Le boom canin pandémique était-il un mythe ?

L’année dernière, un homme du nom de Ben Joergens s’est donné pour projet de répondre, de manière assez granulaire, à quelques questions qui apparemment le rongeaient. Tout d’abord, “À quoi ressemblait le profil de la population canine de NYC avant COVID-19 ?” il a écrit sur Medium, où il a publié les résultats de ses recherches. Deuxièmement : “Comment Covid-19 a-t-il affecté l’intérêt pour l’adoption de chiens à New York, en particulier par rapport à d’autres types d’animaux de compagnie ?”

Pour ce faire, il s’est penché sur les informations fournies dans le système de licences de chiens du ministère de la Santé ; données extraites des Animal Care Centers of NYC, un important service de refuge et d’adoption ; et étudié les recherches Google Trends provenant d’adresses IP locales pour “chien”, “chat”, “cobaye” et “lapin”. Il a ensuite créé des modules de visualisation qui ont révélé, par exemple, que s’il y avait beaucoup de chiens nommés Lola à Manhattan et à Brooklyn, il n’y avait pas de Lola dans le Queens, le Bronx ou Staten Island. Bellas (et cabots) étaient bien représentés partout. Il y avait d’autres conclusions surprenantes.

Pour l’observateur occasionnel de la vie des animaux domestiques dans la ville, il semblait que la pandémie avait fait de presque tout le monde un propriétaire de chien. Était-ce le produit de notre biais de sélection ? Les recherches de M. Joergens ont suggéré que ce pourrait être le cas. Ses données ont montré que les adoptions de chiens et de chats en 2020 étaient plus élevées avant la pandémie, en janvier. Mais alors que les adoptions de chats ont augmenté plus ou moins au cours de la première phase de la pandémie, les adoptions de chiens ont régulièrement diminué, puis plus ou moins stagné de mai à décembre 2020.

Il y a bien sûr des mises en garde : dans les quartiers aisés comme l’Upper West Side, déjà densément peuplés de chiens, certaines personnes ont acquis leurs nouveaux animaux de compagnie par l’intermédiaire d’éleveurs ou d’animaleries plutôt que par l’intermédiaire d’agences de secours. De plus, s’occuper des chiens coûte cher, les maintenir à New York est particulièrement difficile et la pandémie a compliqué la vie de tout le monde – ce qui donne certainement un contexte aux découvertes contre-intuitives de M. Joergens.