Le Boeing privé de Trump heurte un autre avion à l’aéroport de Floride – Reuters — RT World News

L’avion de l’ancien président américain a heurté avec son aile un avion vide alors qu’il roulait à l’aéroport après l’atterrissage.

Un avion privé appartenant apparemment à l’ancien président américain Donald Trump a heurté avec le bout de son aile un avion d’affaires inoccupé alors qu’il se repositionnait après son atterrissage à l’aéroport international de Palm Beach en Floride, a écrit mercredi Reuters, citant une source anonyme.

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) signalé l’incident dimanche sur son site Internet, sans toutefois mentionner le propriétaire de l’avion.

« Un Boeing 757 privé a atterri en toute sécurité à l’aéroport international de West Palm Beach vers 1 h 20, heure locale, le dimanche 12 mai. Alors qu’il roulait au sol, son aileron a contacté un avion d’affaires stationné et inoccupé », a indiqué l’agence, ajoutant que l’incident s’est produit dans une partie de l’aéroport où la FAA ne dirige pas les avions.

On ne sait pas si Trump était à bord au moment de l’incident.















La veille de la collision, le candidat républicain s’est envolé pour organiser un rassemblement à Wildwood, dans le New Jersey traditionnellement démocrate.

Trump a acheté le Boeing 757 en 2011 pour 100 millions de dollars et l’a depuis fortement personnalisé. L’avion à réaction a joué un rôle important dans sa campagne présidentielle de 2016, où il a souvent été aperçu en arrière-plan des rassemblements. Connu sous le nom de « Trump Force One », il a été vu près de la scène lors des rassemblements, souvent avec la bande originale du film de Harrison Ford « Air Force One ».

Trump possède une résidence dans son complexe de Mar-a-Lago à Palm Beach.