Le bon sens l’emporte enfin sur Net Zero – nous félicitons Rishi Sunak

Victoire écologique

Enfin, le bon sens prévaut sur Net Zero. Nous félicitons Rishi Sunak.

Ses retards écologiques représentent une immense victoire pour notre campagne Give Us A Brake.

Le Sun affirme depuis longtemps que les délais climatiques hâtifs et arbitraires que les gouvernements conservateurs précédents nous ont imposés s’avéreraient ruineux.

Que nos lecteurs ne pouvaient pas encore se permettre d’acheter des voitures ou des camionnettes à batterie ou d’abandonner leurs chaudières à gaz au profit de pompes à chaleur beaucoup plus chères et moins efficaces.

Un retard était inévitable à un moment donné pour permettre à la technologie de s’améliorer et aux prix de baisser. Le Premier ministre a fait cet appel de manière louable.

Comme le dit M. Sunak, nous pouvons toujours viser 2050 comme date Net Zero. Cela n’apaisera pas le lobby écologiste.

Mais il était ridicule d’interdire les nouvelles voitures essence et diesel cinq ans avant l’UE.

Ou encore d’imposer d’autres restrictions préjudiciables à notre économie et aux finances des familles, alors que les grandes nations rejetant beaucoup plus de carbone dans l’atmosphère en font beaucoup moins.

Les émissions du Royaume-Uni sont relativement minimes et depuis 2010, nous avons été les premiers à les réduire.

Il est absurde de prétendre que ces retards bienvenus et raisonnables nuiront à la lutte mondiale visant à limiter le changement climatique.

L’intrigue rend malade

A UN AN avant les élections, l’annulation du Brexit sous Keir Starmer est déjà en cours.

Le leader travailliste est arrivé hier à Paris et a découvert que la France et l’Allemagne avaient préparé pour lui un ingénieux complot.

Cela accorderait à la Grande-Bretagne le statut de membre associé à l’UE auquel, en tant que Premier ministre, il pourrait nous inscrire sans même organiser le « Vote du peuple » auquel il aspirait autrefois.

Nous obéirions une fois de plus aux ordonnances de la Cour européenne. Et les travaillistes affirmeraient alors inévitablement que la réadhésion complète n’était qu’un petit pas de plus.

Les conservateurs l’ont déjà exclu. Les inconvénients sont évidents. Pas Starmer.

Les autres experts font rouler le discours, déclarant ridiculement le Brexit – un projet à long terme qui n’a pas encore trois ans – « un désastre » malgré toutes les preuves contraires.

Il ne leur reste plus qu’à faire en sorte que les électeurs du « Leave » installent Starmer au numéro 10 par pure antipathie envers les conservateurs.

De vrais héros

LE mot « héros » est souvent utilisé avec tant de désinvolture qu’il peut perdre de sa force.

Mais c’est vraiment approprié pour deux médecins du NHS qui sauvent des vies, le Dr Benjamin Marriage et l’ambulancier Kevin Cuddon.

Aux pages 2 et 3, nous racontons comment ils ont sauvé une mère écrasée par deux trains dans une station de métro de Londres. Elle saignait à mort – mais grâce à eux, elle a survécu.

Le Sun a eu l’honneur de leur rendre hommage avec le prix 999 Hero lors de notre scintillante cérémonie Who Cares Wins.

