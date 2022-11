Le bodybuilder britannique Martyn Ford surnommé «l’homme le plus effrayant du monde» critiqué pour avoir effectué un tir à la corde avec un «liger» en cage à Dubaï

Un bodybuilder BRIT a été critiqué par des organisations caritatives de défense des droits des animaux après avoir été filmé en train d’effectuer un bras de fer avec un ligre en cage à Dubaï.

Martyn Ford, 40 ans, surnommé “l’homme le plus effrayant du monde”, a partagé la vidéo de la cascade avec ses plus de quatre millions d’abonnés Instagram lundi matin.

Le carrossier Martyn Ford a été critiqué pour avoir joué au tir à la corde avec un animal Crédit : Instagram

La corde est tenue dans la bouche d’un ‘ligre’ en cage Crédit : Instagram

Des groupes de défense des animaux ont attaqué le bodybuilder britannique Crédit : Getty

Dans le court clip tourné à Dubaï, le géant de 6’8” tire sur une longue corde, dont l’autre extrémité est tenue dans la bouche d’un “ligre” en cage – la progéniture hybride d’un lion mâle et d’une tigresse femelle .

Ford, vêtu d’un short, d’une chemise et de chaussures à enfiler, est vu en train de transpirer alors qu’il se bat avec l’animal, sous le regard d’une foule en train de rire.

À un moment donné, le gros chat est capable de faire reculer Ford de plusieurs mètres, suscitant davantage de rires.

« Surveille tes jambes, bébé », dit la femme qui filme la vidéo.

Ford a légendé la vidéo: “Maintenant, c’est une sacrée façon de s’entraîner. Je vais bientôt déménager à Dubaï pour commencer mon camp d’entraînement avec mon ami.”

Il a ajouté: “Quelqu’un peut-il deviner le poids de ce ligre? Une BÊTE absolue d’un animal.”

Le clip a rapidement accumulé plus de 70 000 likes mais a suscité une réponse mitigée de la part des téléspectateurs.

Un commentateur a écrit: “Et si nous changions de position et que vous seriez dans cette prison?”

Un deuxième a écrit: “J’aime généralement votre contenu, grand homme, mais trouvez cela un peu décourageant. Prenez du recul et réfléchissez [about] ce que tu fais… un pauvre animal dans une cage qui est obligé de tirer à la corde avec plusieurs personnes par jour pour rigoler. Me rend triste.”

Tandis qu’un troisième ajoutait : “Laissez-le sortir et vous verrez à quel point il est fort.”

Des groupes de défense des animaux ont également critiqué le bodybuilder et acteur né dans le Staffordshire pour la cascade.

Emily Wilson, responsable des campagnes chez QUATRE PATTES Royaume-Uni, a déclaré : « Nous sommes consternés de voir Martyn Ford partager ces images cruelles avec ses quatre millions de personnes et plaider pour un comportement aussi odieux envers les animaux.

“Manifestement mécontent, mal à l’aise et en détresse, il continue de tirer sur la corde de l’animal, ignorant ses signes évidents d’inconfort.

“Nous exhortons Martyn à montrer sa véritable force et à défendre les droits de ceux qui ne peuvent pas eux-mêmes en supprimant la vidéo et en s’engageant à #TravelKind en soutenant des expériences de voyage respectueuses des animaux qui ne marchandisent pas les êtres sensibles.”

The Sun Online a contacté les représentants de Martyn Ford pour commentaires.

Ford, qui pèse 320 livres, rêvait à l’origine d’être un joueur de cricket professionnel, mais ses espoirs ont été anéantis à l’adolescence lorsqu’il a attrapé une fièvre glandulaire particulièrement grave.

Son physique impressionnant et sa stature colossale l’ont emmené des West Midlands à Hollywood.

Il a joué dans un certain nombre de films à succès, notamment Final Score, Kingsman: The Golden Circle et, plus récemment, Fast & Furious 9.

En plus de sa carrière d’acteur naissante, Ford possède également le gymnase Beta Bodz à Birmingham.

Ford IS, né dans le Staffordshire, mesure 6 pi 8 po et pèse environ 320 lb Crédit : instagram/martyn ford