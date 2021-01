Le bombardier de Lockerbie a commis la pire atrocité terroriste de l’histoire britannique, a conclu la Cour d’appel écossaise.

La famille d’Abdelbaset Al Megrahi, reconnu coupable de meurtre de masse pour son rôle dans l’attentat à la bombe de Lockerbie en 1988, cherche à annuler le verdict de 2001 depuis sa mort il y a plus de huit ans.

Mais cinq juges écossais ont rejeté aujourd’hui le troisième appel lancé pour effacer son nom.

Le verdict a été contesté au motif qu’aucun jury raisonnable n’aurait pu le déclarer coupable et que des éléments de preuve clés ont été retenus à la défense, ce qui signifie que Megrahi n’a pas obtenu un procès équitable.

Le vol Pan-Am 103, entre Londres et New York, a explosé au-dessus de Lockerbie en décembre 1988, tuant les 259 passagers et membres d’équipage et 11 autres personnes au sol.

Megrahi a été condamné en vertu de la loi écossaise lors d’un procès spécial aux Pays-Bas en 2001, après des années de querelles diplomatiques entre le Royaume-Uni, les États-Unis et la Libye au sujet de son extradition.

Le Lord Advocate, James Wolffe QC, a déclaré: «Pendant 32 ans, les familles des 270 personnes assassinées dans la nuit du 21 décembre 1988 ont fait preuve de dignité face à la perte qu’elles ont subie. Nos pensées les accompagnent encore aujourd’hui.

«L’attentat à la bombe contre la Pan Am 103 est, à ce jour, l’attaque terroriste la plus meurtrière sur le sol britannique et le plus grand cas d’homicide que les procureurs écossais aient jamais rencontré en termes d’ampleur et de complexité.

«Les preuves rassemblées par les forces de l’ordre écossaises, américaines et internationales ont de nouveau été testées devant la Cour d’appel, et la condamnation d’Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi tient.

«Après la condamnation de Megrahi en 2001, mon prédécesseur en tant que Lord Advocate, Lord Boyd of Duncansby, a confirmé au Parlement écossais que l’enquête sur l’implication d’autres personnes dans ce crime terrible se poursuivrait. Je réitère cet engagement aujourd’hui.

« Pendant près de 20 ans depuis cette date, la police et les procureurs écossais ont poursuivi la recherche de preuves. Ce travail se poursuivra; et il reste des suspects sous enquête active. »

S’exprimant en 2014, Frank Mulholland, alors Lord Advocate d’Écosse, a déclaré qu’il pensait que le verdict était valable.

Il a dit: « Nous avons eu un procès, deux appels, 13 juges impliqués, et à la fin de ce processus Megrahi reste une personne condamnée. »

Les partisans de Megrahi, qui était présumé être un officier du renseignement libyen, ont longtemps maintenu son innocence et ont suggéré que la Syrie, l’Iran ou les groupes terroristes du Moyen-Orient auraient plutôt été responsables des bombardements.

Claire Mitchell QC, représentant la famille, a émis des doutes sur les preuves d’une série de témoins clés, dont Tony Gauci, le propriétaire d’un magasin de vêtements maltais, qui a déclaré qu’il avait vendu des vêtements Megrahi trouvés plus tard dans la valise contenant la bombe. M. Gauci est décédé en 2016.

La Scottish Criminal Case Review Commission (SCCRC) a conclu que la Couronne « aurait dû divulguer à la défense une déclaration et un rapport de police concernant la possession de photographies de M. Megrahi » par M. Gauci.

La commission a également conclu que l’omission de la Couronne de divulguer une récompense de 2 millions de dollars à verser à M. Gauci dans le cadre d’un programme administré par le Département d’État américain « renforce sa conclusion selon laquelle M. Megrahi s’est vu refuser un procès équitable ».

Megrahi a été reconnu coupable en 2001 de l’atrocité de 1988 et a perdu son appel initial contre sa condamnation en 2002.

Le SCCRC a alors recommandé en 2007 qu’il devrait se voir accorder un deuxième appel, qu’il a ensuite abandonné.

Megrahi est décédé à l’âge de 60 ans en 2012 après avoir été libéré de manière controversée de sa peine de 27 ans de prison pour des motifs de compassion alors qu’il souffrait d’un cancer en phase terminale.

Il est rentré chez lui en Libye, accueilli par un héros, après avoir été libéré par le gouvernement écossais.

L’agent des renseignements libyens a décidé d’abandonner son deuxième appel, qui était en cours à l’époque.

S’exprimant depuis son lit de mort en Libye en 2011, il a déclaré que les faits réels concernant l’attaque deviendraient clairs « espérons-le dans un proche avenir », et a affirmé que « l’Occident a exagéré mon nom ».