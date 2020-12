Anthony Quinn Warner, 63 ans, a été officiellement désigné comme le suspect de l’attentat à la bombe du matin de Noël au centre-ville de Nashville, qui a apparemment agi seul et est mort dans l’explosion. Ses motivations restent cependant encore floues.

Les enquêteurs ont utilisé des preuves ADN recueillies sur le site de l’explosion et le numéro d’identification du véhicule du VR pour impliquer Warner, à la suite d’une perquisition chez lui dans la banlieue de Nashville. On pense que l’homme du Tennessee, âgé de 63 ans, est le seul auteur, décédé dans l’explosion, et les autorités ont déclaré qu’elles ne cherchaient aucun autre suspect.

