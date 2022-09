Le BMW XM 2023 est un impressionnant VUS hybride rechargeable de 644 chevaux que vous détesterez probablement

L’année dernière, BMW a dévoilé le Concept XM, un SUV hybride plug-in fou qui était un aperçu du premier modèle M-only de la marque depuis la supercar M1 de 1978. La production BMW XM 2023 est maintenant là, et à en juger par la réaction au Concept XM, ainsi que les réactions à la plupart des nouvelles BMW (et aux VUS de luxe hautes performances en général), la plupart d’entre vous vont probablement le détester. C’est dommage, car si vous ouvrez votre esprit et élargissez vos horizons, vous vous rendrez compte que le nouveau XM est vraiment génial.

En plus d’abandonner la peinture bicolore du concept et de gagner de vraies poignées de porte et des feux arrière moins sauvages, la production XM ressemble fondamentalement au concept. C’est effronté et impétueux et honnêtement un peu moche, mais je pense que cela fonctionne et que c’est facilement le design le plus intéressant de BMW. Dans l’ensemble, le XM est environ 2 pouces plus court que le X7 sur lequel il partage une plate-forme, mais le XM est plus large et 3 pouces plus bas grâce à la ligne de toit élancée. La vitre arrière est beaucoup plus inclinée que sur le X7, mais BMW n’appelle pas le XM un coupé.

BMW



Dominant la face avant, deux calandres géantes dont le contour est illuminé. Combiné avec les renflements proéminents du capot, les feux de circulation à LED super minces et les phares teintés foncés “cachés” dans le pare-chocs en dessous, le XM ressemble à un cochon de bande dessinée en colère. Les ailes sont joliment sculptées et ont de grands passages de roue noirs qui se fondent dans la garniture inférieure brillante du corps, et le XM a une ceinture de caisse haute et de larges hanches. Les feux arrière minces s’enroulent autour des ailes arrière comme sur le concept, avec la lumière elle-même visible uniquement dans le couvercle de l’objectif lorsqu’il est éclairé, et il y a un ensemble d’embouts d’échappement hexagonaux empilés à chaque extrémité du pare-chocs arrière. Mieux encore, la production XM conserve l’impressionnant verre de hayon arrière du concept, dont le haut fait écho à la forme de l’arrière du M1 et contient deux rondelles BMW gravées au laser dans le verre. (Il y a même un essuie-glace arrière !)

Comme sur le concept, il y a un morceau de garniture qui s’enroule autour des fenêtres et continue le long de la ligne de ceinture, qui est normalement noir brillant mais disponible en NightGold. Cette belle garniture dorée peut également être ajoutée au contour des grilles de rein et des parties du diffuseur. Sept couleurs de peinture seront disponibles au lancement et d’autres à venir cet été – éventuellement plus de 50 teintes BMW Individual seront disponibles. Le XM est livré en standard avec des roues de 23 pouces portant des pneus de performance d’été, mais les 22 avec inserts aérodynamiques sont en option. BMW propose également une conception de roue bicolore de 23 pouces que vous voyez ici, qui a un capuchon central avec un script BMW 3D.

BMW



Malheureusement, l’intérieur du XM supprime les trois bouches d’aération verticales et la poignée de maintien sur la console centrale, mais il se distingue du X7 avec un design de tableau de bord unique et des détails fascinants. Le grand écran iDrive incurvé est placé dans un panneau en fibre de carbone mat, et il y a plus de garnitures chromées à effet carbone et perle partout. Le XM a ce que BMW appelle le siège arrière M Lounge; le banc à trois côtés a des coussins encastrés, des appuie-tête intégrés et des panneaux en cuir matelassé enveloppants qui s’étendent sur les portes. Le XM est également disponible avec du cuir Vintage Coffee Merino sur le tableau de bord et les panneaux de porte en combinaison avec les couleurs principales Silverstone ou Deep Lagoon. Ce cuir a été créé avec un processus de finition unique qui met en évidence les imperfections généralement omises des intérieurs en cuir haut de gamme normaux, et il sera un peu différent dans chaque voiture. Mais la véritable pièce de fête du XM est la garniture de toit, qui a un effet de sculpture 3D sur sa surface en Alcantara qui est augmentée par des câbles à fibre optique comportant 100 LED dans la bordure autour du panneau de toit.

Le point de départ du groupe motopropulseur du XM est une version mise à jour du moteur V8 bi-turbo de 4,4 litres de BMW que nous connaissons et aimons, qui produit à lui seul 483 chevaux. Mais le XM est également équipé d’un bloc-batterie de 29,5 kWh (dont 25,7 kWh utilisables) et d’un moteur électrique de 194 ch intégré à la boîte automatique à 8 rapports. La puissance totale est de 644 ch et 590 lb-pi de couple, et BMW affirme que le XM atteindra 60 mph en 4,1 secondes et atteindra une vitesse maximale de 168 mph. En mode électrique pur, le XM parcourra environ 30 miles avec une charge et fonctionnera jusqu’à 87 mph, et avec une charge CA de 7,4 kW, la batterie peut être rechargée de 0 à 100% en moins de 3,5 heures.

BMW



Le système de traction intégrale xDrive de BMW offre une répartition entièrement variable du couple du moteur et du moteur électrique aux quatre roues, et un différentiel arrière à commande électronique assure une puissance maximale avec un sous-virage et une perte d’adhérence minimaux. Il y a un mode 4WD Sport qui envoie encore plus de puissance aux roues arrière pour une maniabilité “M-typique”, et un mode 4WD Sand peut être activé pour les surfaces à faible traction. Le XM est également livré en standard avec une configuration de barre anti-roulis active de 48 volts, une direction des roues arrière et une suspension adaptative.

Le XM entrera en production fin 2022 à Spartanburg, en Caroline du Sud, dans la même usine qui construit également les X3, X4, X5, X6 et X7. Il commencera à 159 995 $, y compris des frais de destination de 995 $, ce qui en fait la BMW la plus chère que vous puissiez acheter. À l’été 2023, l’édition limitée XM Label Red augmentera la puissance à 735 ch et 735 lb-pi et sera livrée avec une peinture, des roues, des garnitures et un revêtement intérieur uniques. Le Label Red débutera à plus de 185 000 $, et BMW dit qu’il sera suivi par d’autres modèles Label spéciaux.