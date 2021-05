Le bon chien du président irlandais Boi a interrompu son entretien, mais tout ce qu’il voulait, c’était une certaine attention

Il y a plusieurs vidéos sur Internet de chiens adorables dérangeant leurs parents au mauvais moment pour demander de l’attention et la personne récente à affronter ce scénario n’est autre que le président irlandais, Michael D Higgins.

Une vidéo du bouvier bernois à fourrure, Misneach, volant la vedette pendant que le président rendait hommage au regretté acteur Tom Hickey, décédé samedi, devient virale sur Internet. Misneach est l’un des deux chiens de montagne bernois du président qui a concouru pour attirer l’attention de son hooman en direct devant la caméra pendant que Higgins essayait de garder son sang-froid.

Dimanche, Higgins parlait à RTE de l’acteur des Riordans Tom Hickey, qui souffrait de la maladie de Parkinson depuis 2013 et est décédé entre 76 et 77 ans. Au cours de l’interview télévisée, Misneach s’est assis à côté du président, lui mordillant la main de temps en temps et le pianotant tout en exigeant d’être caressé à plusieurs reprises. Mais alors que Higgins luttait pour garder son sang-froid tout en parlant à la caméra, Misneach avait des problèmes dans son esprit. Filmé dans la pelouse, le chiot têtu a gagné des milliers de cœurs en apportant des sourires en demandant à son propriétaire de l’attention et le président a obligé en se grattant la tête entre les deux et en offrant sa main en guise d’offre de paix à mâcher par lui.

La vidéo partagée par le bureau du président a éliminé les méfaits de Misneach et montre Higgins à mi-plan avec un angle beaucoup plus rapproché. Alors que les téléspectateurs se demandaient ce qui se passait avec le manteau et la main droite de Higgins, la brève apparition de Misneach a répondu à ces questions.

Visionner l’interview ici:

Sinead Crowley, journaliste de RTE, a donné un aperçu de l’interview en partageant un clip des coulisses.

Dans le clip de 43 secondes, la persistance espiègle du chiot vous fera sourire avec sa nature gênante. Le clip a accumulé plus de 1,5 million de vues, près de 20000 likes et les internautes ont adoré les charmants yeux de chiot et lui ont donné de l’amour pour avoir fait leur journée.

Misneach a été accueilli dans la famille en mars pour accompagner l’autre chien de montagne brûlé du président, Brod, dont la sœur Sioda est décédée en septembre de l’année dernière.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici