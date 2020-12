Hashem Abedi

Hashem Abedi, 23 ans, a aidé son frère kamikaze Salman à planifier l’attaque malade contre 22 innocents assistant à un concert d’Ariana Grande en mai 2017.

Il a aidé à construire la bombe que son frère a fait exploser lors du concert.

Abedi, né à Manchester, était en Libye lorsque la bombe a explosé et y a été arrêté et extradé vers le Royaume-Uni.

Avant l’attaque, le décrocheur du collège, qui travaillait comme chauffeur à emporter, a commencé à demander au propriétaire du restaurant pour lequel il travaillait s’il pouvait emporter les bidons d’huile végétale en métal pour la ferraille.

Hashem et Salman ont commencé à les utiliser pour tester des explosifs artisanaux qu’ils expérimentaient dans leur propriété d’Elsmore Road, à Manchester.

Hashem a été emprisonné à perpétuité, avec une peine minimale de 55 ans, après avoir été reconnu coupable de 22 chefs de meurtre.

Il a refusé de coopérer à l’enquête.

Ramadan Abedi

Le père du couple responsable des attentats à la bombe de Manchester Arena est un ressortissant libyen-britannique qui s’est battu contre le régime de Kadhafi avec le groupe militant Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) – qui a été désigné organisation terroriste par les États-Unis, selon le Guardian.

Il a été arrêté en Libye aux côtés de Hashem, mais a été libéré sans inculpation.

À Manchester, pendant le Ramadan, a travaillé comme agent de sécurité et s’est vu confier le rôle de muezzin à la mosquée de Didsbury et appelant à la prière cinq fois par jour.

En 2011, le Ramadan, il est retourné en Libye pour se battre dans une guerre civile, rapporte le Guardian.

Peu de temps avant son arrestation en Libye en 2017, il a « condamné » les attaques terroristes contre des civils.

Il vit toujours en Libye et a refusé de coopérer à l’enquête.

Samia Abedi

Samia Abedi est la mère des frères impliqués dans l’attentat de Manchester Arena.

On sait peu de choses sur ses antécédents, à part le fait qu’elle a vécu avec le Ramadan dans le sud de Manchester pendant plus d’une décennie et que tous les enfants du couple étaient inscrits dans des écoles au Royaume-Uni.

Elle est connue pour avoir quitté le Royaume-Uni en 2016, bien qu’elle ait continué à recevoir des crédits d’impôt et des allocations pour enfants et logement d’environ 550 £ par semaine, même si elle a quitté le Royaume-Uni pour la Libye en octobre 2016.

Elle vit toujours en Libye et a refusé de coopérer à l’enquête.

Joamana Abedi

On sait peu de choses sur Joamana Abedi, la sœur du couple impliqué dans les attentats à la bombe de Manchester Arena.

L’homme de 21 ans vit en Libye et a refusé de coopérer à l’enquête.

En 2017, elle a donné une interview après l’attaque dans laquelle elle a décrit son frère comme « gentil et aimant et qu’elle a été surprise par ce qu’il a fait.

Elle a dit qu’il avait peut-être mené l’attaque parce qu’il voulait se venger des frappes aériennes américaines sur la Syrie.

Ismail Abedi

L’aîné des frères, Ismail Abedi vit toujours au Royaume-Uni.

Il a précédemment présenté des excuses pour les actions de ses frères.

Dans une interview accordée à Sky News, il a déclaré qu’il n’avait « aucune idée que ses frères avaient emprunté cette voie ».

«Je tiens à m’excuser au nom de ma famille auprès des victimes, pour toute la douleur causée par Hashem et Salman», a-t-il déclaré.

À la condamnation à perpétuité de son frère, Ismail, qui a une femme et un enfant, a ajouté: « Je suis heureux que cela se soit produit parce que je peux tout laisser derrière moi, continuer ma vie et m’occuper de ma famille. »

Il réclame le privilège juridique dans le cadre de l’enquête.