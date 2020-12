L’avion 737 Max en difficulté de Boeing devrait transporter des passagers payants dans le ciel des États-Unis pour la première fois en près de deux ans mardi.

Ces passagers seront à bord du vol 718 d’American Airlines, qui doit quitter Miami juste après 10h30 et atterrir à New York à 13h30, mettant fin à un long et difficile chapitre pour Boeing.

Le Max a été immobilisé dans le monde entier en mars 2019 après que 346 personnes ont été tuées dans deux accidents, séparés par des mois, en Indonésie et en Éthiopie. Les accidents et les révélations sur les lacunes de l’avion ont grandement nui à la réputation de l’entreprise et lui ont coûté des dizaines de milliards de dollars en dommages, amendes gouvernementales et commandes perdues.

La Federal Aviation Administration, qui a été critiquée par les législateurs et les experts en sécurité pour avoir fait un mauvais travail dans la certification du Max en premier lieu, est devenue le mois dernier le premier grand régulateur à lever son ordre de mise à la terre et à permettre à Boeing et aux compagnies aériennes qui utilisent le Max pour commencer à apporter les modifications nécessaires pour piloter à nouveau l’avion.