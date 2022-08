Le bol Kal Tire Kalamalka a le goût d’Okanagan

En théorie, les Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique seront l’équipe à domicile pour le premier match de football canadien Kal Tire Kalamalka Bowl U-Sports contre les Dinos de l’Université de Calgary le mercredi 24 août au Greater Vernon Athletics Park.

Il y a cependant une saveur distincte de l’Okanagan dans la liste des Dinos, à commencer par cinq anciens membres des Panthers de Vernon – Liam Reid, Brady Szeman, Josh Hyer, Road Reid et Zack Smith – et les anciens de Kelowna Secondary Owls Isaac Athans, Nate Beauchemin , Easton et Everett Schmuland.

Oh, et des gens comme Daniel Townsend, Matt Sibley, Sam Carson et les entraîneurs Nathan Mollard et Paul Carson ont des liens avec le football mineur de Kelowna et/ou le programme junior Okanagan Sun à Kelowna.

Le match, le premier du genre à être disputé dans le nord de l’Okanagan, aura lieu le mercredi 24 août à 19 h au GVAP.

“Je pense que ce match augmentera vraiment l’intérêt pour le football dans tout l’Okanagan, car beaucoup plus de gens auront l’occasion d’assister à un match de football de haut niveau dans leur ville natale”, a déclaré Szeman, un joueur de ligne offensive des Dinos.

Le secondeur Liam Reid a ajouté: “Je suis très heureux de jouer à nouveau dans ma ville natale devant beaucoup d’amis et de famille.”

Paul Carson a été fortement impliqué dans le football alors qu’il résidait à Kelowna pendant 14 ans. Il a été entraîneur de la ligne offensive avec le Sun, le poste qu’il occupe maintenant avec les Dinos, et a été président du club pendant trois saisons avant de déménager avec sa famille à Calgary en 2015.

“C’est une excellente occasion pour moi de voir beaucoup de gens que je connais de la communauté du football d’Okanagan”, a déclaré Carson, dont le fils, Sam, est né à Kelowna et a commencé à jouer au football à l’âge de huit ans.

Sam, un joueur de ligne offensive de Calgary, est le deuxième Carson à jouer pour les Dinos, son frère aîné Matt ayant joué cinq ans de 2012 à 2016.

Paul a été entraîneur et Sam a joué à Vernon.

« Nous n’avons pas été très performants à Vernon. Ils nous battent toujours », a plaisanté Paul. Le match de pré-saison marquera la première fois que Paul sera entraîneur et Sam jouera au GVAP bien qu’ils soient passés par l’établissement à plusieurs reprises.

Le concours marque également la première fois que les Dinos ont joué à Vernon et seulement la deuxième fois qu’ils ont eu un match hors conférence en 58 ans de l’équipe dans l’intérieur de la Colombie-Britannique. Les Dinos ont déjà joué à l’Université Simon Fraser à Kamloops en 2006.

Le talent local de l’UBC comprend Bradley Hladik, ancien ailier rapproché vedette des Panthers de Vernon, le joueur de ligne offensive de Salmon Arm Brandon Sanford et les receveurs Lliam Wishart de Kamloops et Nicholas Stanfield de West Kelowna.

Le Kal Tire Kalamalka Bowl proposera également des camps d’entraînement pour les joueurs de football mineurs et secondaires avec les deux équipes le mardi 23 août, et un rassemblement spécial Huddle in the Park gratuit pour le public avec un concert du groupe local Cod Gone Wild .

La fête commence à 18 h à Polson Park. Il y aura une chance de rencontrer les joueurs des deux équipes, et Silver Star Rotary exploitera une concession.

Plus d’informations sur le jeu peuvent être trouvées sur kalbowl.com.

–avec des fichiers de l’ancien directeur de l’information sportive de l’Université de Calgary, Jack Neumann

