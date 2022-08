Le bombardement de la centrale nucléaire ukrainienne suscite la peur et l’indignation

KYIV, Ukraine – Au début de la guerre en Ukraine, les troupes russes ont pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d’Europe après une bataille acharnée qui comprenait des éclats d’obus frappant la structure de confinement du réacteur n ° 1. L’incendie qui en a résulté a été rapidement éteint, une épaisse mur a empêché une brèche, et dans les cinq mois qui ont suivi, la guerre et l’attention mondiale se sont déplacées vers de nouveaux fronts, de nouveaux outrages et de nouvelles horreurs.

La guerre n’a pas manqué de dévastation et de conséquences mondiales – alliances géopolitiques changeantes, faim en Afrique exacerbée par des exportations de céréales manquantes, massacres de civils ukrainiens, migrations massives et pertes énormes de troupes ukrainiennes et russes. Encore le bombardement répété de la centrale nucléaire tentaculaire de Zaporizhzhia ces derniers jours a particulièrement suscité des craintes et une indignation généralisées face à la pure folie et au danger existentiel de transformer la plus grande centrale nucléaire d’Europe en théâtre de guerre.

Le président Volodymyr Zelensky d’Ukraine, s’adressant tard jeudi soir à une nation qui porte encore les cicatrices de la catastrophe nucléaire de l’effondrement de l’installation de Tchernobyl en 1986, a déclaré que le Kremlin se livrait à un “chantage nucléaire non dissimulé” et a appelé la situation à l’usine “l’un des plus grands crimes de l’État terroriste.”