Le bodybuilder de Mme Olympia surnommé “The Golden Panther” méconnaissable après une chute déchirante

ELLE était autrefois l’une des culturistes féminines les plus prospères et les plus glamour au monde avant qu’une chute tragique ne la rende méconnaissable.

Avec ses cheveux blonds platine et ses muscles ondulants, Denise Rutkowski était l’affiche de la communauté féminine de culturisme dans les années 1990.

Denise Rutkowski était autrefois l’une des culturistes féminines les plus titrées au monde Crédit : Facebook

Avec ses cheveux blonds et ses biceps bombés, elle était pressentie pour la célébrité Crédit : Facebook

En 1993, elle est arrivée deuxième du prestigieux concours Ms Olympia Crédit : Facebook

Elle semblait avoir le monde à ses pieds quand, en 1993, elle a terminé deuxième au concours Mme Olympia, remportant 20 000 $ en prix (33 735,37 £ en argent d’aujourd’hui).

Denise a gagné le surnom de “The Golden Panther” en raison de ses cheveux saisissants et de ses routines de danse acrobatique.

L’année suivante, elle était vivement pressenti pour être couronnée championne du prestigieux prix quand, sans avertissement, elle a disparu.

Au grand choc de ses amis et de ses fans, Denise a annoncé sa retraite de la musculation et a déclaré qu’elle était une chrétienne née de nouveau.

Elle s’est inscrite dans un collège biblique et a essentiellement disparu de la vie publique pendant de nombreuses années.

Mais en 2012, près de deux décennies après avoir atteint le sommet de sa renommée, une nouvelle photo de Denise a révélé sa transformation dévastatrice.

Cette année-là, elle a été arrêtée et sa photo d’identité a révélé une apparence radicalement différente de son apogée glamour des années 90.

Les longs cheveux blonds ressemblant à Baywatch avaient disparu, remplacés par un mulet brun souris court et clairsemé.

Le plus choquant, c’est qu’elle s’était fait pousser une barbe vaporeuse et une moustache assortie.

L’année suivante, Denise a de nouveau été arrêtée, apparemment pour s’être soustraite à l’arrestation.

Ce fut un déclin tragique après des débuts aussi prometteurs.

DÉBUT DE LA VIE

Née Denise Lynn Rutkowski en 1962, elle a passé ses premières années à Reading en Pennsylvanie.

Dans une interview en 1992, elle a déclaré qu’elle avait commencé la gymnastique à l’âge de sept ans, puis la course à pied et la compétition dans l’équipe de natation et l’équipe de cheerleading de son lycée.

Après avoir enseigné l’aérobic, elle s’est lancée dans la musculation.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur son enfance, mais à un moment donné, elle a déménagé au Texas avant de déraciner sa vie et de se rendre à San Diego, en Californie, en 1989.

Elle a vécu dans le quartier de Mission Beach de la ville tout en s’entraînant au légendaire Gold’s Gym Pacific Beach.

En 1991, sa carrière a décollé lorsqu’elle a remporté à la fois l’Orange County Muscle Classic et les championnats de l’État de Californie.

Elle a ensuite déménagé à Venice, Los Angeles, s’entraînant au Gold’s Gym de Venice Beach, surnommée la “Mecque du culturisme” et rendue célèbre par des stars telles qu’Arnold Schwarzenegger.

Elle ne veut toujours rien avoir à faire avec son passé de culturiste Groupe Facebook de Denise Rutkowski

À LA, Denise est rapidement devenue une superstar dans le monde du bodybuilding féminin.

Avec sa belle apparence de star de cinéma et son physique remarquable, elle a rapidement honoré des dizaines de couvertures de magazines et de diffusions.

Elle a gagné le surnom de “The Golden Panther” en raison du travail au sol qu’elle a incorporé dans ses performances de concours, ainsi que du maillot de bain doré étincelant qu’elle portait lors de ses concours.

LA PANTHÈRE D’OR

Son année la plus réussie a été 1993 lorsqu’elle a remporté le premier prix aux championnats NPC USA et à l’IFBB Jan Tana Classic.

Elle a également terminé deuxième du concours Mme Olympia.

En plus d’être connue pour son apparence et son talent, Denise avait également un cœur en or.

En 1993, elle a passé son temps libre à emmener des enfants défavorisés de Venise lors de voyages aux spectacles du WWF, à Disneyland et à d’autres événements sportifs.

En 2012, elle a été arrêtée, révélant une photo surprenante Crédit : YouTube

En 2013, elle a de nouveau été arrêtée

Denise reste incroyablement populaire parmi les fans de culturisme féminin Crédit : Facebook

En 1994, elle a pris sa retraite et est allée à l’université biblique en tant que chrétienne née de nouveau. Crédit : YouTube

Elle aurait eu des problèmes de santé mentale Crédit : Facebook

On pense qu’elle est retournée dans un ministère au Texas ces dernières années Crédit : Facebook

DISPARITION ET ARRESTATION

Soudain, au sommet de sa gloire, Denise a disparu.

Il s’est avéré qu’elle avait pris la décision de se retirer de la musculation et de s’inscrire au Calvary Cathedral International Bible College à Fort Worth, au Texas.

Après deux ans, il est apparu qu’elle voyageait à travers le pays pour répandre la parole de Dieu lors de divers événements religieux.

Hormis un bref retour à la musculation en 2001, Denise n’a plus jamais évoqué son ancienne vie.

Peu de temps après, il est apparu qu’elle voyageait à travers le pays avec son chien, vivant une existence semi-sans-abri, bien que ce soit par choix ou non n’est pas clair.

En 2019, un fan anonyme qui gère la page fan Facebook non officielle de Denise a déclaré qu’ils avaient parlé à sa famille et qu’elle allait maintenant beaucoup mieux.

Le 30 novembre de cette année-là, ils ont écrit : “Denise est maintenant de retour dans l’un des ministères de Fort Worth.”

Ils ont ajouté: “Elle ne veut toujours rien avoir à faire avec son passé de culturiste.”