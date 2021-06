Le bonheur d’avoir à nouveau des visiteurs

Au moment où vous lirez ceci samedi, je vais profiter de quelque chose que je n’ai pas vécu depuis un moment : un visiteur!

Tout au long de la pandémie, notre socialisation a été soit éloignée, soit inexistante. Mais maintenant, avec les vaccins, il est possible pour les gens de se voir plus facilement et même voyager pour le faire (en fonction de votre propre niveau de confort, bien sûr).

Voilà pourquoi Je suis vraiment enthousiaste pouvoir ouvrir ma maison à mes proches vaccinés et les embrasser à nouveau après tant de distance.

Voir les amis et la famille non seulement apporte de la joie sur le moment, mais cela nous permet également de créer de nouveaux souvenirs partagés – quelque chose qui s’est principalement produit lors de soirées Zoom ou d’appels téléphoniques compatissants l’année dernière.

Maintenant, avec plus de liberté d’être ensemble en toute sécurité, nous pouvons créer des souvenirs dans la vraie vie avec des repas de qualité et des soirées de jeux. Ça sonne si normal de la meilleure façon, droite?

Il y a aussi quelque chose de super gratifiant à montrer à un être cher certains de vos endroits préférés lorsqu’il vient vous rendre visite. Qu’il s’agisse de la meilleure boulangerie de votre rue ou de votre restaurant préféré dans le quartier, partager ces parties de votre vie est une façon simple de montrer l’amour.

Donc, que vous attendiez bientôt vos propres visiteurs ou que vous cherchiez simplement à susciter un peu de joie, j’espère que vous trouver un peu de bonheur ce week-end dans les petites choses merveilleuses.

La crainte nous rend plus heureux, en meilleure santé et plus humble

En parlant des sentiments de joie et d’excitation que les visiteurs apportent, une autre émotion dont nous pourrions tous utiliser davantage est admiration.

Nous considérons l’émerveillement comme une émotion réservée aux moments les plus extraordinaires – gravir une montagne, la naissance d’un enfant, une performance live exquise. Mais les chercheurs qui étudient la crainte disent que l’émotion ne devrait pas être associée uniquement à des événements rares, ma collègue Alia E. Dastagir écrit. Les expériences quotidiennes de crainte, soutiennent-ils, devraient faire partie intégrante de la façon dont nous nous engageons avec le monde.

« Les grands moments que les gens ont dans leur vie vont produire de l’admiration, mais ce que beaucoup de recherches récentes montrent, c’est que même ces expériences plus quotidiennes d’admiration – juste en remarquant brièvement la beauté de la nature dans notre quartier ou dans notre arrière-cour – ces peut avoir un effet positif sur notre bien-être« , a déclaré Craig Anderson, chercheur à l’Université de Washington à St. Louis qui a étudié la crainte dans la nature.

Les chercheurs disent que la crainte a une gamme d’avantages pour la santé émotionnelle, sociale et physiologique. La crainte est montrée à rends nous plus heureux et contribuer à une plus grande satisfaction dans la vie, à nous faire prendre davantage soin des autres et à augmenter notre humilité.

La recherche a montré que la crainte peut nous faire réfléchir de manière plus critique, élargir notre perception du temps et conduire à moins de matérialisme. Anderson a fait des travaux montrant que la crainte peut aider les populations à risque, y compris les jeunes des communautés mal desservies et les vétérans militaires, à faire face aux symptômes et au stress du SSPT.

Vous voulez apprendre à ajouter plus de respect à votre vie ? Lire l’histoire complète d’Alia ici.

L’animal de compagnie d’aujourd’hui

Rencontrez Cash.

« C’est Cash », écrit Julie. « Il a récemment été opéré et j’ai dû partager cette photo parce qu’il est tellement adorable dans sa combinaison. »

