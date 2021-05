Le bon, le mauvais et la controverse

Et cette année, l’entreprise et son PDG, Vlad Tenev, étaient au centre d’un phénomène boursier et culturel. En janvier, une conversation dans le forum WallStreetBets de Reddit sur la compression des investisseurs de fonds spéculatifs a conduit à l’achat apparemment irrationnel des actions de GameStop et d’AMC Entertainment. Ce commerce s’est déroulé en grande partie sur Robinhood – et ce n’était pas le seul commerce volatil où Robinhood était au centre de l’action. Entre janvier et février, la plate-forme a signalé l’ajout de 6 millions de comptes de crypto-monnaie.

Le perturbateur de l’industrie du courtage illustre la façon dont la technologie peut transformer une industrie avec des gardiens de porte en une plate-forme plus ouverte et forcer les géants établis à innover et à se développer. C’est pourquoi Robinhood a remporté la première place sur la liste CNBC Disruptor 50 de cette année, poussant Wall Street et les géants de l’investissement à réduire les coûts de négociation – dans de nombreux cas, à rien – et à se consolider pour mieux résister à une menace numérique croissante.

Robinhood est resté fidèle à un message tout au long de la croissance et du tumulte, disant à CNBC et à d’autres: « Notre mission est de démocratiser la finance pour tous. »

Le soulèvement de Reddit a suivi une année où des millions d’Américains sont restés chez eux pendant la pandémie, dont beaucoup recevaient des chèques de relance, ont découvert l’accès facile de Robinhood au commerce de détail et sont devenus des investisseurs pour la première fois. Tenev a déclaré à CNBC à la fin de l’année dernière qu’il voyait des dépôts égaux ou multiples du montant des chèques de relance. Le commerce de détail est passé à 23% du volume total des transactions à la fin de décembre 2020, contre 13% des transactions un an plus tôt.

Vlad Tenev, PDG et cofondateur de Robinhood Markets Inc., s’exprime virtuellement lors d’une audience du comité des services financiers de la Chambre sur un ordinateur portable à Tiskilwa, Illinois, États-Unis, le jeudi 18 février 2021.

Robinhood a eu des implications positives et profondes pour le marché. La société a supprimé les obstacles au trading en faisant de l’investissement sans commission et en priorité sur le mobile. Il a simplifié les investissements et les a rendus plus accessibles et plus personnels.

Robinhood affirme que ses outils atteignent un groupe d’investisseurs plus diversifié. Citant les données d’une enquête menée en décembre auprès de plus de 98000 Américains, il affirme que 16% de ses clients proviennent de la communauté hispanique, contre 7% dans les maisons de courtage en place, notamment Schwab, E-Trade, Fidelity, TD Ameritrade et Vanguard; et 9% sont afro-américains, contre 3% chez d’autres courtiers. Et cela attire de plus jeunes investisseurs. La société affirme que les générations Y et Z représentent 70% de ses utilisateurs.

Cependant, ses affirmations de rendre l’investissement « moins effrayant » et « plus facile à comprendre » sont susceptibles de soulever des sourcils parmi ses nombreux critiques, y compris la Securities and Exchange Commission, Capitol Hill et le l’investisseur milliardaire Warren Buffett, qui dit qu’il s’occupe d’un « aspect casino » sur le marché récent.