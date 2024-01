Le bonheur estival de l’hémisphère sud : dévoilement de 6 retraites en club et en piscine

Club Serra Dourada – Alphaville / Gustavo Penna © Jomar Bragança

À l’approche de l’été dans l’hémisphère sud, qui promet d’être l’un des le plus intense jamais enregistré au milieu d’une année déjà considérée comme l’une des le plus chaud de l’histoire — la recherche de lieux offrant des moments de détente, de fraîcheur et de plaisir s’intensifie. À l’approche des températures élevées de l’été, l’importance et la demande d’installations telles que les clubs, avec leurs espaces de loisirs extérieurs, leurs piscines et leurs espaces verts, se font sentir de manière significative. Ces lieux deviennent de véritables havres de paix, offrant la possibilité d’échapper à la chaleur et de nombreuses autres activités et avantages pour leurs utilisateurs.

Les piscines sont l’une des principales attractions des clubs, surtout en été. Ils deviennent des oasis presque rafraîchissantes et permettent des activités où se réunissent familles, amis et individus, offrant une alternative saine et agréable pour faire face aux températures élevées. Outre le soulagement thermique, la natation et les activités aquatiques maintiennent la santé, en favorisant des exercices à faible impact bénéfiques aux muscles, aux articulations et au système cardiovasculaire. Lorsque le club est situé dans une ville côtière, les piscines gagnent un allié maritime qui permet également diverses autres activités, permettant aux gens de profiter de la brise fraîche et du sentiment de liberté que procure l’eau.

Ipê Golf Clube / N2B Architecture © Carolina Mossin

En plus des attractions aquatiques, les clubs disposent souvent de restaurants, d’espaces verts et d’espaces de loisirs en plein air, offrant un lien précieux avec la nature. Ils permettent également des activités récréatives et sportives, une lecture tranquille ou simplement des moments de contemplation. Au milieu du paysage urbain, ces environnements deviennent des espaces revitalisants, permettant aux utilisateurs de profiter de moments de tranquillité, en s’éloignant temporairement du rythme rapide de la vie quotidienne en ville.

Le Club de Kayak Flottant / FORCE4 Architects © Søren Aagaard

Compte tenu des températures élevées de l’été qui approche, les installations proposant des activités pour atténuer la chaleur urbaine sont de véritables alliés contribuant au bien-être et à la santé des usagers. Ci-dessous, nous avons sélectionné 6 projets de club ; regarde:

Club Serra Dourada – Alphaville / Gustavo Penna © Jomar Bragança

Le Club de Kayak Flottant / FORCE4 Architects © Søren Aagaard

Ipê Golf Clube / N2B Architecture © Carolina Mossin

Club de Cardamome / Kumar La Noce © Vivek Muthuramalingam

Complexe Tamboré Jaguariúna / FGMF © Rafaela Netto

Complexe Tamboré Jaguariúna / FGMF © Rafaela Netto

Club House Valle San Nicolás / Sordo Madaleno Arquitectos © Rafael Gamo