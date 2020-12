Le Boeing 737 Max a fait son retour officiel dans le ciel américain mardi, plus de 20 mois après que l’avion a été immobilisé par la Federal Aviation Administration et environ six semaines après sa recertification.

Le vol 718 d’American Airlines, le premier vol commercial 737 Max d’une grande compagnie aérienne américaine depuis sa recertification le 18 novembre, a décollé de Miami peu avant 10h30 HE et devrait arriver à New York LaGuardia un peu tôt à 1h: 18 h HE.

La compagnie aérienne possède l’une des plus grandes flottes de 737 Max aux États-Unis, avec 24 avions au moment de l’échouement de l’avion en mars 2019.

Le PDG de Southwest Airlines, Gary Kelly, a déclaré au moment de la recertification que le transporteur basé à Dallas, qui disposait de 34 des avions au moment de l’échouement, ne prévoyait pas de mettre le 737 Max à l’horaire avant le printemps 2021. La compagnie aérienne a confirmé: USA TODAY lundi que l’avion n’est pas encore sur son calendrier 2021.

United, qui disposait de 14 avions au moment de l’échouement et en a reçu plusieurs autres depuis, a déclaré qu’il piloterait le premier de ses 737 Max le 11 février, bien qu’il n’ait pas encore annoncé l’itinéraire de l’avion.

Bien qu’il y ait eu plusieurs vols d’essai avant et après la recertification du 737 Max le 18 novembre, il n’a été effectué sur aucun vol commercial aux États-Unis depuis mars 2019.

L’Agence nationale de l’aviation civile du Brésil a donné le feu vert au retour de l’avion environ une semaine après la décision de la FAA. Le 9 décembre, la compagnie aérienne GOL Linhas Aereas est devenue la première compagnie aérienne à la voler commercialement, selon le site de suivi des vols FlightRadar24.

L’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne n’a pas encore recertifié l’avion, mais a déclaré qu’elle prévoyait de prendre sa décision à la mi-janvier.

Le directeur de l’EASA, Patrick Ky, a déclaré à la BBC qu’il était « certain » que c’était sûr et que l’EASA « n’avait rien négligé » dans son examen.

En octobre 2018, un 737 Max exploité par Lion Air a plongé dans la mer de Java quelques minutes après son décollage en Indonésie, tuant les 189 à bord. Puis, cinq mois plus tard, alors que des inquiétudes concernant son système d’augmentation des caractéristiques de manœuvre (MCAS) se faisaient entendre, un avion d’Ethiopian Airlines avec 157 passagers et équipage s’est écrasé six minutes après le début de son vol depuis Addis-Abeba.

La FAA et ses homologues du monde entier ont immobilisé les 387 appareils en service à la suite des deux accidents.

Dans les deux cas, les pilotes ont lutté pour garder leur avion en l’air alors que le MCAS poussait le nez vers le bas à plusieurs reprises. Le nouveau système était destiné à compenser les nouveaux moteurs plus gros de l’avion, qui devaient être repositionnés sur les ailes. Ce changement a conduit à des changements dans les caractéristiques de vol de l’avion dans certaines circonstances. Ils n’ont pas pu désengager le système, ce qui les a finalement envoyés dans des plongées dont ils ne pouvaient pas se remettre.

Plusieurs obstacles ont allongé le processus de recertification et ont amené des compagnies aériennes telles que American, United et Southwest à ajouter à plusieurs reprises l’avion à leurs horaires, pour le retirer à nouveau lorsqu’il est devenu clair que l’avion ne volerait pas de sitôt.

Le Bureau américain des avocats spéciaux, agissant sur une plainte de dénonciateur, a découvert que les inspecteurs de la FAA qui avaient initialement certifié les pilotes du 737 Max n’étaient pas qualifiés pour le faire.

Pendant ce temps, Boeing était parsemé d’une série de révélations qui brossaient un tableau sombre d’erreurs graves dans le développement du 737 Max qui avait été précipité pour concurrencer un avion similaire développé par son rival Airbus. L’enquête a révélé des failles dans le MCAS et des efforts au sein de Boeing pour tromper les régulateurs et ses clients des compagnies aériennes au sujet de l’avion de ligne. En décembre 2019, le PDG Dennis Muilenburg a démissionné.

Bon nombre des lacunes ont été décrites en détail dans un rapport du Comité des transports et de l’infrastructure de la Chambre en septembre. Il a déclaré que les pilotes d’essai de Boeing avaient identifié des problèmes de MCAS dès 2012, y compris une constatation selon laquelle il fallait 10 secondes pour gérer une activation non commandée. Le problème a été considéré comme potentiellement « catastrophique », selon le rapport.

Il y avait également des obstacles logistiques à surmonter.

Les compagnies aériennes ont dû recycler tous les pilotes du 737 Max, mais il n’y avait pas assez de simulateurs de vol pour les accueillir. Et alors que la recertification était presque terminée, les syndicats de pilotes se sont plaints que le nouveau manuel amélioré était trop déroutant et pouvait entraîner des erreurs en cas d’urgence.

La page FAQ du 737 Max d’American a déclaré que le recyclage des pilotes comprenait du temps sur simulateur, une formation sur ordinateur et une formation en classe, ce qui leur a tous donné une « meilleure compréhension des systèmes de contrôle de vol du 737 Max et renforcé leurs connaissances techniques des effets associés au poste de pilotage et des procédures opérationnelles ».

Les avions ont également dû être retirés du stockage après 21 mois. Dans sa FAQ sur le retour du 737 Max, American a noté qu’il continuait l’entretien de tous les avions dormants, y compris les vérifications de leurs moteurs et unités de puissance auxiliaires, des commandes de vol et d’autres systèmes clés, ainsi que l’entretien de leurs pneus et réservoirs de carburant.

Dans le même document, American a assuré des clients inquiets, affirmant que tout passager qui ne souhaitait pas voler sur un 737 Max avait le choix d’être modifié gratuitement sur le prochain avion disponible, d’ajuster son itinéraire ou d’annuler et d’obtenir un crédit de vol.

La compagnie aérienne a également déclaré qu’elle avait rendu le processus de réservation plus transparent, ce qui permettait de savoir plus facilement si le vol qu’elle envisageait était sur un 737 Max. De plus, les passagers dont les vols sont déplacés vers un 737 Max seront informés via l’application mobile d’American Airlines dans les 72 heures suivant le départ et si quelqu’un ne souhaite pas voler, ils seront réinstallés sur un autre avion.

