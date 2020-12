Un vol American Airlines au départ de Miami, en Floride, a marqué mardi le retour du Boeing 737 MAX en difficulté dans le ciel américain après la levée d’une interdiction de 20 mois par les régulateurs de la sécurité aérienne le mois dernier.

Deux Boeing 737 MAX se sont écrasés à six mois d’intervalle, en octobre 2018 en Indonésie et en mars 2019 en Éthiopie, tuant des centaines de personnes et provoquant l’échouement généralisé de la flotte.

DÉTAILS À SUIVRE