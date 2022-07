Le «bon samaritain» Elisjsha Dicken qui a abattu le tireur de l’Indiana photographié après le déchaînement meurtrier du tireur Jonathan Sapirman

UN JEUNE homme est qualifié de “bon samaritain” après avoir tué un homme armé, qui a fait trois morts, à l’intérieur d’un centre commercial.

Jonathan Sapirman, 20 ans, a ouvert le feu dimanche, tuant Pedro Pineda, 56 ans, sa femme Rosa Mirian Rivera de Pineda, 37 ans, et Victor Gomez, 30 ans, a annoncé la police lundi.

Le suspect a été abattu par le bon samaritain Elisjsha Dicken, 22 ans, qui est photographié Crédit : Famille Dicken

La police a identifié le tireur du Greenwood Park Mall comme étant Jonathan Douglas Sapirman, 20 ans Crédit : Police de Greenwood

Les premiers intervenants se précipitent sur les lieux après que Sapirman a ouvert le feu au centre commercial Indiana

Le tireur du centre commercial Greenwood Park a tué trois personnes avant que Dicken ne tire et tue le suspect

Elisjsha Dicken, 22 ans, est devenu un héros lors de cet événement tragique lorsqu’il a sorti son arme et tué Sapirman.

“[Dicken’s] les actions n’étaient rien de moins qu’héroïques. Il a attaqué le tireur à distance avec une arme de poing et était très compétent”, a déclaré le chef de la police de Greenwood, James Ison.

Le héros est représenté par l’avocat Guy Relford.

Relford a déclaré dans un communiqué: “Je suis fier d’être l’avocat et le porte-parole d’Eli Dickens.”

“C’est un véritable héros américain qui a sauvé d’innombrables vies lors d’un événement horrible qui aurait pu être bien pire sans le courage, la préparation et la volonté d’Eli de protéger les autres.”

Il a poursuivi : “Parce que nous voulons respecter l’enquête criminelle en cours menée par Greenwood PD et prendre le temps d’honorer les 3 vies innocentes perdues”,

“Nous ne ferons aucun commentaire substantiel sur les événements de dimanche tant que l’enquête des autorités ne sera pas terminée.”

Quelques instants avant l’acte héroïque

Les flics ont été appelés dimanche vers 18 heures, heure locale, pour répondre à un tireur actif au Greenwood Park Mall à Greenwood – une banlieue au sud d’Indianapolis.

Le tireur de masse a tué trois personnes et en a blessé deux autres avant d’être abattu par le Bon Samaritain Elisjsha Dicken, 22 ans, a déclaré Ison.

Une fillette de 12 ans figure parmi les blessés, a indiqué la police.

Les responsables ont révélé que Sapirman, qui est de Greenwood et a un casier judiciaire juvénile, est arrivé à l’aire de restauration du centre commercial à 16 h 54, avant d’aller aux toilettes et d’y rester plus d’une heure.

Lorsqu’il est sorti des toilettes à 17 h 56, il a commencé à tirer sur des gens, ont déclaré des responsables.

Sapirman était armé de deux fusils et d’une arme de poing, mais n’a utilisé qu’un seul des fusils, selon les autorités. Il avait plus de 100 cartouches.

Les mouvements de Sapirman avant le centre commercial

La police a ajouté que le tireur avait quitté son emploi dans un entrepôt en mai et a déclaré qu’elle enquêtait sur des informations selon lesquelles il devait être expulsé de son appartement.

Selon des personnes qui le connaissaient, Sapirman avait tiré sur un champ de tir local avant la fusillade de masse au centre commercial.

La police a également déclaré avoir trouvé un ordinateur portable à l’intérieur d’un four qui était allumé lorsqu’ils ont fouillé l’appartement du suspect.

L’ordinateur portable a été endommagé et sera examiné par le FBI à Quantico, ont indiqué des responsables.

Le téléphone portable du suspect a été retrouvé dans les toilettes de la salle de bain du centre commercial, a ajouté la police.

Il n’aurait pas conduit et aurait marché jusqu’au centre commercial.