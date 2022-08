Le bonus du livre Summer Run s’arrêtera chez Farm Friends – Shaw Local

Farm Friends, 45W134 Raymond Road à Big Rock, est un arrêt obligataire dans le livre d’été du chapitre Open Roads ABATE. Farm Friends aide les personnes ayant des défis particuliers et leurs familles en offrant des ateliers appropriés, des activités récréatives agréables et des programmes thérapeutiques pour les personnes ayant des besoins uniques dans un cadre paisible et rural. Ils accueillent également des mariages, des réunions et des réunions de famille.

Le 14 août de 11 h à 15 h est la dernière date pour faire tamponner le livre d’été ABATE chez Farm Friends. La plupart des autres arrêts sont disponibles pour les timbres jusqu’au 30 septembre.