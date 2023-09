Le body noir plongeant de Selena Gomez : Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : Earl Gibson III/Shutterstock

Selena Gomez porte toujours une sorte de tenue sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait dans son dernier selfie miroir. La femme de 31 ans était magnifique lorsqu’elle portait un body noir moulant avec un décolleté très décolleté qui montrait un décolleté ample.

Sur la photo, Sels a secoué le une-pièce à bretelles spaghetti qui avait un bas taille haute, mettant en valeur ses jambes toniques. Elle a choisi de ne pas porter de pantalon avec le une-pièce et a affiché un visage glamour. Ses cheveux noirs étaient lissés en chignon bas et elle ajouta du surligneur sur ses joues, intensifiant ainsi ses pommettes. Une paire de boucles d’oreilles en diamant reliait tout son look.

Selena a publié une tonne de selfies miroir sexy ces derniers temps et à part celui-ci, elle portait récemment un corset Miaou Talia à fleurs bleues qui mettait en valeur son ample décolleté. Une fois de plus, elle a choisi de ne pas porter de pantalon, exhibant ainsi ses longues jambes toniques. Elle a complété son look avec une paire de boucles d’oreilles en argent et un petit nœud noir noué à l’arrière de ses cheveux.

Comme si ses photos ne pouvaient pas être plus sexy, Selena a également posté une photo d’elle portant une paire de boxers Calvin Klein noirs moulants avec un débardeur blanc court. Sur la photo, Selena avait un bras moulé et elle a tiré sur le devant de sa ceinture.

Un autre de nos looks préférés que Selena portait cet été était sa robe midi bleue à fleurs avec un décolleté décolleté. Sur la photo, Selena portait une robe midi Dôen à fleurs bleue sans manches avec un corsage froncé et un décolleté dégagé. La robe était cintrée au niveau de sa petite taille tandis que le reste de la jupe coulait et elle a coiffé son look avec un chignon tressé français et un collier ras du cou Anita Ko Large Diamond Hepburn.