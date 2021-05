Le «  boeuf  » de Noel Clarke et Adam Deacon expliqué

NOEL CLARKE a été accusé de harcèlement sexuel, de tâtonnements et d’intimidation par 20 femmes, laissant beaucoup remettre en question sa querelle amère avec son ex-ami Adam Deacon.

Mais que s’est-il passé entre eux et que fait Deacon maintenant?

Clarke s’est brouillé avec Deacon à propos de la sortie d’Anuvahood en 2011[/caption]

Que s’est-il passé entre Noel Clarke et Adam Deacon?

Clarke et Deacon se sont disputés à propos d’Anuvahood, les débuts de réalisateur de ce dernier en 2011.

Le film était une parodie du film Kidulthood de Clarke en 2006 et sa suite Adulthood, qui a valu à Deacon le prix Bafta Rising Star.

Clarke a affirmé que le film avait enfreint le droit d’auteur de ses films « Hood » et le couple s’est brouillé alors que Deacon pensait que son ancien collègue tentait de saboter sa carrière.

Deacon a été sectionné en vertu de la loi sur la santé mentale en 2015, reconnu coupable d’avoir harcelé Clarke via Twitter et accusé un an plus tard de possession d’une arme offensive, mais déclaré non coupable.

Parlant de l’incident de 2015, Clarke a déclaré: «Il a publié un barrage d’abus dans un blog sur Instagram, affirmant que je l’avais harcelé depuis aussi longtemps qu’il se souvenait et affirmant que je l’avais empêché de trouver un agent dans l’entreprise.»

Discutant de sa relation avec Clarke dans une interview en 2017 avec le gardien, Deacon a déclaré: «J’ai entendu dire que des gens essayaient de me saboter.

«J’aurais aimé ne pas avoir écouté maintenant, même si les gens l’étaient, parce que ça va vous mettre dans une mauvaise passe. Mais j’ai fait de mon mieux pour écouter tout cela.

Adam Deacon a des problèmes de santé mentale depuis sa rupture avec Clarke[/caption]

Dans quels films ont-ils joué ensemble?

Deacon a joué un rôle de premier plan à la fois dans Kidulthood et Adulthood, avec Clarke également à l’écran.

Deacon est également apparu dans le thriller policier britannique de Clarke en 2010 4.3.2.1. mais n’a été impliqué dans aucun de ses projets depuis la sortie d’Anuvahood.

Malgré leur boeuf, Clarke a offert à Deacon la chance de figurer dans son film de 2016 Brotherhood, le troisième et le plus récent film de la trilogie « Hood ».

Deacon, cependant, a refusé le rôle car Clarke n’était prétendument pas intéressé à redevenir amis.

La star d’Anuvahood a déclaré au Guardian: «Il a dit: ‘Vous devriez faire le film pour les fans. Il ne s’agit pas de toi et de moi. Évidemment, je ne t’aime pas mais fais-le pour les fans. J’étais comme, wow qu’est-ce que c’est que ça?





Que font-ils maintenant?

Deacon joue toujours, jouant dans des films tels que The Bromley Boys, The Intent 2, Break et Rogue aux côtés de Megan Fox.

Le joueur de 38 ans travaille également sur une suite d’Anuvahood – appelée Sumotherhood – bien qu’une date de sortie n’ait pas encore été annoncée.

Clarke, quant à lui, a nié les graves allégations faites au sujet de sa conduite.

Bafta a depuis suspendu son adhésion et le prix de la contribution britannique exceptionnelle au cinéma qu’il a reçu en 2021.

Le drame policier d’ITV, Viewpoint, âgé de 45 ans, a également été retiré à la suite des allégations.

Clarke a joué dans divers films au cours des dix dernières années – y compris Star Trek Into Darkness, The Anomaly, 10 × 10 et Twist – et l’émission de police Sky One Bulletproof.