Le body à découpes transparentes de Bella Thorne : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Eric Jamison/Invision/AP/Shutterstock

Bella Thorne porte toujours une sorte de tenue sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait dans son dernier post Instagram. La jeune femme de 24 ans a posté un diaporama de photos d’elle portant un body noir sans manches avec un décolleté plongeant, des découpes et des empiècements en maille transparente.

Bella a posté les photos avec la légende : « Amenez votre enfant au travail le jour. Tellement heureux d’être de retour sur le plateau !” Sur les photos, elle a posté avec son chiot tout en portant le body révélateur. Son une-pièce était découpé sur les côtés révélant sa petite taille tandis que le décolleté transparent révélait un décolleté ample.

Bella a glissé sa combinaison dans une paire de jeans taille haute, amples et délavés avec des poches rouges. La fermeture éclair de son pantalon a été ouverte et repliée et elle a accessoirisé son look avec une multitude de colliers de diamants, de bracelets, de bagues et d’une montre.

Quant à son glam, elle avait ses cheveux blonds fraise dans des vagues de plage naturelles tandis qu’une ombre scintillante vert vif couvrait ses paupières. Un eye-liner en œil de chat et une lèvre rose vif ont lié son look.

Bella a été sur une lancée avec ses tenues sexy ces derniers temps et tout récemment, elle se rendait à des réunions d’affaires à New York lorsqu’elle a secoué une camisole en dentelle noire complètement transparente rentrée dans une paire de pantalons chauds.

Le haut noir de Bella était complètement transparent et avait des détails en dentelle sur la poitrine. Elle a glissé le haut ample dans une paire de shorts métalliques noirs moulants à taille haute. Le short chaud était si court qu’il se terminait jusqu’en haut de ses cuisses.

L’actrice a accessoirisé une paire de bottes à talons en cuir noir mi-mollet, des colliers en argent superposés, des lunettes de soleil rondes noires et un sac à bandoulière Gucci. Quant à son glamour, elle avait ses longs cheveux blonds / blonds fraise et séparés au milieu en vagues lâches.