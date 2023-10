Pour diffusion immédiate

Chicago, IL – 31 octobre 2023 – Zacks.com annonce la liste des actions présentées dans le blog des analystes. Chaque jour, les analystes de Zacks Equity Research discutent des dernières nouvelles et événements ayant un impact sur les actions et les marchés financiers. Les actions récemment présentées sur le blog incluent : Spotify Technology SPOT, PlayAGS AGS, Potbelly PBPB, Matson MATX et AMC Entertainment AMC.

Un bonbon ou un sort à Wall Street ? 5 sélections d’actions pour Halloween

Au premier semestre 2023, Wall Street a réalisé une performance optimiste, le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones gagnant respectivement environ 14 %, 29,5 % et 2,4 %. Des bénéfices d’entreprises meilleurs que prévu et le boom de l’IA ont été les principales tendances du premier semestre.

Toutefois, la tendance gagnante s’est essoufflée au second semestre. En juillet, le S&P 500 et le Nasdaq ont marqué leur cinquième mois consécutif positif, pour ensuite enregistrer des performances stables en août. La vigueur de Wall Street s’est affaiblie en raison d’une série de dégradations de la note des banques et des attentes de taux d’intérêt plus élevés et plus longs.

Le mois de septembre n’a pas non plus été solide. En conséquence, le troisième trimestre a été une période moyenne à pessimiste pour les investisseurs, principalement en raison de la hausse des taux. Mais la faible tendance s’est poursuivie même au quatrième trimestre 2023, les actions enregistrant une baisse considérable en octobre.

Il est donc évident que les investisseurs se grattent la tête pour savoir ce qui les attend au cours des deux derniers mois de l’année, qui constituent la très importante période des fêtes. Au cours de la dernière décennie, le quatrième trimestre de l’année a en fait été le meilleur pour le marché boursier, avec le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq en hausse d’au moins 4 % en moyenne, selon un article de CNBC.

Bien que le S&P 500 soit entré en zone de correction, les actions les mieux classées comme Technologie Spotify, JouerAGS, Bedaine, Matson et Divertissement AMC devrait surperformer pendant la période des fêtes.

Le S&P 500 entre dans la zone de correction : va-t-il gagner/perdre à l’avance ?

Le S&P 500 a chuté de 10 % depuis début juillet. Le recul du marché boursier à l’automne a envoyé le S&P 500 en territoire de correction et a fait enregistrer à l’indice sa pire baisse sur deux semaines de l’année en raison de la hausse des taux, selon le Wall Street Journal.

L’histoire continue

La Bank of America estime que l’indice S&P 500 pourrait baisser encore de 5 % et tester un niveau de support critique qui a déjà marqué son plus bas niveau. D’accord, la Fed devrait procéder à une hausse des taux en novembre. Des pressions inflationnistes, des inquiétudes liées à la hausse des taux et une crise géopolitique sont présentes. Mais ces menaces sont actuellement intégrées dans la valorisation. De plus, l’inflation baisse et les taux atteignent des sommets.

Ainsi, selon John Stoltzfus, stratège en chef des investissements chez Oppenheimer, le S&P 500 devrait connaître un rallye massif d’ici la fin de l’année, alors que la Fed envisage de ralentir sa dynamique de hausse des taux, comme cité sur Business Insider. Dans une interview accordée jeudi à CNBC, Stoltzfus a réitéré son objectif de cours du S&P 500 de 4 900 d’ici la fin de l’année, marquant une hausse d’environ 19 % au cours des deux derniers mois de l’année.

Les marchés s’attendent à des baisses des taux d’intérêt d’ici le milieu de l’année prochaine, les investisseurs estimant qu’il y a 80 % de chances que les taux soient inférieurs à leur niveau actuel d’ici juillet 2024, selon l’outil CME FedWatch. Cela pourrait être optimiste pour les actions, étant donné que les hausses de taux ont fait des ravages sur le S&P 500, en forte baisse en 2022.

Sélection d’actions

Dans ce contexte, nous mettons en évidence quelques actions qui ont un classement Zacks n°1 (achat fort) ou n°2 (achat) et qui ont vu l’estimation du consensus Zacks pour leurs bénéfices du prochain trimestre augmenter de plus de 10 % au cours du mois dernier. Tu peux voir la liste complète des actions Zacks #1 Rank d’aujourd’hui ici.

Technologie Spotify

La société Zacks Rank #2 fournit des services de streaming musical. La société propose aux abonnés de la musique sans publicité et des services financés par la publicité. L’estimation du consensus Zacks pour le trimestre de décembre a grimpé de 2 465 %.

JouerAGS

La société Zacks Rank #2 est un concepteur et fournisseur de machines de jeux électroniques et d’autres produits et services pour l’industrie du jeu. L’estimation du consensus Zacks pour le trimestre de décembre a bondi de 344 %.

Bedaine

La société Zacks Rank #2 est un concept de sandwich de quartier. L’entreprise gère des établissements de consommation alimentaire sur place pour proposer des sandwichs, des salades, des soupes, du chili, des chips, des biscuits, des glaces et des smoothies. L’estimation du consensus Zacks pour le trimestre de décembre a bondi de 100 %.

Matson

La société Zacks Rank #1 opère comme une société de transport maritime et de logistique. Elle propose des services d’expédition dans les îles d’Hawaï, de Guam et de Micronésie, ainsi qu’un service accéléré depuis la Chine vers le sud de la Californie. L’estimation du consensus Zacks pour le trimestre de décembre a augmenté d’environ 42 %.

Divertissement AMC

La société Zacks Rank #1 opère comme une société d’exposition théâtrale principalement aux États-Unis et à l’international. Elle possède des participations dans les théâtres et les écrans. L’estimation du consensus Zacks pour le trimestre de décembre a augmenté d’environ 24,3 %.

