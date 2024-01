Le Boeing 737 du secrétaire Antony Blinken au départ de Davos a connu une panne critique. Il a dû changer d’avion

CNN

Le secrétaire d’État Antony Blinken a été contraint de changer d’avion pour rentrer à Washington depuis Davos après que son avion ait subi ce qui, selon la presse itinérante, était une panne critique liée à une fuite d’oxygène.

Blinken et le groupe de voyageurs sont montés mercredi à bord du Boeing 737 modifié à Zurich après une journée et demie de réunions au sommet mondial de Davos.

L’avion a subi le problème après l’embarquement et le groupe a été contraint de débarquer, selon la presse itinérante.

Un nouvel avion plus petit a été envoyé pour Blinken, et de nombreux membres du groupe de voyage retourneront désormais à Washington par voie commerciale, selon la presse itinérante. Le porte-parole du Département d’État, Matt Miller, a déclaré mercredi que l’avion avait subi un problème mécanique. Il a déclaré que Blinken devait toujours être de retour à Washington mercredi soir et a renvoyé d’autres questions à l’US Air Force.

Ce n’est que le dernier coup porté à Boeing, autrefois stellaire, maintenant réputation très ternie. Le 5 janvier, un avion d’Alaska Airlines a eu un le bouchon de la porte a explosé peu de temps après le décollage, alors que l’avion se trouvait à 16 000 pieds, laissant un trou béant sur le côté de l’avion.

Heureusement, personne n’était assis sur le siège à côté du trou et aucun n’a été grièvement blessé. Mais l’incident a conduit à l’immobilisation temporaire de tous les avions 737 Max 9, les compagnies aériennes ayant reçu l’ordre de inspectez-les pour déceler un éventuel assemblage défectueux et des boulons desserrés ou manquants. Même si la cause de cet accident fait toujours l’objet d’une enquête, le PDG de Boeing, Dave Calhoun, a reconnaître une « erreur » de Boeing conduit à l’incident.

Cet avion d’Alaska Air est une version plus récente du 737 que celui sur lequel Blinken devait monter, qui est un modèle plus ancien modifié pour être utilisé par l’armée. Mais la nouvelle version du 737, le 737 Max, a connu une série de problèmes sérieux bien avant l’incident d’Alaska Air ce mois-ci.

Deux accidents du 737 Max, en 2018 en Indonésie et début 2019 en Éthiopie, a tué les 346 personnes à bord des vols et entraîné une Mise à la terre pendant 20 mois du jet pendant que Boeing travaillait pour trouver une solution au défaut de conception à l’origine des accidents.

Mais il a rencontré d’autres problèmes de qualité depuis sa remise en service, au-delà de l’incident d’Alaska Air. En décembre dernier, Boeing a demandé aux compagnies aériennes d’inspecter tous leurs avions 737 Max pour un boulon desserré potentiel dans le système de direction, qui est crucial pour le contrôle de l’avion dans les airs, après qu’une compagnie aérienne a découvert un problème potentiel avec un élément clé de deux avions.

Ces dernières années, l’avionneur a également connu des problèmes de qualité qui ont conduit à l’arrêt des livraisons de l’avion. 787 Dreamliner tandis que son jet 777 était également temporairement cloué au sol les avions à réaction ont subi une panne moteur, envoyant des débris s’écraser sur Denver.

