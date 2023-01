Le bombardement russe de Kherson fait “six blessés et trois morts”

Trois personnes sont mortes lors du bombardement russe de Kherson.

La Russie s’est retirée de la ville ukrainienne en novembre.

Les Russes ont également frappé un immeuble résidentiel à Kharkiv.

Le bombardement russe de la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, a fait au moins trois morts dimanche, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, tandis qu’une frappe sur Kharkiv a tué une personne, selon le gouverneur régional.

“Aujourd’hui, l’armée russe a atrocement bombardé Kherson toute la journée”, a déclaré Zelensky dans son discours du soir.

“Deux femmes, infirmières, ont été blessées à l’hôpital. A ce jour, on rapporte six blessés et trois morts.”

Le front dans le sud de l’Ukraine a été considérablement plus calme récemment qu’à l’est, Moscou se retirant de la ville de Kherson en novembre 2022.

Mais la ville clé et capitale régionale est toujours sujette à de fréquents bombardements.

Dans l’est de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, le gouverneur de l’administration militaire régionale a déclaré qu’une frappe russe avait touché “un immeuble résidentiel de quatre étages”.

Oleh Synehubov a déclaré sur Telegram :

Trois victimes ont été légèrement blessées. Malheureusement, une femme âgée est décédée… Le bâtiment a été partiellement détruit.

Dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, où les combats se sont intensifiés ces derniers jours après plusieurs mois de front stagnant, des responsables nommés par Moscou ont déclaré que Kyiv avait heurté un pont ferroviaire, tuant quatre personnes.

L’Ukraine a mené dimanche une “attaque d’un lance-roquettes multiple HIMARS sur un pont ferroviaire sur la rivière Molochnaya”, a écrit le chef de la région installé par la Russie, Yevgeny Balitsky, sur les réseaux sociaux.

“Quatre personnes de la brigade des chemins de fer ont été tuées, cinq ont été blessées”, a ajouté Balitsky.

Le pont se trouve dans un village au nord de la ville de Melitopol sous contrôle russe et était en cours de réparation, selon Balitsky.

La Russie prétend avoir annexé les régions de Zaporizhzhia et de Kherson ainsi que deux autres régions ukrainiennes à l’est, mais ne contrôle pas entièrement ces territoires.