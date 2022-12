Le bodybuilder de M. Olympia surnommé `` le professeur '' était méconnaissable car il avait besoin d'une greffe de coeur avant sa mort

Un bodybuilder CÉLÈBRE surnommé “Le Professeur” est devenu méconnaissable après qu’un problème de santé l’ait obligé à subir une transplantation cardiaque avant sa mort tragique.

M. Olympia Nasser El Sonbaty, était un culturiste professionnel représentant la RF de Yougoslavie lors de compétitions internationales à travers le monde.

Nasser était connu comme le professeur Crédit : instagram/@nasserelsonbaty

Il pèserait près de 300 livres hors saison Crédit : instagram/@nasserelsonbaty

Il se classerait toujours parmi les cinq premiers Crédit : Wikipédia

Nasser photographié chez le dentiste dans sa dernière photo connue avant sa mort Crédit : Huge Nasser.com

Né en Allemagne d’un père égyptien et d’une mère serbe, Nasser est devenu un pro de l’IFBB et a participé à 53 compétitions, se classant toujours parmi les cinq premiers.

Sa première compétition a été un championnat d’État junior en Allemagne où il s’est classé 6e en 1985.

Il s’est ensuite qualifié pour dix événements de M. Olympia, son meilleur classement étant celui de finaliste en 1997.

Le match controversé contre Dorian Yates a déçu ses fans, affirmant qu’il méritait la victoire.

Il a déclaré lors d’une interview à l’époque: «J’avais, par rapport au vainqueur du titre de M. Olympia en 1997, Dorian Yates, la meilleure construction et la meilleure structure génétique donnée par Dieu, avec des veines encore plus belles.

“Je n’avais pas un muscle déchiré comme il en avait tant, beaucoup de muscles déchirés. Mon corps était plus proportionné et plus… beaucoup plus symétrique.

“Je me suis fait voler pour au moins cinq millions de dollars américains – pour donner une estimation faible quand je compte toutes les mentions et opportunités manquées liées au titre Olympia.

“J’ai été tellement trompé. Ma confiance ne sera plus jamais la même. La confiance perdue est irréparable.”

Bien qu’il soit toujours bien classé, il n’a jamais remporté la première place, c’est pourquoi il est souvent appelé “M. Olympia sans couronne”.

Adolescent, Nasser était un joueur de football passionné jusqu’au jour où il a décidé d’aller au gymnase avec ses amis pour “faire des presses et des extensions de jambes”.

Après avoir rencontré un haltérophile hongrois au gymnase, il est immédiatement devenu accro à la musculation.

Il a constamment suivi une formation approfondie et deux ans plus tard, il était prêt.

Il a participé à une compétition junior à l’échelle de l’État et même s’il a terminé 6e, les juges ont déclaré qu’il avait les meilleurs abdos de tous les concurrents juniors.

Le commentaire lui a donné la motivation dont il avait besoin pour continuer comme il l’a dit à l’époque, “le succès est toujours une grande motivation”.

Il a commencé sa carrière professionnelle après ses débuts au Grand Prix IFBB 1990 à Helsinki, en Finlande.

Connu pour sa grande masse et pesant près de 300 livres, Nasser a été présenté dans plusieurs magazines à l’époque.

Il était diplômé de l’Université d’Augsbourg avec un diplôme en histoire, sciences politiques et sociologie.

Son diplôme, ainsi que sa capacité à parler couramment plusieurs langues et ses lunettes distinctives lui ont valu le surnom de “Le Professeur”.

Il était capable de peser plus de 300 livres pendant l’intersaison et de montrer ses muscles abdominaux complets, selon Muscle and Fitness.

Le bodybuilder est décédé tragiquement d’une insuffisance rénale et de complications cardiaques à l’âge de 47 ans.

La maladie l’a obligé à subir une transplantation cardiaque, mais il n’y était pas admissible car son cœur était trop faible.

Son partenaire d’entraînement Guillermo Tom a déclaré à Musclemag International à l’époque que Nasser avait été admis à l’hôpital de San Diego avec des problèmes respiratoires quelques mois avant sa mort.

Il a reçu un diagnostic d’insuffisance cardiaque et de lésions rénales et a suivi une dialyse, mais n’était pas candidat à une transplantation cardiaque.

Il est retourné au Caire pour rendre visite à ses parents et à sa sœur et est décédé dans son sommeil en mars 2013.

Nasser ne s’est pas qualifié pour une transplantation cardiaque Crédit : Huge Nasser.com