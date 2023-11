Le bombardement de Gaza par Israël pourrait être un puissant outil de recrutement pour le Hamas, préviennent les experts

En Israël, Tania Hary, directrice exécutive de l’organisation à but non lucratif Gisha, qui vise à protéger la liberté de mouvement des Palestiniens, affirme que Gaza est comme « n’importe quel endroit dans le monde » dans le sens où « lorsqu’on se trouve dans une telle situation d’injustice, de pauvreté et traumatisme, c’est une recette pour l’instabilité.

Les bombardements et la crise humanitaire à Gaza sont si horribles qu’« il n’y a pas de post-traumatisme », a déclaré Hary. “C’est juste une sorte de traumatisme continu sous lequel les gens vivent.”

En plus des explosions de violence, l’absence de solution politique aux désirs palestiniens – de la fondation d’un État indépendant à l’établissement d’une capitale à Jérusalem-Est – a également alimenté la base du pouvoir du Hamas, préviennent les experts.

“Vous avez affaire ici à une population qui a très, très peu d’options”, a déclaré Raffaello Pantucci, chercheur principal au Centre international de recherche sur la violence politique et le terrorisme à la S. Rajaratnam School of International Studies, un groupe de réflexion de Singapour. .

Il fait partie de ceux qui estiment que toute solution au cycle de violence nécessiterait une « refonte considérable des dirigeants des deux côtés » et l’élection « d’un groupe de personnes qui décident qu’en réalité, un cycle perpétuel de violence n’est pas la solution ». avant.”

« Voir votre famille exterminée »

C’est une idée bien établie dans les études sur la radicalisation : un État tente d’éliminer un groupe militant, uniquement pour que les dommages civils collatéraux qui en résultent deviennent le meilleur outil de recrutement pour cette organisation ou cet idéal.

Un exemple récent est l’invasion de l’Irak menée par les États-Unis en 2003, qui, selon les experts, a finalement donné naissance à l’État islamique, ou ISIS.

L’EI était un groupe différent du Hamas, même si Israël a cherché à les assimiler. L’EI a rejeté la politique et l’État-nation en faveur d’une guerre mondiale apocalyptique contre les « apostats ». Le Hamas est un groupe terroriste qui appelle à la destruction de l’État d’Israël, mais il a également des racines dans l’Islam politique international et a participé aux élections.

Les attaques terroristes brutales du Hamas le mois dernier, une rupture encore plus barbare par rapport à ses précédentes tactiques de violence et de rhétorique antisémites, ont surpris même ceux qui connaissent bien le groupe. Et ces actions « serviront d’inspiration comme nous n’en avons pas vu depuis que l’EI a lancé son soi-disant califat il y a des années », a averti le directeur du FBI Christopher Wray la semaine dernière lors d’une audition au Sénat.

Un homme porte une jeune fille blessée qui a été sauvée des décombres d’un bâtiment après les frappes aériennes israéliennes sur le camp de réfugiés de Jabalia, dans la bande de Gaza, mercredi. Abed Khaled / AP

La peur de ce qui pourrait arriver est également la raison pour laquelle les États-Unis sont si inquiets de l’absence apparente d’Israël d’un plan post-Hamas, a déclaré Peter Neumann, professeur spécialisé dans le terrorisme et la radicalisation au King’s College de Londres.

« D’après leur propre expérience, dans des pays comme l’Afghanistan, l’Irak et même la Libye, ils savent que chaque fois que vous supprimez une source d’énergie et laissez un vide, de mauvaises choses en sortent souvent », a déclaré Neumann.

Cette menace présente un dilemme pour Israël. La plupart des gens ici, y compris beaucoup à gauche, exigent que le Hamas soit éradiqué ou au moins affaibli, au point qu’il ne puisse plus jamais commettre d’atrocités comme celle du 7 octobre.

« Je vois ce qui se passe à Gaza et cela me déchire le cœur. C’est comme regarder aux portes de l’enfer », a déclaré Naama Bar-Or, 37 ans, employée du musée de Tel Aviv qui souhaite un cessez-le-feu, mais uniquement pour obtenir la libération des otages. Après cela, elle ne « sait pas s’il existe un autre moyen » de vaincre le Hamas en dehors du type d’opération militaire actuellement en cours.

« Je ne suis absolument pas d’accord avec le meurtre de civils », a-t-elle déclaré. Mais « ceci est mon peuple, et je me soucie de mon peuple. Quand quelqu’un veut me tuer, je préfère le tuer d’abord.

Il est difficile de trouver ici un juif israélien qui s’oppose catégoriquement au bombardement de Gaza. Et même les partisans d’une telle position admettent que leur cause est marginale.

Un sondage du journal Maariv a révélé la semaine dernière que 49 % des Israéliens étaient favorables à l’attente avant de lancer une invasion terrestre à grande échelle, ce que le journal attribue au soutien croissant à la libération des quelque 240 otages détenus par le Hamas. Mais le soutien à la campagne militaire elle-même est apparemment si omniprésent qu’une question à ce sujet est rarement, voire jamais, posée dans de tels sondages d’opinion.

Selon les experts en radicalisation, le problème des bombardements et des campagnes terrestres actuelles à Gaza est qu’ils pourraient en fait accroître le risque pour Israël et d’autres pays à long terme.

“C’est une situation horrible, horrible et franchement, je ne sais tout simplement pas quelle est la solution”, a déclaré Pantucci, du groupe de réflexion de Singapour.

Certains législateurs américains et anciens officiers militaires – qui ont été témoins des faux pas des États-Unis en Irak et en Afghanistan – affirment qu’Israël devrait réduire ses bombardements massifs sur Gaza et poursuivre une campagne chirurgicale plus calibrée, au lieu d’une invasion terrestre massive pour limiter les pertes civiles et réduire les risques. le conflit va s’étendre.

Un secouriste palestinien localise une personne coincée sous les décombres d’un bâtiment effondré après le bombardement israélien à Khan Younis. Mahmud Hams / AFP via Getty Images

L’idée de vaincre le Hamas pourrait être « émotionnellement satisfaisante », a déclaré le lieutenant-colonel Frederic Wehrey, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace. « Il faut rappeler la teneur du moment. Il y a une envie de vengeance. »

Mais Wehrey, qui, avant de devenir analyste, a servi pendant deux décennies comme officier dans l’US Air Force, ne croit pas que cela soit réalisable de manière réaliste. « Vous parlez d’éradiquer un mouvement profondément enraciné », a-t-il déclaré, « une entité sociale, une entité qui a son emprise sur Gaza ». En outre, des groupes militants tels que le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont pu utiliser les bombardements réguliers et le blocus de leur enclave depuis 16 ans comme de puissantes méthodes d’enrôlement.

Pantucci a déclaré : « Voir votre famille exterminée, voir des amis proches mourir brusquement aux mains d’un ennemi, tout cela peut mobiliser et motiver les gens à la violence. »

Les options pacifiques pour les Palestiniens sont encore limitées par le régime brutal et oppressif du Hamas à Gaza – où les dernières élections ont eu lieu il y a 18 ans, avant que la moitié de la population ne soit en vie – couplé à l’affaiblissement de l’Autorité palestinienne, qui exerce un contrôle lâche sur certaines parties de la bande de Gaza. Banque de l’Ouest.

Tant qu’il n’y aura pas un changement significatif de volonté politique des deux côtés, la population de Gaza aura « très, très peu d’options », a déclaré Pantucci. Alors, quand un groupe terroriste dit : « Vous voulez vous venger ? Ici, je peux vous donner la réponse : il y a un risque croissant qu’ils le prennent.