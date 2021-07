Le bonus de 500 000 £ du chef de Southern Water est qualifié de «ridicule» après une amende record pour pollution

Un député conservateur a qualifié de « ridicule » une prime de 550 900 £ pour le directeur général de Southern Water après que la société a récemment été condamnée à une amende de 90 millions de £ pour avoir déversé illégalement des eaux usées.

La rémunération totale d’Ian McAuley, y compris le salaire et les autres avantages, est plus proche d’un million de livres sterling et a été révélée dans le rapport annuel de l’entreprise.

Le député d’Ashford Damian Green a déclaré au BBC il était « très en colère » à propos de la somme d’argent. Il a ajouté: « Obtenir un bonus lorsque votre entreprise est condamnée à une amende de 90 millions de livres sterling est ridicule. »

Plus tôt ce mois-ci, Southern Water a plaidé coupable à 6 971 rejets d’eaux usées non autorisés – l’équivalent d’une fuite continue d’un tuyau pendant sept ans.

Des tonnes d’eaux usées ont pollué les rivières et les eaux côtières du Kent, du Hampshire et du Sussex entre 2010 et 2015, un tribunal a entendu.

En prononçant sa sentence, l’honorable juge Johnson a déclaré, sur les 51 plaidoyers de culpabilité officiels, que le comportement de l’entreprise avait été « choquant ».

Les patrons ont délibérément dépeint une image trompeuse de la conformité à l’Agence pour l’environnement, qui a engagé des poursuites pénales, a déclaré la Cour de la Couronne de Canterbury.

Et certains des déversements ont touché des sites de conservation, causant des dommages environnementaux majeurs aux eaux conchylicoles.

Les poursuites pénales font suite à une amende de 126 millions de livres sterling infligée à SouthernWater en 2019 en raison des manquements réglementaires de l’entreprise au cours de la même période.

À l’époque, M. McAulay a déclaré que la société était « profondément désolée » pour les « incidents historiques » qui ont conduit à la condamnation et à l’amende.

L’entreprise a également été classée comme l’une des pires compagnies des eaux en termes de performance environnementale dans un rapport annuel de l’Agence pour l’environnement.

La missive de l’agence gouvernementale a constaté qu’aucune des neuf sociétés anglaises d’eau et d’assainissement n’avait atteint toutes les attentes environnementales qui lui avaient été fixées pour 2015 à 2020.

Mais Southern Water et South West Water étaient les pires en termes de performances environnementales, l’Agence pour l’environnement avertissant que leurs performances en matière de protection de l’environnement étaient « inacceptables ».

Un porte-parole de Southern Water a déclaré : « L’amende couvre la période 2010-2015, tandis qu’Ian McAulay l’a rejoint en 2017 avec le mandat de transformer l’entreprise.

«Alors que la transformation se poursuit et à sa propre demande, le salaire de base de Ian est resté inchangé à 435 000 £ au cours des trois dernières années.

« Il a également demandé une réduction de la portée des bonus il y a deux ans et cela a été mis en œuvre.

« Son bonus reflète les progrès réalisés dans l’entreprise ainsi que les défis auxquels l’entreprise est confrontée et les domaines où les objectifs n’ont pas été atteints. «

Rapports supplémentaires par l’AP