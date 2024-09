Le boîtier MacBook Pro 14 pouces alimenté par M4 apparaît en ligne, confirmant la mise à niveau de la mémoire de base et le processeur à 10 cœurs

Au cours des derniers mois, nous avons couvert un déluge de fuites et de rumeurs concernant ce qu’Apple pourrait présenter lors de son événement largement spéculé d’octobre. Bien que Cupertino n’ait pas encore confirmé l’événement, des rapports récents et des analystes du secteur ont fait allusion à plusieurs reprises à son existence, les MacBook Pro équipés de M4 et les iPad d’entrée de gamme étant censés être la star du spectacle.

Ajouter de l’huile sur le feu, un tweet récent de ShrimpApplePro contenait une image de ce qui semble être l’emballage du prochain MacBook Pro 14 pouces avec le SoC M4, 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Le jury n’est toujours pas sûr de l’authenticité de l’image, mais aucune raison suggérant le contraire n’a encore été avancée.

Comme rumeur précédemment, la boîte indique qu’Apple va effectivement mettre à niveau la quantité de RAM livrée avec le modèle de base, qui a maintenant été augmentée à 16 Go. Bien sûr, la boîte peut appartenir à une configuration personnalisée, mais cela est peu probable, étant donné qu’Apple n’imprime pas les détails de configuration des unités BTO (construites sur commande) personnalisées sur l’emballage extérieur.

De plus, des rapports précédents indiquaient que les MacBook Pro équipés d’un moteur M4 étaient déjà entrés en production de masse vers la fin du mois dernier, ce qui rendrait très probable qu’ils aient déjà été emballés et prêts à être expédiés, si l’événement se matérialisait comme prévu.

La gamme de MacBook Pro alimentés par M4 d’Apple devrait comprendre des MacBook Pro de 14 et 16 pouces dans les versions M4, M4 Pro et M4 Max. Avec l’assaut des puissantes puces mobiles d’AMD et d’Intel, la gamme M4 d’Apple est très attendue par les fans de la pomme mordue. Si l’on en croit les rumeurs concernant leur lancement imminent, nous saurons bientôt si le dernier silicium d’Apple surpasse ses concurrents x86, ou leur succombe.

Achetez l’iPad Pro OLED avec SoC M4 sur Amazon.