait un ratio cours/bénéfice de 32,75 fin 2020 ; maintenant il est descendu à 9.434. Alphabet est passé de 34,32 à 19,14 dans le même temps. (Amazon, cependant, a fini par rester le même, même après son récent plongeon.)

Et je dirais qu’il y a d’autres mandataires pour vous dire que ces entreprises autrefois dynamiques se sont heurtées à un mur. Par exemple : presque tous les hommes qui ont créé et dirigé les grandes entreprises technologiques ont confié le poste le plus élevé à des managers professionnels. C’est plus amusant de faire autre chose.

Je n’ai pas tendance à être optimiste, mais nous pouvons certainement tourner cela comme un verre à moitié plein si nous le voulons : oui, Facebook, qui a embauché plus de 19 000 personnes l’année dernière – une augmentation de 28 % – dit maintenant qu’il va maintenir son effectif stable pendant au moins les 15 prochains mois. Cela passe par une combinaison d’embauches très limitées, ne remplaçant pas les employés qui partent de leur propre chef et poussant les autres à la porte.

Mais en théorie, tous ces futurs employés de Facebook qui ne sont pas embauchés là-bas peuvent se retrouver… ailleurs plus intéressant. L’une des idées animatrices au-delà de l’engouement Web3 des deux dernières années était que les grandes entreprises technologiques étaient devenues si grandes et puissantes qu’il était impossible de faire quoi que ce soit de nouveau sans leur permission. Maintenant, ils sont toujours grands et puissants, mais peut-être pas aussi attrayants pour le genre de personne qui veut faire quelque chose de nouveau. Ce n’est pas une mauvaise idée.

