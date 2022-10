Le bois russe contourne les sanctions américaines via le Vietnam et la Chine

HO CHI MINH CITY, Vietnam – Le bois de bouleau russe a continué d’affluer vers les consommateurs américains, déguisé en produits asiatiques, malgré les sanctions économiques américaines imposées à la Russie suite à son invasion de l’Ukraine, selon un nouveau rapport. L’Environmental Investigation Agency (EIA), un groupe de surveillance à but non lucratif basé en Grande-Bretagne, a découvert que la plupart des produits de bouleau actuellement exportés du Vietnam vers les États-Unis proviennent de Russie. Selon les données des douanes vietnamiennes, environ 40 000 mètres cubes de bois de bouleau sont transportés chaque mois depuis la Russie et de la Chine au Vietnam, où il est assemblé en meubles et en contreplaqué.

Ces chaises et cadres de lit se retrouvent sur les étagères des principaux détaillants américains, a déclaré l’EIA dans un rapport, qui a été partagé exclusivement avec le Washington Post.

Les enquêteurs du groupe se sont entretenus avec cinq entreprises chinoises représentant 60% des exportations chinoises de placage de bouleau vers le Vietnam et ont conclu que plus de 90% de leur bouleau provenait de Russie. Un propriétaire d’usine de bois chinois a déclaré au groupe que tout le bouleau utilisé par son entreprise provient de Russie mais est reconditionné en Chine et réexporté vers le Vietnam avec la Chine comme pays d’origine.

“Ils [American importers] ne suivez pas les sources des matériaux originaux », a déclaré le responsable à l’EIA. “Nous avons fait cela tout le temps.”

En juin, l’Agence fédérale russe de gestion des forêts a affirmé que l’industrie du bois du pays n’avait pas été significativement affectée par les sanctions.

“Le complexe de l’industrie forestière russe a déjà été orienté vers des marchés amis et, là où les restrictions sont apparues, il s’est déjà partiellement réaligné”, a déclaré Pavel Chashchin, chef de l’agence, à Tass, un média d’État. “Le processus d’établissement de nouveaux canaux d’exportation se poursuivra.”

Dans la construction, le bouleau récolté dans les vastes forêts de Russie a longtemps été considéré comme la meilleure source de contreplaqué – un matériau utilisé dans les sols, les plafonds et les cloisons, ainsi qu’à des fins décoratives sur des éléments tels que des portes et des armoires.

Avant l’invasion de l’Ukraine, les États-Unis importaient chaque année des centaines de milliers de mètres cubes de contreplaqué de bouleau de Russie, selon les données commerciales. Poussées par une forte demande, ces importations ont bondi au cours des premiers mois de 2022 avant de changer de cap en avril, lorsque l’administration Biden a relevé les droits de douane sur le bouleau russe de 10% à 50%. De mars à avril, alors même que les importations américaines directes de bouleau russe ont chuté, les importations de contreplaqué de bouleau en provenance du Vietnam ont augmenté de 206%, a déclaré la Decorative Hardwoods Association, qui représente les industries américaines du bois dur.

Ngo Sy Hoai, vice-président de l’Association vietnamienne du bois et des produits forestiers, une organisation commerciale non gouvernementale au Vietnam, n’a pas répondu aux questions sur l’endroit où les entreprises s’approvisionnent en bouleau, déclarant seulement que “les producteurs vietnamiens de contreplaqué peuvent importer certains volumes de bois de bouleau de diverses sources de revêtement en contreplaqué.

Phuc Xuan To, analyste principal des politiques chez Forest Trends qui a étudié l’industrie du bois au Vietnam pendant des années, a confirmé les conclusions de l’EIA. Les importations de sciages de bouleau de Chine vers le Vietnam ont augmenté au cours du premier semestre de cette année, et il est fort probable que le bouleau soit originaire de Russie, a déclaré To.

Le bouleau russe apparaît également sous des étiquettes trompeuses sur les marchés en dehors des États-Unis, selon des groupes de défense. Les entreprises britanniques ont récemment reçu davantage d’offres de bouleau “de l’Extrême-Orient”, a déclaré Timber Development UK, qui représente les entreprises tout au long de la chaîne d’approvisionnement en bois en Grande-Bretagne.

«Étant donné que les forêts de bouleaux sont concentrées dans le nord de la Russie et en Eurasie; il est presque certain que le bouleau contenu dans le contreplaqué proposé est en fait originaire de Russie », a déclaré l’association professionnelle dans un communiqué mettant en garde les membres contre les sanctions britanniques.

Alors que la Chine exporte également du bouleau, l’EIA a déclaré que les plus grands commerçants du monde préféraient largement le bouleau russe, qui est considéré comme plus cohérent et durable.

En mars, Earthsight, un autre groupe de surveillance britannique, ont rapporté que certaines des plus grandes entreprises forestières de Russie appartiennent à des oligarques étroitement liés au président Vladimir Poutine.

Le magnat minier Alexei Mordashov, qui a été mis sur liste noire par l’Union européenne en mars, détient des actifs majeurs à Sveza, l’un des plus grands exportateurs russes de contreplaqué de bouleau, a déclaré Earthsight. Alors que les exportations directes de Sveza vers l’Europe ont diminué depuis le début de l’année, les dirigeants de l’entreprise ont récemment déclaré aux journalistes qu’elle réorientait activement l’approvisionnement vers l’Asie et l’Afrique. “Je n’ai absolument rien à voir avec l’émergence de la tension géopolitique actuelle”, a déclaré Mordashov dans un communiqué en avril.

La famille du milliardaire des télécommunications Vladimir Yevtushenkov contrôle Sistema, la société mère de Segezha, une entreprise d’exploitation forestière qui exporte vers l’Union européenne et les États-Unis. En avril, après avoir été sanctionné par la Grande-Bretagne, Yevtushenkov a renoncé au contrôle des actionnaires sur le conglomérat Sistema en transférant 10 % des actifs à son fils. Le groupe Segezha a publié une déclaration à peu près au même moment déclarant qu’il ne se considérait pas affecté par les sanctions britanniques. “Le groupe Segezha poursuit ses activités comme d’habitude”, indique le communiqué.

Le Vietnam entretient des liens politiques, économiques et de défense solides avec la Russie depuis l’époque soviétique. Lors de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre, le Vietnam faisait partie des 35 pays qui se sont abstenus lors du vote condamnant la Russie pour son attaque contre l’Ukraine.

L’augmentation brutale des exportations du Vietnam à un moment de chute de l’offre russe a attiré l’attention de l’EIA, qui surveille la délocalisation des fabricants chinois au Vietnam ces dernières années, a déclaré Alex Bloom, analyste de l’agence.

“Nous savions bien, grâce aux enquêtes précédentes, que d’énormes quantités de bois russe, en particulier de bouleau, sont utilisées dans les usines chinoises pour le contreplaqué exporté”, a-t-elle déclaré. “Après l’entrée en vigueur des tarifs antidumping américains sur le contreplaqué de feuillus chinois [in 2017]beaucoup de ces usines chinoises ont migré au Vietnam pour éviter ces tarifs.

Thomas Chung, un avocat de l’EIA qui se concentre sur le Vietnam, a déclaré que le reconditionnement du bouleau décrit par les entreprises chinoises viole non seulement les règles et la législation commerciales américaines, mais pourrait également être considéré comme illégal dans le cadre du système vietnamien d’assurance de la légalité du bois.