Retour sur certains des hauts et des bas de 2020 dans la NFL …

Meilleure trilogie de retour: En remportant le Super Bowl 54, les Chiefs de Kansas City se sont remis d’un déficit de 10 points qui a illustré un autre niveau de brillance du MVP du Super Bowl Patrick Mahomes et ont marqué leur troisième match consécutif en surmontant des déficits à deux chiffres au cours d’une remarquable série d’après-saison.

Pire road trip: Après que les responsables du comté de Santa Clara aient imposé des restrictions aux sports de contact, interdisant les jeux et les entraînements, les 49ers ont déménagé en Arizona début décembre. Ils se sont enfermés dans un hôtel à distance de marche du State Farm Stadium, s’entraînant sur des terrains extérieurs que les Cardinals utilisent pour le camp d’entraînement en plus de jouer leurs deux derniers matchs à domicile (et un match sur la route contre les Cardinals) au stade. La saison éprouvante et ravagée par les blessures est devenue doublement difficile avec la séparation des familles pendant les vacances. Et le tout sans place pour les séries éliminatoires. À l’époque, les statistiques du COVID-19 étaient pires dans le comté de Maricopa (Arizona) qu’à Santa Clara.

Meilleur message: Après la mort de George Floyd, plusieurs joueurs de la NFL, dont Mahomes, le receveur des Saints Michael Thomas et le secondeur des Vikings Eric Kendricks ont participé à une vidéo qui parlait des problèmes sociaux qui ont déclenché les manifestations «Black Lives Matter» à travers le pays. La vidéo a également inspiré une réponse du commissaire de la NFL, Roger Goodell, avec une promesse de mieux soutenir les préoccupations des joueurs et des Afro-Américains en général.

Meilleure finition: La performance légendaire de Lamar Jackson le 14 décembre pour rallier les Ravens à une victoire spectaculaire à Cleveland sur une scène de « Monday Night Football » était une version NFL du moment classique des finales NBA de Willis Reed des années 70. Jackson a quitté le match au début du quatrième quart pour se faire soigner pour ses crampes et a regardé à la télévision depuis les vestiaires alors que son équipe perdait une avance de 14 points. Après que le quart-arrière Trace McSorley se soit blessé au genou à l’avertissement de 2 minutes, Jackson est sorti des vestiaires et est revenu au combat. Il a lancé une passe TD de 44 verges à Marquis Brown lors de son premier snap, puis a utilisé son bras – et non ses jambes – pour préparer le panier du terrain.

Pire finition: Les Falcons ont remporté l’énorme victoire de Dallas lors de la deuxième semaine en gâchant le coup de pied désespéré des Cowboys dans les dernières secondes. Au moins trois Falcons ont plané autour du ballon de football, attendant apparemment, comme les Cowboys, que le ballon parcourt 10 mètres. Ces types connaissaient-ils les règles? Dallas savait bondir sur le ballon (après 10 verges), ce qui était exactement ce qu’il fallait pour commencer un court et rapide drive qui se terminait par le field goal gagnant.

Meilleur coup pour Buc: Tampa Bay a attiré Tom Brady avec un contrat d’agent libre de 50 millions de dollars sur deux ans qui a instantanément rendu les Buccaneers pertinents. Bien que la pandémie ait empêché l’équipe de jouer devant un stade bondé, l’impact marketing est intervenu dès que possible. Et puis il y avait le produit sur le terrain. Brady a mené les Bucs à leur première place en séries éliminatoires en 13 ans.

Pire transition: Brady 1, Belichick 0. L’ère post-TB12 pour les Patriots a commencé avec la première saison perdante de la franchise depuis 2000. Le génie de Bill Belichick ne pouvait aller que si loin avec Brady parti, la défense amincie par les départs d’agents libres et COVID-19 opt-outs. Cam Newton, essayant de revitaliser sa carrière après avoir été largué par les Panthers, se dirige vers la semaine 17 avec cinq passes TD – pour la saison!

Meilleure mesure de vote: Patrick Mahomes et ses collègues star des Chiefs Tyrann Mathieu ont dirigé l’effort pour utiliser le stade Arrowhead comme site de vote le jour du scrutin – ce qui comprenait l’achat de nouvelles machines à voter qui peuvent être utilisées pendant des années. L’une des premières personnes en ligne à voter? L’entraîneur des chefs Andy Reid.

Meilleure prise: DeAndre Hopkins a décroché le laissez-passer « Hail Murray » de Kyler pour amener les Cardinals à une improbable victoire de la semaine 10 qui semblait sortir tout droit d’un film. Rappelez-vous de Rod Tidwell dans Jerry Maguire? Hollywood. Et trois mots pour les trois défenseurs des Bills qui ont entouré Hopkins : Vous avez Mossed!

Pire scène de blessure: Le quart-arrière des Cowboys, Dak Prescott, a subi une horrible fracture composée qui a immédiatement mis fin à sa saison lors de la semaine 5. Puis il y a eu le déluge d’émotion alors que Prescott était emporté alors que les larmes coulaient sur son visage. Prescott a mené la NFL dans les verges par la passe lorsque le désastre a frappé, ce qui était tout à fait une réponse après des revers hors saison qui comprenaient la perte de son frère. Il rebondira en 2021 … tout comme les Cowboys en enfermant Prescott avec un contrat à long terme qui reflète la valeur marchande d’un quart-arrière de haut niveau.

Meilleur accessoire de jour de draft: Nike, le chien de Bill Belichick, a fait une apparition pendant le repêchage et a volé le buzz après que l’entraîneur des Patriots ait placé l’Alaskan Klee Kai devant un ordinateur portable pour les caméras de télévision placées au domicile des décideurs. Alors maintenant vous savez: Belichick a en effet un sens de l’humour sous son extérieur bourru.

Les pires mouvements de recrue: Le demi de coin recrue non repêché des Seahawks, Kemah Siverand, a été coupé après avoir été surpris en train d’essayer de faire entrer une femme dans l’hôtel de l’équipe pendant le camp d’entraînement, une violation flagrante des protocoles COVID-19. Le choix de premier tour des Titans, Isaiah Wilson, a été placé sur la liste de réserve du COVID-19 à deux reprises et arrêté pour DUI en septembre. Wilson a assisté à une fête près de la Tennessee State University, une violation des protocoles de pandémie.

Meilleures chaussures: Pour marquer l’occasion de jouer le jour de Noël, le porteur de ballon des Saints Alvin Kamara portait une chaussure rouge et une chaussure verte. Puis il a marqué six touchés rapides pour égaler le record de 91 ans établi par Ernie Nevers. Parlez de l’esprit des fêtes. Tirera-t-il une amende de la NFL? L’ailier défensif des Saints, Cameron Jordan, suggère de facturer le Pro Football Hall of Fame, quel que soit le montant de l’amende, car le Hall voudrait généralement que les crampons soient exposés.

Pire conformité: L’entraîneur de la force et du conditionnement des Ravens, Steve Saunders, a été suspendu par l’équipe pour son rôle apparent dans l’épidémie qui a conduit plus de 20 joueurs et membres du personnel à contracter le COVID-19. Saunders n’a pas signalé de symptômes, n’a pas porté de masque et a retiré son dispositif de suivi. Étonnant qu’un tel comportement provienne d’un membre du personnel d’entraîneurs de John Harbaugh, qui en théorie donnerait le bon exemple au sein de la culture de l’équipe. Le fait que Saunders soit revenu de sa suspension fin décembre – plutôt que d’être renvoyé – est un peu une surprise, compte tenu de tous les efforts de la NFL pour atténuer les risques liés à la lutte contre le virus.

Meilleure performance un mardi soir: Compte tenu des ajustements induits par la pandémie (et du calendrier des vacances), la NFL a organisé des matchs tous les jours de la semaine cette saison pour la première fois dans l’histoire de la ligue. Cela comprenait un match monstre des Titans sur «Tuesday Night Football» alors qu’ils revenaient d’un écart de 17 jours entre les matchs causé par la première épidémie de COVID-19 de la ligue. Le Tennessee avait 24 cas de COVID-19 parmi les joueurs, les entraîneurs et le personnel, mais a répondu de manière retentissante à la question de savoir comment il réagirait à la longue mise à pied. Il a écrasé Buffalo, 42-16 ans, dans un match d’invaincus.

Pire défi: Les quarts des Broncos Drew Lock, Brett Rypien et Blake Bortles se sont retrouvés sur la liste COVID-19 et inéligibles pour un match de la semaine 12 contre la Nouvelle-Orléans – forçant Denver à jouer avec le quart-arrière d’urgence Kendall Hinton, un receveur élevé de l’équipe d’entraînement – après avoir défié le protocoles de pandémie et réunion au siège de l’équipe sans porter de masque. Hinton a réussi un achèvement en neuf tentatives pour 13 verges dans ce qui restera dans les mémoires comme l’une des pertes les plus bizarres de l’histoire de la franchise.

Meilleur sous: Ryan Fitzpatrick. L’entraîneur de Miami, Brian Flores, savait exactement sur quel bouton appuyer lorsque son équipe avait besoin d’un rallye lors d’un défi incontournable à Las Vegas lors de la semaine 16. Il a convoqué « Fitzmagic » pour déplacer l’offensive qui crachait avec le quart recrue Tua Tagovailoa. Même Flores dans ses rêves les plus fous ne pouvait imaginer que les Dolphins, commençant leur possession finale avec seulement 19 secondes et sans temps mort, finiraient par gagner. Le quart-arrière vétéran compagnon a complété une passe de 34 verges à Mack Hollins alors que son casque était tiré sur le côté – une passe «sans regard» qui a attiré un drapeau de masque facial – qui a établi un panier de placement gagnant.

Le pire fêtard: Dwayne Haskins. À la suite d’une défaite contre Seattle, le quart-arrière de l’époque de Washington s’est rendu à une fête dans une boîte de nuit et n’a pas porté de masque en présence d’autres personnes sans masque – une violation des protocoles COVID-19 de la NFL. Dans le cas de Haskins, faites-en une autre violation. Il a été déchu de son poste de capitaine et condamné à une amende de 40 000 $. Puis vint une performance épouvantable dans une défaite contre les Panthers la semaine suivante alors qu’il remplaçait Alex Smith, un match dans lequel l’équipe aurait pu décrocher le titre NFC East. Puis vint sa libération. Peu importe que Haskins ait été repêché au premier tour en 2019, ou que l’état du mollet de Smith est incertain. L’entraîneur Ron Rivera, essayant d’établir une culture, en avait assez vu.

Meilleure façon de mettre fin à une sécheresse: Les Bills de Buffalo ont remporté le titre de l’AFC Est pour la première fois en 25 ans et sont sur le point de participer aux séries éliminatoires pour la troisième fois en quatre saisons sous la direction de l’entraîneur Sean McDermott. Les facteurs sont nombreux, notamment le développement continu du jeune quart-arrière Josh Allen et l’acquisition du receveur large Stefon Diggs, obtenu des Vikings dans l’un des métiers les plus fructueux de 2020.

Le pire acte de diva d’avant-match: Le receveur des Steelers, JuJu Smith-Schuster, a pensé que c’était cool de danser sur les logos du milieu de terrain lors d’un rituel d’avant-match. Ensuite, l’acte bouffon est apparu encore plus idiot – et une distraction – alors que les Steelers ont perdu trois matchs consécutifs après un départ de 11-0. Le fait que Smith-Schuster ait attiré l’attention sur TikTok peut refléter les priorités d’une jeune génération, mais une certaine attention ne vaut pas la peine. Au moins, il a livré dans les temps difficiles après avoir annoncé que le rituel d’avant-match était de l’histoire ancienne, car il a réussi un TD de 25 verges pour couronner l’énorme victoire de retour contre les Colts lors de la semaine 16.

Meilleur quart-arrière de LA: La star des Emerging Chargers, Justin Herbert, a établi le record de la NFL pour les passes de touché par une recrue avec sa 28e frappe. Herbert, choisi sixième au classement général de l’Oregon, a commencé la saison en tant que remplaçant. Mais après le malheureux accident de Tyrod Taylor, dont le poumon a été perforé alors qu’il recevait une injection analgésique peu de temps avant un concours de la semaine 2, Herbert est intervenu et a rapidement démontré qu’il appartenait. C’est un contraste avec la trajectoire que l’autre quart-arrière de LA, Jared Goff, a suivie tout en guidant une attaque des Rams qui a perdu beaucoup de pop au cours des deux années écoulées depuis la saison du Super Bowl.

