Le BMW X5 Edition 25 Jahre 2025, une exclusivité canadienne, célèbre le 25e anniversaire du VUS

Le 1er septembre 1999, le premier BMW X5 sortait de la chaîne de montage. Pour célébrer ce véhicule qui allait devenir l’un de ses plus importants, le constructeur automobile a créé une édition 25e anniversaire spécialement pour les Canadiens.

Le BMW X5 Edition 25 Jahre 2025 sera basé sur la finition xDrive40 et sera doté d’une variété d’éléments de design uniques, en plus du pack xOffroad. Disponible en seulement deux couleurs, le modèle peut être peint en Oxford Green II Metallic ou Le Mans Blue Metallic, tous deux également disponibles sur le X5 original, il y a un quart de siècle. Quelle que soit la couleur, le pack comprend des accents extérieurs noirs, qui sont normalement réservés aux véhicules équipés des packs M Sport ou M Sport Pro.

En clin d’œil au modèle original, l’Edition 25 Jahre est équipée de jantes à rayons en Y de 21 pouces, finies en Orbit Grey. Celles-ci rendent hommage aux jantes à rayons en Y de 18 pouces Style 131 qui étaient disponibles en 1999.

Les exemplaires finis en bleu sont exclusivement associés à un intérieur Silverstone Sensafin et à une garniture à pores ouverts Poplar Grain Anthracite Brown, tandis que ceux finis en vert sont livrés avec un intérieur Coffee Sensafin et une garniture Fineline Stripe Brown High-Gloss.

De plus, le modèle est équipé d’un système audio ambiophonique Harman-Kardon, de sièges avant et arrière chauffants, d’accoudoirs chauffants, d’un volant chauffant, d’un démarrage à distance du moteur, de pare-soleil, d’un attelage de remorque et de l’assistance au stationnement professionnelle.

Enfin, tous les exemplaires seront équipés de série du pack BMW xOffroad, qui permet au conducteur de choisir parmi différents modes de conduite (xSnow, xSand, xGravel et xRocks). Le système tire parti de la suspension pneumatique à deux essieux qui peut relever ou abaisser la hauteur de caisse du véhicule pour une meilleure garde au sol.

BMW prévoit de produire seulement 250 exemplaires du X5 Edition 25 Jahre 2025, qui arrivera dans les salles d’exposition des concessionnaires au dernier trimestre 2024. Les prix du modèle démarrent à 102 500 $.