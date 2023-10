Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Julianne Hough a brillé sur la piste de danse alors qu’elle anime Danser avec les étoiles et nous avons peut-être trouvé le produit secret derrière son teint radieux. Plus tôt cette année, maquilleuse de célébrités Lauren Gott a partagé tous les produits qu’elle a utilisés sur Julianne dans une publication Instagram, y compris le Stick visage sculpté Ogee. Sur la photo, vous pouvez voir ses joues roses qui semblent si naturelles mais qui donnent vie à son visage et à l’ensemble du maquillage.

Achetez le Ogee Sculpted Face Stick pour 58 $ sur Amazon aujourd’hui !

Grâce à sa formule unique et soyeuse infusée d’huile de café vert pour stimuler le collagène et de résine d’arbre à sel pour affiner l’apparence des pores, ce blush stick se fond parfaitement dans la peau. Il y a aussi de la poudre Organix Tapioca dans la formule pour lisser l’apparence de votre peau.

C’est le meilleur produit pour parfaire le look « maquillage sans maquillage » puisqu’il s’applique avec un fini naturel. Si vous recherchez une légère teinte de couleur, il vous suffit d’un seul coup. Mais si vous recherchez un blush plus prononcé (nous aimons tous les joues roses), ajoutez plus de couches. Il est si polyvalent qu’il peut faire partie de votre maquillage quotidien ou simplement pour des occasions spéciales.

Le mélange hydratant d’acides gras essentiels et d’huiles crée un produit riche et hydratant qui est agréable et lisse sur la peau. Il y a tellement de nuances parmi lesquelles choisir et une fois que vous en aurez essayé une, vous les voudrez toutes. Le stick blush est également parfaitement adapté aux voyages ou si vous êtes en déplacement : sa forme est aussi petite qu’un rouge à lèvres si vous souhaitez le garder dans votre sac à main pour un pigment supplémentaire tout au long de la journée. « Les couleurs se mélangent comme du beurre. Cela donne un contour naturel subtil à votre visage », a expliqué un client. «C’est le mélange parfait entre un look naturel et un look maquillé. Je donne absolument à ce produit cinq étoiles sur cinq.