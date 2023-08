Le boom de ChatGPT et de Bing AI est-il déjà terminé ?

Lorsque les produits d’IA générative ont commencé à être déployés auprès du grand public l’année dernière, cela a déclenché une frénésie d’excitation et de peur.

Les gens étaient étonnés des images et des mots que ces outils pouvaient créer à partir d’une seule invite de texte. La Silicon Valley salivait à l’idée d’une nouvelle technologie transformatrice, une technologie qui pourrait rapporter beaucoup d’argent après des années de stagnation et les flops de la crypto et du métaverse. Et puis il y avait les inquiétudes quant à ce que serait le monde après que l’IA générative l’aurait transformé. Des millions d’emplois pourraient être perdus. Il pourrait devenir impossible de dire ce qui était réel ou ce qui a été créé par un ordinateur. Et si vous voulez devenir vraiment dramatique à ce sujet, la fin de l’humanité est peut-être proche. Nous glorifiions et redoutions l’incroyable potentiel de cette technologie.



Plusieurs mois plus tard, la floraison se détache de la rose générée par l’IA. Les gouvernements intensifient leurs efforts pour réglementer la technologie, les créateurs intentent des poursuites pour violation présumée de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur, les gens rechignent face aux atteintes à la vie privée (réelles et perçues) que ces produits permettent, et il existe de nombreuses raisons de se demander à quel point l’IA est précise. sont vraiment les chatbots alimentés et à quel point les gens devraient en dépendre.

En supposant, c’est-à-dire qu’ils les utilisent toujours. Des rapports récents suggèrent que les consommateurs commencent à se désintéresser : la nouvelle recherche Bing basée sur l’IA n’a pas réduit la part de marché de Google, ChatGPT perd des utilisateurs pour la première fois et les bots sont toujours sujets aux erreurs de base qui les rendent impossible de faire confiance. Dans certains cas, ils peuvent être encore moins précis maintenant qu’ils ne l’étaient auparavant. La fête est-elle terminée pour ce truc de fête ?

L’IA générative est une technologie puissante qui ne va nulle part de sitôt, et les chatbots construits avec cette nouvelle technologie sont l’un des outils les plus accessibles pour les consommateurs, qui peuvent y accéder directement et les essayer par eux-mêmes. Mais des rapports récents suggèrent que, à mesure que la poussée initiale d’excitation et de curiosité s’estompe, les gens ne sont peut-être pas aussi intéressés par les chatbots que beaucoup s’y attendaient.

OpenAI et son chatbot ChatGPT ont rapidement pris les devants en tant que société et outil d’IA générative les plus en vogue, sans aucun doute aidés en étant l’une des premières entreprises à proposer des outils au grand public, ainsi qu’un partenariat avec Microsoft d’une valeur de plusieurs milliards de dollars. . Ce partenariat a conduit à la grande annonce de Microsoft en février sur la façon dont il incorporait un chatbot personnalisé construit avec le grand modèle de langage (LLM) d’OpenAI – c’est aussi ce qui alimente ChatGPT – dans Bing, son moteur de recherche Web. Microsoft a salué la recherche générative basée sur l’IA comme l’avenir de la recherche sur le Web. Au lieu de récupérer un tas de liens ou de fenêtres de connaissances, ce nouveau chatbot IA combinerait les informations de plusieurs sites Web en une seule réponse.

Il y avait beaucoup de battage médiatique, et Bing est soudainement passé du statut de punchline à celui de rival potentiel sur un marché si complètement dominé par Google qu’il en est littéralement synonyme. Google s’est précipité pour lancer son propre chatbot, appelé Bard. Meta, pour ne pas être en reste et peut-être encore sous l’emprise de son pivot métaverse désastreux, a publié non pas une mais deux versions open source (ish) de son grand modèle de langage. OpenAI a accordé une licence ChatGPT à d’autres entreprises, et des dizaines se sont alignées pour l’intégrer à leurs propres produits.

Cette réinvention est peut-être plus éloignée que ne le suggérait l’excitation d’il y a quelques mois, en supposant que cela se produise. Un récent article du Wall Street Journal a déclaré que le nouveau Bing n’attirait pas les consommateurs, citant deux sociétés d’analyse différentes dont la part de marché de Bing était à peu près la même qu’à l’époque pré-IA de janvier. (Microsoft a déclaré au WSJ que ces entreprises sous-estimaient les chiffres mais ne partageaient pas ses données internes.) Selon Statcounter, le navigateur Web de Microsoft, Edge, que les consommateurs devaient utiliser pour accéder à Bing Chat, a obtenu une bosse d’utilisateur, mais encore à peine déplacé l’aiguille et a déjà commencé à reculer, tandis que la part de marché de Chrome a augmenté pendant cette période. Cependant, il y a encore de l’espoir pour Microsoft. Lorsque Bing Chat est plus facile ou possible d’accès sur des navigateurs différents et plus populaires, il peut bien être plus utilisé. Microsoft a déclaré au WSJ qu’il prévoyait de le faire bientôt.

Pendant ce temps, ChatGPT d’OpenAI semble également faiblir. Pour la première fois depuis sa sortie l’année dernière, le trafic vers le site Web ChatGPT a chuté de près de 10% en juin, selon le Washington Post. Les téléchargements de son application iPhone ont également diminué, selon le rapport, bien qu’OpenAI ne fasse aucun commentaire sur les chiffres.

Et Google n’a pas encore intégré son chatbot dans ses services de recherche aussi largement que Microsoft l’a fait, en le gardant hors de la page de recherche principale et en continuant à le présenter comme une technologie expérimentale qui « peut afficher des informations inexactes ou offensantes ». Google n’a pas répondu à une demande de commentaire sur les chiffres d’utilisation de Bard.

L’approche de Google peut être la bonne, étant donné à quel point certains de ces chatbots peuvent être problématiques. Nous avons maintenant une myriade d’exemples de chatbots qui déraillent, qu’il s’agisse de devenir vraiment personnel avec un utilisateur, de rejeter des inexactitudes complètes comme vérité ou de contenir les préjugés inhérents qui semblent imprégner toute la technologie. Et bien que certains de ces problèmes aient été atténués dans une certaine mesure par certaines entreprises en cours de route, les choses semblent s’aggraver, pas s’améliorer. La Federal Trade Commission examine les réponses inexactes de ChatGPT. Une étude récente a montré que le GPT-4 d’OpenAI, la dernière version de son LLM, a montré des baisses marquées de précision dans certains domaines en quelques mois seulement, indiquant que, si rien d’autre, le modèle change ou est modifié au fil du temps, ce qui peut provoquer des différences drastiques dans sa sortie. Et les tentatives des organes de presse de remplir les pages avec du contenu généré par l’IA ont entraîné des erreurs multiples et flagrantes. Alors que la triche alimentée par le chatbot proliférait, OpenAI a dû utiliser son propre outil pour détecter le texte généré par ChatGPT car il était nul.

La semaine dernière, huit entreprises à l’origine des LLM, dont OpenAI, Google et Meta, ont présenté leurs modèles à DEF CON, une convention massive de hackers, pour que le plus de personnes possible testent leurs modèles pour la précision et la sécurité dans un premier de ses- sorte de test de résistance, un processus appelé « red teaming ». L’administration Biden, qui a fait beaucoup de bruit sur l’importance du développement et du déploiement en toute sécurité de la technologie de l’IA, a soutenu et promu l’événement. Le conseiller scientifique du président Biden et directeur du Bureau de la science et de la technologie de la Maison Blanche, Arati Prabhakar, a déclaré à Vox que c’était une chance de « vraiment comprendre à quel point ces chatbots fonctionnent bien ; est-il difficile ou facile de les faire dérailler ? »

L’objectif du défi était de fournir aux entreprises des données indispensables sur si et comment leurs modèles se cassent, fournies par un groupe diversifié de personnes qui les testeraient probablement d’une manière que les équipes internes des entreprises n’avaient pas. Nous verrons ce qu’ils feront de ces données, et c’est un bon signe qu’ils aient participé à l’événement, bien que le fait que la Maison Blanche les ait exhortés à le faire a sûrement été un facteur de motivation.

En attendant, ces modèles et les chatbots créés à partir de ceux-ci sont déjà utilisés par des centaines de millions de personnes, dont beaucoup prendront ce que ces chatbots disent pour argent comptant. Surtout quand ils ne savent peut-être pas que l’information provient d’un chatbot en premier lieu (CNET, par exemple, a à peine révélé quels articles ont été écrits par des bots). Cependant, comme divers rapports montrent un intérêt décroissant pour certains outils alimentés par l’IA, ils doivent s’améliorer s’ils veulent survivre. Nous ne savons même pas si la technologie peut réellement être corrigée, étant donné que même leurs propres développeurs prétendent ne pas connaître tous leurs rouages.

L’IA générative peut faire des choses incroyables. Il y a une raison pour laquelle la Silicon Valley est enthousiasmée par cela et tant de gens l’ont essayé. Ce qui reste à voir, c’est si cela peut être plus qu’un tour de passe-passe, ce qui, compte tenu de ses défauts encore répandus, est probablement tout ce qu’il devrait être pour le moment.

Une version de cette histoire a également été publiée dans la newsletter de la technologie Vox. Inscrivez-vous ici pour ne pas rater la prochaine !