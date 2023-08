Le bodybuilder Nermin Sulejmanovic diffuse en direct le meurtre de sa femme avant de tuer père et fils dans un triple meurtre

BODYBUILDER Nermin Sulejmanovic a tué sa femme sur un flux en direct sur les réseaux sociaux avant de tuer un père et son fils dans un triple meurtre d’horreur.

L’attaque a eu lieu vendredi à Gradacac, en Bosnie, avant que l’homme de 35 ans ne retourne l’arme contre lui-même.

Nermin Sulejmanovic a tué sa femme lors d’une diffusion en direct sur les réseaux sociaux Crédit : Flash d’information

Il a ensuite tué un père et son fils dans un triple meurtre d’horreur Crédit : Flash d’information

Selon les médias bosniaques, Sulejmanovic a lancé une diffusion en direct sur les réseaux sociaux en disant que les téléspectateurs « verront à quoi ressemble un meurtre en direct » avant de prendre une arme à feu et de tirer une balle dans la tête de la femme.

Sulejmanovic aurait également filmé un bébé, supposé être sa fille, allongé sur le sol dans une mare de sang et aurait confirmé qu’elle était vivante.

« Quelqu’un sauve l’enfant, » dit-il.

La police qui se trouve dans la région n’a pas donné plus d’informations sur l’incident ni révélé l’identité du nourrisson.

Le tueur présumé a déclaré plus tard : « J’ai prévenu tout le monde que cela en arriverait là. Elle a caché mon enfant pendant huit jours.

« J’attends pour charger mon arme et passer à autre chose. »

Les procureurs ont déclaré qu’après le meurtre d’horreur, l’homme est descendu dans les rues de Gradacac avec le pistolet et a tiré et tué un homme et son fils.

Sulejmanovic a également blessé un policier, nommé Husein Kotoric, un autre homme et une femme à divers endroits alors qu’il était en fuite.

« Je n’ai pas de mots pour décrire ce qui s’est passé aujourd’hui à Gradacac », a déclaré Nermin Niksic, le Premier ministre de la Fédération bosniaque.

« Le meurtrier s’est suicidé à la fin, mais personne ne peut ramener la vie des victimes. »

Alors que les flics rattrapaient l’homme, Sulejmanovic a diffusé en direct deux autres vidéos sur les réseaux sociaux, affirmant avoir abattu au moins deux autres personnes alors qu’il était en fuite.

« Il s’est échappé dans une Skoda, et je n’ai pas pu le rattraper dans ma BMW », a-t-il déclaré à propos du policier sur lequel il avait tiré.

L’assaillant a blessé trois autres personnes avant de « se suicider après avoir été localisé et avant d’être appréhendé », a indiqué la police dans un communiqué au centre régional de Tuzla.

Selon les médias locaux, le bodybuilder était membre d’un gang de drogue et avait déjà plusieurs condamnations pour des faits de violence, des bagarres et son implication dans le trafic de drogue.

La police a déclaré que les téléspectateurs qui ont écrit des messages de soutien en regardant la diffusion en direct macabre de l’homme vendredi seront interrogés et pourraient éventuellement faire face à des répercussions juridiques.