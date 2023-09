Le bœuf « respectueux du climat » pourrait atterrir dans un rayon de viande près de chez vous. Ne tombez pas dans le piège.

Une espèce représente environ 10 pour cent de tous émissions mondiales de gaz à effet de serre : la vache.

Tous les quelques mois, comme sur des roulettes, les scientifiques de l’environnement publient un nouveau rapport expliquant que nous ne pouvons pas limiter le réchauffement planétaire si les habitants des pays riches ne mangent pas moins de vaches et d’autres animaux. Mais le géant de la viande Tyson Foods, en collaboration avec le ministère américain de l’Agriculture (USDA), propose une solution différente : le bœuf « respectueux du climat ».

Tyson affirme que son nouveau programme « Climate-Smart Beef », soutenu par l’argent des contribuables, a réussi à réduire de 10 % les émissions de gaz à effet de serre d’une infime fraction de son cheptel bovin. Ces bovins sont ensuite abattus et vendus sous la marque Brazen Beef de l’entreprise, portant le label « respectueux du climat » approuvé par l’USDA, qui est désormais en vente en quantités limitées mais pourrait bientôt atterrir dans le rayon viande de votre supermarché local.

Cela semble bien : les Américains pourraient continuer à manger près de 60 livres de bœuf par an pendant que le monde brûle. Mais ce n’est que la dernière salve de la guerre croissante menée par l’industrie de la viande contre la science du climat et de sa campagne visant à se frayer un chemin vers une sortie de la lutte pour une planète vivable.

Montre-moi les calculs

Le site Web de Tyson sur la viande bovine respectueuse du climat regorge de phrases marketing sérieuses comme celle-ci : « Si nous nous mobilisons pour le climat, alors nous devons montrer notre travail. » Pourtant, ce « travail » est introuvable.

Malgré les demandes de transparence de la part des scientifiques et des journalistes acharnés, Tyson et l’USDA n’ont pas ouvert leurs registres d’émissions, le programme reste donc une boîte noire.

Tyson et le cabinet de conseil Deloitte, qui a travaillé sur le programme de Tyson, ont tous deux refusé les demandes d’interview pour cette histoire. Where Food Comes From, une entreprise privée qui vérifie les étiquettes des aliments pour en vérifier le bien-être animal, la sécurité et la durabilité – y compris le label « respectueux du climat » de Tyson – n’a pas répondu à une demande d’interview.

Lorsqu’on lui a demandé de voir le modèle de comptabilité environnementale de Tyson, l’USDA a répondu que je devrais soumettre une demande en vertu de la Freedom of Information Act (FOIA).

Tyson a également travaillé avec les géants environnementaux à but non lucratif, The Nature Conservancy and Environmental Defence Fund, pour développer son programme Climate-Smart Beef, que l’entreprise vante sur son site Web et dans ses publicités. Les deux organisations ont refusé les demandes d’interview pour cette histoire. L’Environmental Defense Fund a déclaré dans un e-mail qu’il avait intégré son modèle d’émissions d’azote dans la comptabilité environnementale de Tyson, tandis que The Nature Conservancy a indiqué qu’il avait examiné et fourni des recommandations sur les données utilisées dans le modèle de Tyson, mais qu’il n’était pas autrement impliqué dans son programme Climate-Smart Beef.

Alors, selon Tyson, que font exactement ses éleveurs et ses agriculteurs pour parvenir à une réduction des émissions de 10 % ? Nous pouvons consulter leur site Web pour avoir une vague idée, mais cela aide d’abord à comprendre comment le bétail pollue la planète.

Les 1,5 milliard de vaches élevées chaque année dans le monde pour fabriquer des cheeseburgers et des coupes glacées accélèrent le changement climatique de trois manières principales : elles mangent de l’herbe et/ou des céréales, comme le maïs et le soja, ce qui les amène à roter le très puissant gaz à effet de serre méthane ; ils font beaucoup caca, ce qui libère de l’oxyde nitreux encore plus puissant, tout comme l’engrais synthétique utilisé pour faire pousser les céréales dont ils sont nourris ; et ils occupent beaucoup de terres – un quart de la planète est occupé par du bétail en pâturage, dont une partie pourrait être utilisée pour absorber le carbone de l’atmosphère s’il n’était pas déboisé pour la production de viande.

Pour parvenir à une réduction des émissions de 10 pour cent, le site Web de Tyson mentionne que les producteurs de céréales qui fournissent des aliments à leurs vaches emploient des pratiques telles que la plantation de cultures de couverture et un labour réduit, qui sont bonnes pour la santé des sols mais dont il n’a pas été prouvé qu’elles réduisent les émissions. Il est également fait mention de la « gestion des nutriments », qui signifie généralement réduire l’application excessive d’engrais, mais aucun détail sur les économies d’émissions n’est fourni.

Entre autres pratiques, Tyson cite également la « rotation des pâturages », qui consiste à déplacer le bétail plus fréquemment dans le but de permettre à l’herbe de repousser, ce qui peut apporter un certain nombre d’avantages environnementaux, mais de nombreux climatologues sont sceptiques quant à sa capacité à réduire de manière significative les émissions. Le site de Tyson mentionne également une gestion améliorée du fumier, qui peut réduire les émissions, mais seulement légèrement.

Matthew Hayek, professeur adjoint d’études environnementales à l’Université de New York qui a écrit sur le label de bœuf respectueux du climat de Tyson, m’a dit que les méthodes dont parle Tyson sont admirables, mais cela ne signifie pas que l’allégation de réduction de 10 pour cent est justifiée. Certaines pratiques peuvent être bonnes pour la gestion des terres mais ne réduisent pas les émissions. Pour ceux qui peuvent réduire leurs émissions, les économies seront marginales.

« Ce sont des distinctions très minces dans un pays qui produit déjà de la viande de manière incroyablement efficace, et nos outils ne sont pas taillés [to measure] ces marges minces », a déclaré Hayek. « Tu ne peux pas appeler ça [climate-friendly]en toute bonne conscience.

Et parce que les émissions des élevages de bétail aux États-Unis varient considérablement, « il n’existe tout simplement aucun moyen fiable d’estimer un changement des émissions de gaz à effet de serre aussi faible que 10 % sur une seule ferme – et encore moins sur un réseau complexe de celles-ci », ont écrit Hayek et l’économiste politique Jan Dutkiewicz. dans la Nouvelle République cette semaine.

Les affirmations de Tyson sont effrontées mais peu surprenantes étant donné la manière dont l’USDA collabore avec l’industrie. En ce qui concerne les allégations de bien-être animal sur les emballages de viande, par exemple, l’USDA autorise plus ou moins les producteurs de viande à fonctionner selon un système d’honneur.

Il est tout aussi important que de démontrer ses calculs de savoir où commence la ligne de départ de la réduction des émissions. Tyson affirme avoir réduit l’empreinte carbone d’une partie de sa viande bovine de 10 pour cent, mais 10 pour cent par rapport à quoi ? Quelle est la référence ?

Personne ne sait. Une étude réalisée en 2019 par le service de recherche agricole de l’USDA et la National Cattlemen’s Beef Association a révélé que le bœuf américain moyen émet 21,3 kilogrammes d’émissions équivalentes à du dioxyde de carbone par kilogramme de poids de carcasse. Mais en 2021, l’USDA a approuvé un programme de viande bovine à faible émission de carbone (sans rapport avec Tyson) qui utilise un indice de référence près de 25 % plus élevé que celui de l’étude de 2019, comme l’a noté Wired l’année dernière.

Lorsqu’on lui a demandé quelle référence l’USDA utilisait pour approuver une allégation de réduction des émissions de 10 %, l’agence a de nouveau répondu que je devrais déposer une demande FOIA et n’a pas répondu aux questions sur son processus de vérification à temps pour la date limite de cette histoire.

Mais même si nous accordons à Tyson et à l’USDA le bénéfice du doute, il existe une vérité tenace à propos du bœuf : ses émissions sont si élevées qu’il ne pourra jamais vraiment être « respectueux du climat ».

Certes, l’industrie bovine américaine a réduit ses émissions au fil des ans, et elles sont bien inférieures à celles de la plupart des pays. Mais par rapport à tout autre produit alimentaire, le bœuf reste le charbon du secteur alimentaire.

« Le bœuf sera toujours et sera toujours le pire [food] choix pour le climat », a déclaré Scott Faber de l’Environmental Working Group à but non lucratif, qui a demandé à l’USDA d’interdire les allégations « respectueuses du climat » sur les produits à base de viande bovine. « Et aucun vœu pieux ne changera cela. »

Ce que Tyson a fait ici équivaut à rendre un Hummer 10 % plus économe en carburant et à le qualifier de respectueux du climat – c’est du greenwashing, et des enquêtes montrent que la plupart des consommateurs en savent beaucoup trop peu sur l’alimentation et le changement climatique pour naviguer dans ce nouveau monde courageux. viande dite « respectueuse du climat ».

Les consommateurs seront trompés par les allégations de viande « respectueuse du climat »

La production de viande et de produits laitiers représente au moins 14,5 pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui amène de nombreux scientifiques de l’environnement à conclure que manger davantage de repas à base de plantes est l’une des meilleures mesures que les gens puissent prendre pour lutter contre le changement climatique, et que les gouvernements pourraient faire bien plus. pour nous orienter dans cette direction. Mais le message n’a pas été transmis au grand public ni aux décideurs politiques.

Dans une récente enquête en ligne, menée en partenariat avec le cabinet de conseil en études de marché Humantel, Vox a interrogé les consommateurs sur les secteurs du secteur alimentaire qui, selon eux, contribuent le plus au changement climatique. La production de viande et de produits laitiers arrive en dernière position, même si elle constitue le principal contributeur de la liste.

Dans une autre question, « ce que nous mangeons » a été classé (à tort) comme un contributeur moins important aux conditions météorologiques extrêmes que les produits chimiques réfrigérants, les plastiques à usage unique et le transport aérien.

La plupart des personnes interrogées ont classé les alternatives à la viande à base de plantes comme plus respectueuses du climat que le bœuf, avec une marge décente. Cependant, la viande végétale et le bœuf nourri à l’herbe étaient presque à égalité, même si la viande végétale a une empreinte carbone considérablement plus faible (et le bœuf nourri à l’herbe est généralement pire pour le climat que le bœuf conventionnel).

D’autres enquêtes récentes ont abouti à des résultats similaires, démontrant la compréhension limitée des Américains des émissions du système alimentaire. Ajoutez à cela du bœuf « respectueux du climat » et les consommateurs seront certainement induits en erreur et peut-être persuadés que le bœuf peut effectivement être bon pour le climat.

Tirer parti du désir des consommateurs d’acheter de manière plus durable – et de leur incompréhension de ce qui rend réellement l’alimentation durable – pourrait conduire à davantage de ce que Tyson souhaite : une consommation accrue de bœuf après des décennies de déclin et de stagnation. Ce serait un désastre pour le climat à l’heure où la fenêtre d’action se referme.

L’USDA et les agences gouvernementales du monde entier savent ce qu’il faut faire pour réduire les émissions alimentaires. Il leur suffit désormais de suivre la science, de résister au greenwashing industriel et de réduire leur consommation de hamburgers.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans le bulletin Future Perfect. Inscrivez-vous ici pour vous abonner !