Le bolivien Evo Morales annonce sa candidature à l’élection présidentielle de 2025

Le leader de gauche envisage de briguer un quatrième mandat après avoir été évincé du pouvoir lors de ce qu’il a qualifié de coup d’État soutenu par les États-Unis.

Evo Morales, un homme politique de gauche évincé du pouvoir en Bolivie au milieu d’émeutes il y a quatre ans, a annoncé qu’il briguerait un quatrième mandat présidentiel en 2025.

Écrivant sur X (anciennement Twitter) dimanche, Morales a déclaré qu’il le ferait « accepter la demande » de ses partisans de se présenter à nouveau. «Je vais donner tout ce que je peux. Nous avons encore de la force. Nous allons faire face à l’agression contre nous… avec vérité, dignité et honnêteté », Morales a écrit.

Premier président bolivien d’origine autochtone et fervent critique des États-Unis « impérialisme, » Morales a été élu président pour la première fois en 2006. Il a été contraint de démissionner en 2019 et de quitter le pays au cours des troubles déclenchés par des allégations de fraude électorale en faveur de son parti, le Mouvement pour le socialisme (MAS). Morales a affirmé que son éviction était un coup d’État orchestré par Washington.

Morales a été empêché de se présenter aux élections par la présidente conservatrice par intérim Jeanine Anez en 2020. Cependant, le MAS a remporté les élections législatives cette année-là et est revenu au pouvoir, Luis Arce, ministre du cabinet de Morales, devenant président. Les nouvelles autorités ont accusé Anez et plusieurs autres responsables d’avoir violé la constitution pour leur rôle dans les événements de 2019. Elle a finalement été condamnée à dix ans de prison.

Morales et Arce se sont depuis disputés sur diverses questions, notamment la corruption et les projets d’infrastructure. Arce a déclaré que le plus haut tribunal du pays devait déterminer si Morales était légalement autorisé à briguer un quatrième mandat présidentiel.