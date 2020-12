NASHVILLE, Tennessee (AP) – Dans les jours qui ont précédé l’explosion d’une bombe dans le centre-ville de Nashville à Noël, Anthony Quinn Warner a changé sa vie d’une manière qui suggère qu’il n’avait jamais eu l’intention de survivre à l’explosion qui l’a tué et blessé trois autres personnes.

Warner, 63 ans, a donné sa voiture, disant au destinataire qu’il avait un cancer. Un mois avant l’attentat à la bombe, il a signé un document qui transférait sa maison de longue date dans une banlieue de Nashville à une femme californienne pour rien en retour. Le consultant en informatique a dit à un employeur qu’il prenait sa retraite.

Mais il n’a pas laissé derrière lui une empreinte numérique claire ou tout autre indice évident pour expliquer pourquoi il a déclenché l’explosion dans son véhicule de loisirs stationné ou a diffusé un message avertissant les gens de fuir avant qu’il n’endommage des dizaines de bâtiments et assomme le service de téléphonie surface.

Alors que les enquêteurs tentaient de rassembler un motif possible de l’attaque, un voisin se souvient d’une conversation récente avec Warner qui ne semblait inquiétante que rétrospectivement.

Rick Laude a déclaré lundi à l’Associated Press qu’il avait vu Warner debout à sa boîte aux lettres moins d’une semaine avant Noël et s’était garé dans sa voiture pour parler. Après avoir demandé comment allait la mère âgée de Warner, Laude a répondu qu’il lui avait demandé avec désinvolture: «Le Père Noël va-t-il vous apporter quelque chose de bon pour Noël?»

Warner a souri et a dit: «Oh, oui, Nashville et le monde ne m’oublieront jamais», se souvient Laude.

Laude a dit qu’il ne pensait pas beaucoup à la remarque et pensait que Warner voulait seulement dire que «quelque chose de bien» allait se passer pour lui financièrement. Il resta sans voix lorsqu’il apprit que les autorités avaient identifié Warner comme le bombardier.

«Rien à propos de ce gars n’a soulevé de drapeaux rouges», a déclaré Laude.

Alors que les enquêteurs continuaient à rechercher un mobile, la vidéo de la caméra corporelle publiée lundi soir par la police de Nashville offrait un meilleur aperçu des moments qui ont conduit à l’explosion et ses conséquences.

L’enregistrement de la caméra de l’officier Michael Sipos capture des agents passant devant le camping-car garé de l’autre côté de la rue alors que l’avertissement enregistré retentit, puis aidant les gens à évacuer après l’explosion tonitruante hors caméra. Les alarmes et les sirènes des voitures hurlent alors qu’une voix de police envoie des appels pour tout le personnel disponible et les gens trébuchent dans les rues du centre-ville jonchées de verre.

L’histoire continue

David Rausch, directeur du Tennessee Bureau of Investigation, a déclaré que les autorités espéraient établir un motif, mais parfois ne le pouvaient tout simplement pas.

«La meilleure façon de trouver un mobile est de parler à l’individu. Nous ne pourrons pas faire cela dans ce cas », a déclaré Rausch lundi dans une interview à l’émission« Today »de NBC.

Les enquêteurs analysent les biens de Warner collectés au cours de l’enquête, y compris un ordinateur et un lecteur de stockage portable, et continuent d’interroger des témoins alors qu’ils tentent d’identifier un motif potentiel, a déclaré un responsable des forces de l’ordre. Un examen de ses transactions financières a également révélé des achats de composants potentiels pour la fabrication de bombes, a déclaré le responsable.

Warner avait récemment donné un véhicule et dit à la personne à qui il l’avait donné qu’il avait reçu un diagnostic de cancer, bien qu’il ne soit pas clair s’il avait effectivement un cancer, a déclaré le responsable. Les enquêteurs ont utilisé certains objets collectés dans le véhicule, y compris un chapeau et des gants, pour correspondre à l’ADN de Warner, et l’ADN a été prélevé sur l’un des membres de sa famille, a déclaré le responsable.

Le fonctionnaire n’a pas pu discuter publiquement de la question et s’est entretenu avec l’AP sous couvert d’anonymat.

Warner aurait également donné sa maison à Antioche, dans le Tennessee, à une femme de Los Angeles un mois avant l’attentat. Un registre de propriété daté du 25 novembre indique que Warner a transféré la maison à la femme en échange de rien. La signature de la femme ne figure pas sur ce document.

Warner avait travaillé comme consultant informatique pour l’agent immobilier de Nashville Steve Fridrich, qui a déclaré à l’AP dans un message texte que Warner avait annoncé qu’il prenait sa retraite plus tôt ce mois-ci.

Les responsables ont déclaré que Warner n’était pas sur leur radar avant Noël. Un rapport d’application de la loi publié lundi a montré que la seule arrestation de Warner était pour une accusation liée à la marijuana en 1978.

« Il semble que l’intention était plus la destruction que la mort, mais encore une fois, c’est encore de la spéculation à ce stade alors que nous poursuivons notre enquête avec tous nos partenaires », a déclaré Rausch.

Les responsables n’ont pas expliqué pourquoi Warner a choisi l’emplacement particulier de l’attentat, qui a endommagé un bâtiment d’AT & T et fait des ravages sur le service de téléphonie cellulaire et les communications entre la police et l’hôpital dans plusieurs États du Sud. Lundi, la société a déclaré que la majorité des services avaient été rétablis pour les résidents et les entreprises.

Les analystes légistes examinaient les preuves du site de l’explosion pour essayer d’identifier les composants des explosifs ainsi que les informations du centre de données américain sur les bombes à des fins de renseignement et d’enquête, selon un responsable de l’application de la loi qui a déclaré que les enquêteurs examinaient l’empreinte numérique et financière l’histoire.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à discuter d’une enquête en cours et s’est entretenu avec l’AP sous couvert d’anonymat, a déclaré que les agents fédéraux examinaient un certain nombre de pistes potentielles et poursuivaient plusieurs théories, y compris la possibilité que le bâtiment AT&T ait été ciblé.

Le bombardement a eu lieu un matin de vacances bien avant que les rues du centre-ville ne soient animées. La police répondait à un rapport de coups de feu tirés vendredi quand ils ont rencontré le véhicule récréatif en hurlant un avertissement enregistré selon lequel une bombe exploserait dans 15 minutes. Puis, pour des raisons qui ne seront peut-être jamais connues, l’audio est passé à un enregistrement du hit de Petula Clark « Downtown » en 1964 peu de temps avant l’explosion.

___

Balsamo a rapporté de Washington. Kunzelman a rapporté de College Park, Maryland. Les journalistes d’Associated Press Scott Stroud et Mark Humphrey à Nashville; Eric Tucker à Washington; Denise Lavoie à Richmond, Virginie; et Rhonda Shafner à New York ont ​​contribué à ce rapport.