Le bœuf Pep Guardiola contre Javier Tebas s’intensifie alors que le patron de la Liga critique le pouvoir d’achat

Javier Tebas a riposté à Pep Guardiola après que l’entraîneur de Manchester City a déclaré que le président de la Liga devait apprendre de la Premier League.

Dans une guerre des mots concernant les dépenses des clubs, Guardiola a déclaré lundi que « la Premier League est mieux gérée que la Liga » et a déclaré que grâce à l’investissement de grands clubs comme City, « d’autres clubs d’autres pays peuvent continuer à faire des choses ».

Tebas, qui a critiqué le pouvoir d’achat de City et accusé les « clubs de football d’État » d’avoir enfreint les règles du fair-play financier (FFP) de l’UEFA, a écrit sur Twitter: « J’apprends de la Premier League tous les jours Pep, ce serait bien que quelqu’un t’apprenne un peu la macroéconomie du football, des effets des clubs publics sur l’inflation des salaires, de la démographie de la diffusion de la télévision payante , de Chine….et du TAS [Court of Arbitration for Sport] acquittement, nous aurons des nouvelles. »

City a été temporairement banni de la Ligue des champions pour avoir enfreint les règlements de la FFP en 2020, mais la sanction a été annulée par le TAS en appel.

Tebas a affirmé que justice n’avait pas été rendue tandis que Guardiola a insisté sur le fait que le financement du club était légitime et a demandé pourquoi le football était la seule entreprise qui n’accueillerait pas les investissements.

Avocat de profession, Tebas a poussé la Liga à rivaliser avec la Premier League sur le plan économique.

L’écart économique entre la Liga et la Premier League s’est réduit depuis que Tebas a pris la tête de l’élite espagnole en 2013.

En octobre, Tebas a déclaré que la Premier League restait la compétition à battre et qu’il restait encore du travail à faire sur les marchés étrangers, comme la Chine, malgré la croissance financière de la Liga sous sa direction de sept ans.

Tebas a fait face à la résistance de la Fédération espagnole de football (RFEF) et de la FIFA dans ses tentatives d’organiser des matchs de Liga aux États-Unis.

La Liga a signé un accord marketing de 15 ans avec Relevent Sports pour promouvoir le sport en Amérique du Nord et étendre sa marque.

Pendant ce temps, Tebas a récemment évoqué les conséquences de l’inflation des salaires. Il a averti l’ancien club de Guardiola, Barcelone, qu’il devait réduire sa masse salariale pour inscrire Lionel Messi la saison prochaine et rester dans le plafond salarial imposé par la ligue.

Le contrat de Messi a expiré et il n’a pas encore signé de nouvel accord pour prolonger sa relation de 20 ans avec le Barça.

Avant la pandémie de COVID-19, le Barça possédait la plus grande capitalisation de l’élite espagnole en 2019-2020 avec 671 millions d’euros. Cependant, la nouvelle limite de la Liga pour la saison 2020-21 était de 382,7 millions d’euros.

La masse salariale du Barça a augmenté depuis la fin de la saison, avec les signatures d’Eric Garcia, Sergio Aguero, Emerson Royal et Memphis Depay.