Le bond du marché après la hausse de la Fed est un «piège», prévient Morgan Stanley pour les investisseurs

“Le marché a été un peu plus fort que vous ne l’auriez pensé étant donné que les signaux de croissance ont été constamment négatifs”, a-t-il déclaré. “Même le marché obligataire commence maintenant à accepter le fait que la Fed va probablement aller trop loin et nous plonger dans la récession.”

Selon Wilson, les problèmes les plus urgents sont l’effet que le ralentissement économique aura sur les bénéfices des entreprises et le risque d’un resserrement excessif de la Fed.

“Le marché se redresse toujours une fois que la Fed arrête de grimper jusqu’au début de la récession. … [But] il est peu probable qu’il y ait beaucoup d’écart cette fois entre la fin de la campagne de hausse de la Fed et la récession, ” a-t-il déclaré mercredi à “Fast Money” de CNBC. “En fin de compte, ce sera un piège.”

Mike Wilson, stratège en chef des actions américaines et directeur des investissements de la société, a déclaré qu’il pensait que l’enthousiasme de Wall Street à l’idée que les hausses de taux d’intérêt pourraient ralentir plus tôt que prévu était prématuré et problématique.

Wilson a un objectif de prix de fin d’année de 3 900 sur le S&P 500, l’un des plus bas de Wall Street. Cela implique une baisse de 3 % par rapport à la clôture de mercredi et une baisse de 19 % par rapport au sommet de clôture de l’indice atteint en janvier.

Ses prévisions incluent également un appel pour que le marché baisse encore une fois avant d’atteindre l’objectif de fin d’année. Wilson se prépare à ce que le S&P tombe en dessous de 3 636, le plus bas de 52 semaines atteint le mois dernier.

“Nous approchons de la fin. Je veux dire que ce marché baissier dure depuis un certain temps”, a déclaré Wilson. “Mais le problème est qu’il ne s’arrêtera pas, et nous devons avoir ce dernier mouvement, et je ne pense pas que le plus bas de juin soit le dernier mouvement.”

Wilson pense que le S&P 500 pourrait tomber aussi bas que 3 000 dans un scénario de récession de 2022.

“Il est vraiment important d’encadrer chaque investissement en termes de” Quel est votre avantage par rapport à votre inconvénient “”, a-t-il déclaré. “Vous prenez beaucoup de risques ici pour réaliser tout ce qui reste sur la table. Et, pour moi, ce n’est pas investir.”

Wilson se considère comme positionné de manière conservatrice – notant qu’il sous-pondère les actions et aime les jeux défensifs, y compris les soins de santé, les FPI, les biens de consommation de base et les services publics. Il voit également les mérites de détenir des liquidités et des obligations supplémentaires pour le moment.

Et, il n’est pas pressé de mettre de l’argent au travail et a “traîné” jusqu’à ce qu’il y ait des signes d’un creux des actions.

“Nous essayons de leur donner [clients] un bon risque-récompense. À l’heure actuelle, le risque-récompense, je dirais, est d’environ 10 contre un négatif”, a déclaré Wilson. “Ce n’est tout simplement pas génial.”

Clause de non-responsabilité