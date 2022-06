Le Boeing 737 Max vole à nouveau, mais les proches des victimes de l’accident disent que les risques demeurent

“Nous pensons que le 737 est sûr. Nous pensons que le système d’alerte de l’équipage est sûr », a déclaré aux journalistes ce mois-ci Mike Fleming, vice-président senior de Boeing chargé de superviser la remise en service du Max. “Nous pensons que la communauté est l’une des principales caractéristiques de sécurité de notre famille d’avions 737.”

Mais la société pourrait être contrainte de procéder à une mise à niveau, au moins vers la plus grande variante Max, le 737 Max 10. En vertu de la loi sur la sécurité aérienne adoptée en 2020, le Congrès a exigé que tout avion non certifié d’ici décembre 2022 soit soumis à des alertes d’équipage plus strictes. règles. Les deux versions intermédiaires du Max ont été approuvées pour commencer à transporter des passagers fin 2020. Le plus petit, le Max 7, semble en voie d’être certifié d’ici la fin de cette année, mais il semble de plus en plus improbable que le Max 10 respecte ce délai. . Seul le Congrès peut accorder une prolongation.

M. Jacobsen et les familles ne sont pas les seuls à réclamer une refonte. Un rapport du Comité sénatorial du commerce publié en décembre a cité deux autres initiés, un ancien ingénieur de Boeing et un ingénieur actuel de la FAA, qui ont déclaré qu’un système d’alerte moderne aurait fait du Max un avion plus sûr et aurait peut-être même empêché les accidents, bien que d’autres experts ne soient pas d’accord. L’ancien ingénieur de Boeing cité dans le rapport a présenté cette année au comité une proposition de mise à niveau du système Max, que M. Jacobsen a approuvée.