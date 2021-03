L’explosion a tué trois personnes et en a blessé plus de 260. Les frères, dont la famille tchétchène-kirghize a immigré aux États-Unis depuis la république russe du Daghestan en 2002, ont également tué un patrouilleur du MIT lors de la chasse à l’homme massive. Ils ont ensuite détourné un véhicule et pris son propriétaire en otage et avaient l’intention de commettre d’autres attaques terroristes, à commencer par un attentat à la bombe à Times Square à New York.

